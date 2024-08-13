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Sihirli Kumanda 2020 Model LG Smart TV Uyumlu

Özellikler

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Sihirli Kumanda 2020 Model LG Smart TV Uyumlu

MR20GA.APD

Sihirli Kumanda 2020 Model LG Smart TV Uyumlu

Sihirli Kumanda, koltuğunuzdan evi ve TV'yi kontrol eder.

İhtiyacınız olan tek uzaktan kumandayı elinize alın. LG Sihirli Kumanda, çoğu cihaz için otomatik cihaz algılamalı evrensel bir uzaktan kumanda görevi görür. Ayrıca, eğlencenizi ve akıllı evinizi yönetmek için sesli komutları, mouse benzeri kontrolü ve tıklama tekerleğini kullanabilirsiniz.

LG TV Modelleri ile Uyumlu

OLED Modelleri: ZX, WX, GX, CX, BX serisi
NanoCell Modelleri: NANO99, NANO95, NANO91, NANO90, NANO86, NANO81 serisi
4K UHD Modelleri: UN85, UN81, UN80 UN74, UN73, UN71 serisi
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Tüm Özellikler

ÖZELLIKLER

  • Seçme

    Var

  • Tekerlek

    Var

  • Evrensel Uzaktan Kumanda

    Var

  • Sürükle & Bırak

    Var

  • Akıllı Ses Tanıma

    Var

  • Sayı Tuş Takımı

    Var

BOYUTLAR

  • Boyut (Standsız)

    48.3 x 183.5 x 33.7 mm

  • Boyut (Standlı)

    91.4 x 200.7 x 55.9 mm

AĞIRLIK(KG)

  • Ağırlık (TV)

    101.7g

  • Ağırlık (Kartonlu)

    190g

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

  • EAN Kodu

    8806098688647

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