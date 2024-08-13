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Sihirli Kumanda 2022 Model LG Smart TV Uyumlu
Sihirli Kumanda 2022 Model LG Smart TV Uyumlu
LG TV Modelleri ile Uyumlu
QNED Modelleri : QNED99, 90, 85, 80 serisi
NanoCell Modelleri : NANO80, 75 serisi
UHD 4K Modelleri : UQ90, UQ80, UQ75, UQ70 serisi
Tüm Özellikler
BOYUT & AĞIRLIK
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Ürün Boyutu (WxHxD,inch)
1.23 x 7.52 x 1.27
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Ağırlık (g)
95
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Ağırlık (Kartonlu, g)
263
UYUMLU LG TV MODELLERİ
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NanoCell Modelleri
NANO80, 75 serisi
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OLED Modelleri
OLED Z2, G2, C2, B2, A2 serisi
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QNED Modelleri
QNED99, 90, 85, 80 serisi
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UHD 4K Modelleri
UQ90, UQ80, UQ75, UQ70 serisi
GİRİŞ
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Sürükle & Bırak
Evet
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Akıllı Ses Tanıma
Evet
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Sayı Tuş Takımı
Evet
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Seçme
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Evrensel Uzaktan Kumanda
Evet
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Tekerlek
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