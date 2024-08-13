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1000W Ev Sinema Sistemi LHB655NW
1000W Ev Sinema Sistemi LHB655NW
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (G x Y x D / mm)
360 x 60,5 x 299
-
Ön Hoparlör (G x Y x D) mm
290 x 1100 x 290
-
Orta Hoparlör (G x Y x D / mm)
220 x 98,5 x 97,2
-
Arka Hoparlör (G x Y x D / mm)
290 x 1100 x 290
-
Subwoofer (G x Y x D / mm)
172 x 391 x 261
-
Dolgu malzemesi (40 ft hq)
439
AMPLIFIKATÖR
-
CH
5.1
-
Toplam Çıkış Gücü (W)
1000W
-
Ön (Sol/Sağ)
167W x 2
-
Orta (W)
167
-
Surround (Sol/Sağ)
167W x 2
-
Subwoofer (W)
167W (Pasif)
TASARIM(ANA SET)
-
Ön ve Arka kabin (tepsi)
Evet
3D UYUMLULUK
-
3D / 2D
Evet / Evet
BAĞLANTI
-
Kablolu (Ethernet)
Evet
-
Çoklu Oda
Evet
-
DLNA(Smart Share)
DMP/ DMR(Mobil Cihazdan TV’ye Aktarım)
ANA MENÜ
-
Ana Menü
Evet
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Ön Ekran
FLD
-
Ön USB
1
-
R/Panel - Ses Girişi
Ses Sol/Sağ, Optik - 1
-
R/Panel - HDMI
Çıkış-1
-
R/Panel - Ethernet
RJ45
-
R/Panel - USB
1
-
R/Panel - Hoparlör Terminali
Kanal düzeni: 5.1Ch, Terminal Türü: Basmalı (Yaylı)
KULLANIŞLILIK
-
Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda Uygulaması
Evet, Private Sound Mode ile
-
SIMPLINK
Evet
-
Anında açılır tepsi
2 saniyeden kısa
-
Sıcak önyükleme
3 saniyeden kısa
-
Önyükleme Süresi
5 saniyeden kısa
-
Yükleme Süresi
10 saniyeden kısa
-
Ağ üzerinden ürün yazılımı güncellemesi
Evet
-
Hoparlör Seviye Ayarı
Evet
-
Hoparlör Mesafesi (kanal gecikmesi)
Evet
-
Test Tonu
Evet
-
Sessiz
Evet
-
A/V Senk. Gecikmesi
Evet
-
Karartıcı
Evet
-
Uyku
Evet
-
TV’de Ses Seviyesi
Evet
-
USB doğrudan kayıt
Evet
-
Harici HDD Oynatma
Evet
-
TV Sesi (doğrudan tuş)
Evet
-
TV Ses bağlantısı (Optik olarak otomatik GÜÇ açma/kapatma)
Evet
-
TV Ses Senk.
Evet (Bluetooth)
-
Dinamik Aralık Kontrolü Açık/Kapalı
Evet
-
İlerleme Çubuğu
Evet
-
Küçük resim
Evet (Fotoğraf)
-
Bluetooth
Evet (Rx)
YÜRÜTÜLEBILIR FORMAT
-
BD-ROM
Evet
-
BD-R
Evet
-
BD-RE
Evet
-
DVD (PAL / NTSC)
Evet/Evet
-
DVD-RW / -R (VR/ Video Modu)
Evet
-
DVD+RW/+R
Evet
-
AUDIO-CD
Evet
-
DTS CD
Evet
-
CD-R/-RW
Evet
VIDEO FORMATI
-
MPEG2
Evet
-
MPEG4 AVC (H.264)
Evet
-
SMPTE VC1 (VC-9)
Evet
-
MKV
Evet
-
AVCHD
Evet
-
M4V
Evet
-
WMV
Evet
-
FLV
Evet
-
3GP
Evet
-
MPEG-1
Evet
-
MP4
Evet
-
MOV
Evet
-
VOB
Evet
SES FORMATI(KOD ÇÖZME)
-
LPCM
LPCM
-
Dolby Digital
Evet
-
Dolby Digital Plus
Evet
-
Dolby TrueHD
Evet
-
DTS
Evet
-
DTS-HD High Resolution Audio
Evet
-
DTS-HD Master Audio:Essential
Evet
-
MPEG 1/2 L2
Evet
-
MP3
Evet
-
MP3 ID3 Tag
Evet
-
FLAC
Evet
-
WMA
Evet
-
AAC
Evet
VIDEO ÖZELLIKLERI
-
Video DAC
148MHZ/12bit
-
NTSC/PAL Hz
60Hz / 50Hz, Çözünürlük: 1080p24/60Hz’e kadar
-
VBI
WSS/CGMS-A/Altyazı/Macrovsion
-
NTSC-PAL Dönüşümü
Evet
-
HDMI 1.4
Evet
-
ARC
Evet
-
Derin Renk
Evet
-
xvYCC
Evet
-
Son Sahne hafızası
Evet
-
Fotoğraf Yakınlaştırma
Evet
-
Video Geliştirme
Evet
GÜÇ
-
Güç
200-240, 50/60Hz
-
Kapalı Tüketim
0,5W altında
-
Güç Tüketimi (W)
135
HOPARLÖR
-
Ön SPL
81dB
-
└ Ön Sistem
Kapalı Tip
-
└ Ön Woofer Ünitesi
3" Kağıt
-
└ Ön Empedans
3 Ω
-
└ Ön Manyetik Kalkan
Kalkansız
-
Arka SPL
81dB
-
└ Arka Sistem
Kapalı Tip
-
└ Arka Woofer Ünitesi
3" Kağıt
-
└ Arka Empedans
3Ω
-
└ Arka Manyetik Kalkan
Kalkansız Tip
-
Orta SPL
81.0dB
-
└ Orta Sistem
Kapalı Tip
-
└ Orta Woofer Ünitesi
3" Kağıt
-
└ Orta Empedans
3Ω
-
└ Orta Manyetik Kalkan
Kalkansız Tip
-
Subwoofer SPL
81.0dB
-
└ Subwoofer Sistemi
Kapalı Tip
-
└ Subwoofer Ünitesi
3" Kağıt
-
└ Subwoofer Empedansı
3 Ω
-
└ Subwoofer Manyetik Kalkanı
Kalkansız
AKSESUARLAR
-
Talimat Kılavuzu
Evet (Basit kılavuz)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi
Tip CB1, Birleşik, AAA x 1 pil
-
Hoparlör Kablosu
5EA
-
Garanti Kartı
Evet
-
DLNA Kurulum Diski
Evet
-
Karton Kutu Tipi
Tip on
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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