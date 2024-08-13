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Sihirli Kumanda 2022 Model LG Smart TV Uyumlu

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Sihirli Kumanda 2022 Model LG Smart TV Uyumlu

MR22GN

Sihirli Kumanda 2022 Model LG Smart TV Uyumlu

MR22GN

LG TV Modelleri ile Uyumlu

OLED Modelleri : OLED Z2, G2, C2, B2, A2 serisi
QNED Modelleri : QNED99, 90, 85, 80 serisi
NanoCell Modelleri : NANO80, 75 serisi
UHD 4K Modelleri : UQ90, UQ80, UQ75, UQ70 serisi




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Tüm Özellikler

BOYUT & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutu (WxHxD,inch)

    1.23 x 7.52 x 1.27

  • Ağırlık (g)

    95

  • Ağırlık (Kartonlu, g)

    263

UYUMLU LG TV MODELLERİ

  • NanoCell Modelleri

    NANO80, 75 serisi

  • OLED Modelleri

    OLED Z2, G2, C2, B2, A2 serisi

  • QNED Modelleri

    QNED99, 90, 85, 80 serisi

  • UHD 4K Modelleri

    UQ90, UQ80, UQ75, UQ70 serisi

GİRİŞ

  • Sürükle & Bırak

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  • Akıllı Ses Tanıma

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  • Sayı Tuş Takımı

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  • Seçme

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  • Evrensel Uzaktan Kumanda

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  • Tekerlek

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