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LHB675
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Blu-ray Xboom Tower
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main
360 X 60.5 X 299
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Subwoofer
172 X 391 X 261
SES PERFORMANSI
-
Kanal
4.2
-
Güç Çıkışı - Toplam
1000W
-
THD 10% Front L/R
167WX2
-
THD 10% Surround L/R
167WX2
-
THD 10% Subwoofer
167WX2
BAĞLANTI
-
USB
1 Adet
-
Ses Girişi
Var
-
Optik Girişi
Var
-
HDMI Çıkış
1 Adet
-
Ethernet
Var
SES FORMATLARI
-
Disk Türü
BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD+R, Audio CD
-
Dolby True HD
Var
-
Dolby Digital Plus
Var
-
FLAC
Var
-
WMA
Var
FONKSİYONLAR
-
Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması
Var
-
Kişisel Ses Modu
Var
-
Simplink
Var
-
USB'den Direkt Kaydetme
Var
-
TV ile ses senkronizasyonu
Var (Bluetooth)
-
Karaoke
Var
-
HDMI 1.4
Var
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda
AAA*1
-
HDMI Kablosu
Var
-
Garanti Belgesi
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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