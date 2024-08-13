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1000W Ev Sinema Sistemi LHB655NW

Teknik Özellikler

İncelemeler

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1000W Ev Sinema Sistemi LHB655NW

LHB655NW

1000W Ev Sinema Sistemi LHB655NW

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (G x Y x D / mm)

    360 x 60,5 x 299

  • Ön Hoparlör (G x Y x D) mm

    290 x 1100 x 290

  • Orta Hoparlör (G x Y x D / mm)

    220 x 98,5 x 97,2

  • Arka Hoparlör (G x Y x D / mm)

    290 x 1100 x 290

  • Subwoofer (G x Y x D / mm)

    172 x 391 x 261

  • Dolgu malzemesi (40 ft hq)

    439

AMPLIFIKATÖR

  • CH

    5.1

  • Toplam Çıkış Gücü (W)

    1000W

  • Ön (Sol/Sağ)

    167W x 2

  • Orta (W)

    167

  • Surround (Sol/Sağ)

    167W x 2

  • Subwoofer (W)

    167W (Pasif)

TASARIM(ANA SET)

  • Ön ve Arka kabin (tepsi)

    Evet

3D UYUMLULUK

  • 3D / 2D

    Evet / Evet

BAĞLANTI

  • Kablolu (Ethernet)

    Evet

  • Çoklu Oda

    Evet

  • DLNA(Smart Share)

    DMP/ DMR(Mobil Cihazdan TV’ye Aktarım)

ANA MENÜ

  • Ana Menü

    Evet

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Ön Ekran

    FLD

  • Ön USB

    1

  • R/Panel - Ses Girişi

    Ses Sol/Sağ, Optik - 1

  • R/Panel - HDMI

    Çıkış-1

  • R/Panel - Ethernet

    RJ45

  • R/Panel - USB

    1

  • R/Panel - Hoparlör Terminali

    Kanal düzeni: 5.1Ch, Terminal Türü: Basmalı (Yaylı)

KULLANIŞLILIK

  • Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda Uygulaması

    Evet, Private Sound Mode ile

  • SIMPLINK

    Evet

  • Anında açılır tepsi

    2 saniyeden kısa

  • Sıcak önyükleme

    3 saniyeden kısa

  • Önyükleme Süresi

    5 saniyeden kısa

  • Yükleme Süresi

    10 saniyeden kısa

  • Ağ üzerinden ürün yazılımı güncellemesi

    Evet

  • Hoparlör Seviye Ayarı

    Evet

  • Hoparlör Mesafesi (kanal gecikmesi)

    Evet

  • Test Tonu

    Evet

  • Sessiz

    Evet

  • A/V Senk. Gecikmesi

    Evet

  • Karartıcı

    Evet

  • Uyku

    Evet

  • TV’de Ses Seviyesi

    Evet

  • USB doğrudan kayıt

    Evet

  • Harici HDD Oynatma

    Evet

  • TV Sesi (doğrudan tuş)

    Evet

  • TV Ses bağlantısı (Optik olarak otomatik GÜÇ açma/kapatma)

    Evet

  • TV Ses Senk.

    Evet (Bluetooth)

  • Dinamik Aralık Kontrolü Açık/Kapalı

    Evet

  • İlerleme Çubuğu

    Evet

  • Küçük resim

    Evet (Fotoğraf)

  • Bluetooth

    Evet (Rx)

YÜRÜTÜLEBILIR FORMAT

  • BD-ROM

    Evet

  • BD-R

    Evet

  • BD-RE

    Evet

  • DVD (PAL / NTSC)

    Evet/Evet

  • DVD-RW / -R (VR/ Video Modu)

    Evet

  • DVD+RW/+R

    Evet

  • AUDIO-CD

    Evet

  • DTS CD

    Evet

  • CD-R/-RW

    Evet

VIDEO FORMATI

  • MPEG2

    Evet

  • MPEG4 AVC (H.264)

    Evet

  • SMPTE VC1 (VC-9)

    Evet

  • MKV

    Evet

  • AVCHD

    Evet

  • M4V

    Evet

  • WMV

    Evet

  • FLV

    Evet

  • 3GP

    Evet

  • MPEG-1

    Evet

  • MP4

    Evet

  • MOV

    Evet

  • VOB

    Evet

SES FORMATI(KOD ÇÖZME)

  • LPCM

    LPCM

  • Dolby Digital

    Evet

  • Dolby Digital Plus

    Evet

  • Dolby TrueHD

    Evet

  • DTS

    Evet

  • DTS-HD High Resolution Audio

    Evet

  • DTS-HD Master Audio:Essential

    Evet

  • MPEG 1/2 L2

    Evet

  • MP3

    Evet

  • MP3 ID3 Tag

    Evet

  • FLAC

    Evet

  • WMA

    Evet

  • AAC

    Evet

VIDEO ÖZELLIKLERI

  • Video DAC

    148MHZ/12bit

  • NTSC/PAL Hz

    60Hz / 50Hz, Çözünürlük: 1080p24/60Hz’e kadar

  • VBI

    WSS/CGMS-A/Altyazı/Macrovsion

  • NTSC-PAL Dönüşümü

    Evet

  • HDMI 1.4

    Evet

  • ARC

    Evet

  • Derin Renk

    Evet

  • xvYCC

    Evet

  • Son Sahne hafızası

    Evet

  • Fotoğraf Yakınlaştırma

    Evet

  • Video Geliştirme

    Evet

GÜÇ

  • Güç

    200-240, 50/60Hz

  • Kapalı Tüketim

    0,5W altında

  • Güç Tüketimi (W)

    135

HOPARLÖR

  • Ön SPL

    81dB

  • └ Ön Sistem

    Kapalı Tip

  • └ Ön Woofer Ünitesi

    3" Kağıt

  • └ Ön Empedans

    3 Ω

  • └ Ön Manyetik Kalkan

    Kalkansız

  • Arka SPL

    81dB

  • └ Arka Sistem

    Kapalı Tip

  • └ Arka Woofer Ünitesi

    3" Kağıt

  • └ Arka Empedans

  • └ Arka Manyetik Kalkan

    Kalkansız Tip

  • Orta SPL

    81.0dB

  • └ Orta Sistem

    Kapalı Tip

  • └ Orta Woofer Ünitesi

    3" Kağıt

  • └ Orta Empedans

  • └ Orta Manyetik Kalkan

    Kalkansız Tip

  • Subwoofer SPL

    81.0dB

  • └ Subwoofer Sistemi

    Kapalı Tip

  • └ Subwoofer Ünitesi

    3" Kağıt

  • └ Subwoofer Empedansı

    3 Ω

  • └ Subwoofer Manyetik Kalkanı

    Kalkansız

AKSESUARLAR

  • Talimat Kılavuzu

    Evet (Basit kılavuz)

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi

    Tip CB1, Birleşik, AAA x 1 pil

  • Hoparlör Kablosu

    5EA

  • Garanti Kartı

    Evet

  • DLNA Kurulum Diski

    Evet

  • Karton Kutu Tipi

    Tip on

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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