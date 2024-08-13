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1100W 5.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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1100W 5.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

HB1100RE

1100W 5.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    1100

  • Güç Çıkışı - Ön

    180x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    180

  • Güç Çıkışı - Surround

    180x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    200

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • HDMI - Çıkış

    1

  • HDMI - Giriş

    2

  • HDMI

    Var

UYGUNLUK

  • Simplink

    Var

  • DLNA

    Var

  • CIFS

    Var

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Var

  • Woofer Seviyesi Ses Gücü

    Var

  • iPod dock - Tipi

    Cradle

  • iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir

    Var

  • iPod dock - iPhone'larla çalışır

    Var

  • iPod dock - iPod Video Desteği

    Var

SES MODU

  • BassBoost

    Var

  • VSM Plus

    Var

UYGULAMA

  • BD profili - Bonus Görünüm(BD profili 1,1)

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • Audio CD

    Var

  • DTS-CD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1 (VC-9)

    Var

  • Video - DivX

    Var

  • Video - DivX HD

    Var

  • Video - MKV

    Var

  • Video - AVC Rec

    Var

  • Video - AVC HD

    Var

SES FORMATLARI

  • LPCM

    Var

  • Dobly Digital

    Var

  • Dobly Digital Plus

    Var

  • Dobly TrueHD

    Var

  • DTS

    Var

  • DTS-HD High Resolution Audio

    Var

  • DTS-HD Master Audio Essential

    Var

  • MPEG 1/2 L2

    Var

  • MP3

    Var

  • ID3 Tag

    Var

  • WMA

    Var

  • AAC

    Var

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    433.5 x 57 x 281

  • Ön Hoparlör

    280 X 1,152 X 225

  • Orta Hoparlör

    327 x 99 x 76

  • Arka Hoparlör

    280 X 1,152 X 225

  • Subwoofer

    190 X 385 X 358

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