Sihirli Kumanda 2020 Model LG Smart TV Uyumlu

İhtiyacınız olan tek uzaktan kumandayı elinize alın. LG Sihirli Kumanda, çoğu cihaz için otomatik cihaz algılamalı evrensel bir uzaktan kumanda görevi görür. Ayrıca, eğlencenizi ve akıllı evinizi yönetmek için sesli komutları, mouse benzeri kontrolü ve tıklama tekerleğini kullanabilirsiniz.