We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1100W 5.1 Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DVD Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
1100
-
Güç Çıkışı - Ön
180x2
-
Güç Çıkışı - Orta
180
-
Güç Çıkışı - Surround
180x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
200
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Video Çıkışı - Component
Var
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI Simplink
Var
-
1080i, 720P (up-conversion)
Var
-
1080p (up-conversion)
Var
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+R Double Layer
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
Video CD/Super VCD
Var
-
Audio CD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
-
MP3
Var
-
MP3 ID Tag
Var
-
WMA
Var
-
JPEG
Var
-
DivX
Var
SES FORMATLARI
-
Dobly Digital
Var
-
DTS
Var
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
AM Döngü Anten
Var
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
HDMI Kablosu
Var
FIZIKI BOYUT
-
Ana
430 x 57 x 281
-
Ön Hoparlör
280 X 1,152 X 225
-
Orta Hoparlör
327 x 99 x 76
-
Arka Hoparlör
280 X 1,152 X 225
-
Subwoofer
190 X 385 X 358
-
Karton Boyut (W x H x D) mm
677x523x457
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.