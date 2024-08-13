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300W 5.1 Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DVD Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
300
-
Güç Çıkışı - Ön
45x2
-
Güç Çıkışı - Orta
45
-
Güç Çıkışı - Surround
45x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
75
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Video Çıkışı - Component
Var
-
Ses Çıkışı - Audio L/R
Var
-
Radyo Anteni - FM
Var
-
Radyo Anteni - AM
Var
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+R Double Layer
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
Video CD/Super VCD
Var
-
Audio CD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
-
DivX
Var
SES FORMATLARI
-
LPCM
Var
-
Dobly Digital
Var
-
MPEG 1/2 L2
Var
-
MP3
Var
-
WMA
Var
RADYO
-
Bant
FM/AM
-
Ön Ayarlı Bellek
50
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
CB1
-
AM Döngü Anten
Var
-
FM Anteni
Var
-
Piller
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
FIZIKI BOYUT
-
Ana
360 x 58.5 x 308
-
Ön Hoparlör
103x111x94
-
Orta Hoparlör
103x111x94
-
Arka Hoparlör
103x111x94
-
Subwoofer
156x325x320
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