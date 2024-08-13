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500W Ses Çıkış Gücüne Sahip,Smart TV Özellikli, LG AV Apps ve USB Playback Destekli 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
500W Ses Çıkış Gücüne Sahip,Smart TV Özellikli, LG AV Apps ve USB Playback Destekli 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
500W
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Karaoke Mikrofon Girişi
Yok
-
USB 2.0
1 Adet
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Ses Çıkışı - Audio L/R
Var
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
1 adet
-
HDMI - Giriş
Yok
-
Ethernet - RJ45
Var
SES FORMATLARI
-
Dobly Digital Plus
Var
-
Dobly TrueHD
Var
-
DTS-HD High Resolution Audio
Var
-
DTS-HD Master Audio Essential
Var
-
MPEG 1/2 L2
Var
-
MP3
Var
-
ID3 Tag
Var
-
Audyssey DSX2
Yok
-
WMA
Var
-
AAC
Var
-
FLAC
Var
VİDEO ÖZELLİKLERİ & UYGUNLUK
-
3D / 2D
Var
-
2D -> 3D Çevirisi (Video)
Yok
-
Çözünürlük Yükseltme
1080p24/60Hz'a kadar
-
Ultra HD Up-Scaling
Yok
-
AV Uzaktan Kumanda Uygulaması
Var
-
Kişisel Ses Modu
Var
-
Premium İçerikler
CP
-
Simplink
Var
-
LG Apps
Var
-
Full Browser (Flash 10 / HTML 5 destekli)
Yok
-
USB Üzerinden iPod, iPhone, iPad Desteği
Yok
-
USB'den Kaydetme
Yok
-
Harici HDD Oynatma
Var
-
Otomatik Ses Seviyesi
Yok
KABLOSUZ TEKNOLOJİLER
-
DLNA (DMP/ DMR)
Var
-
Dahili Wi-Fi
Yok
-
Wi-Fi Direct
Yok
-
Miracast
Yok
-
Akıllı Telefon Üzerinden Mobil MP3 Stream (Bluetooth)
Yok
AV BİÇİMİ
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video - DivX HD
Var
-
Video - MKV
Var
-
Video - AVC HD
Var
-
Video - WMV
Var
-
Video - FLV
Var
-
Video - MPEG2
Var
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
CD
-
Kolay Kullanma Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Mikrofon
Yok
-
Karaoke DVD
Yok
-
Hoparlör Kablosu
5 adet
-
Garanti Belgesi
Var
-
HDMI Kablo
Var
-
DLNA Set-up Disc
Yok
-
Wireless Rx Kit
Yok
VIDEO FORMATLARI
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video - DivX HD
Var
-
Video - MKV
Var
-
Video - AVC HD
Var
-
Video - WMV
Var
-
Video - FLV
Var
-
Video - MPEG2
Var
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