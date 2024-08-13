Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LHB675

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LHB675

LHB675

LHB675

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Blu-ray Xboom Tower

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    360 X 60.5 X 299

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer

    172 X 391 X 261

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    4.2

  • Güç Çıkışı - Toplam

    1000W

  • THD 10% Front L/R

    167WX2

  • THD 10% Surround L/R

    167WX2

  • THD 10% Subwoofer

    167WX2

BAĞLANTI

  • USB

    1 Adet

  • Ses Girişi

    Var

  • Optik Girişi

    Var

  • HDMI Çıkış

    1 Adet

  • Ethernet

    Var

SES FORMATLARI

  • Disk Türü

    BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD+R, Audio CD

  • Dolby True HD

    Var

  • Dolby Digital Plus

    Var

  • FLAC

    Var

  • WMA

    Var

FONKSİYONLAR

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

  • Kişisel Ses Modu

    Var

  • Simplink

    Var

  • USB'den Direkt Kaydetme

    Var

  • TV ile ses senkronizasyonu

    Var (Bluetooth)

  • Karaoke

    Var

  • HDMI 1.4

    Var

AKSESUARLAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    AAA*1

  • HDMI Kablosu

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları