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300W 5.1 Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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300W 5.1 Ev Sinema Sistemi

DH3120S

300W 5.1 Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    300

  • Güç Çıkışı - Ön

    45x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    45

  • Güç Çıkışı - Surround

    45x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    75

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Çıkışı - Component

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Var

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+R Double Layer

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • Video CD/Super VCD

    Var

  • Audio CD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

  • DivX

    Var

SES FORMATLARI

  • LPCM

    Var

  • Dobly Digital

    Var

  • MPEG 1/2 L2

    Var

  • MP3

    Var

  • WMA

    Var

RADYO

  • Bant

    FM/AM

  • Ön Ayarlı Bellek

    50

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    CB1

  • AM Döngü Anten

    Var

  • FM Anteni

    Var

  • Piller

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

FIZIKI BOYUT

  • Ana

    360 x 58.5 x 308

  • Ön Hoparlör

    103x111x94

  • Orta Hoparlör

    103x111x94

  • Arka Hoparlör

    103x111x94

  • Subwoofer

    156x325x320

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