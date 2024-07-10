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LGOLED LogoOLED'inizi seçin
EKRAN
Sürekli gelişen
mükemmellik
OLED Evo
OLED'i
benzersiz
netlikle izleyin
Parlaklık Arttırıcı
Parlaklık Arttırıcı
BRIGHTNESS BOOSTER
Her zamankinden
daha parlak
Kendinden aydınlatmalı pikseller ekranı benzersiz
bir düzeyde aydınlatır. LG OLED evo'nun piksellerini α9 5.
Nesil AI işlemci kontrol eder.
Ayrıca Brightness Booster Max,
G2'yi OLED olmayan evo modellere1,2 göre %30'a kadar daha parlak hale getirirken
Brightness Booster ise C2'yi %20'ye kadar daha parlak hale getirir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
5 Yıl Panel Garantisi
Daha uzun süre en yüksek performans
En yüksek kaliteyi sağlamak için LG OLED Z2 ve G2,
5 yıllık panel garantisi* kapsamındadır.
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5.
yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
Kendinden Aydınlatmalı
Gerçek koyu renkler
ve milyarlarca
zengin renk
ile arka ışıksız deneyim
Sonsuz Kontrast
Siyahın ötesinde:
Süper Siyah
Mükemmel siyahların yarattığı farkı görün.
Kendinden aydınlatmalı pikseller, arka ışık olmadan
kendi kendilerine açılır ve kapanır.
Böylece, karanlık alanlar daha da karanlık,
aydınlık alanlar ise daha parlak görünür.
%100 Renk Doğruluğu
Renkler gerçekte
oldukları gibi
Renkleri, içerik üreticilerin sunmak istediği gibi deneyimleyin.
Bozulmadan. Abartısız. Orijinal kaynak içerikle eşleşen doğal
tonlara sahip LG OLED panelleri, geleneksel LCD'lere kıyasla %70 ila %80 3 .
arasında bir değere ulaşan %100 Renk Doğruluğu* için
Intertek tarafından onaylanmıştır.
*LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e
göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek
tarafından onaylanmıştır.
%100 Renk Hacmi
Renkler gerçekte
oldukları gibi
Renkleri gerçek netlikte deneyimleyin. Orijinal kaynak içeriğiyle
eşleşen doğal tonlara sahip LG OLED paneller, %70 - 803.
arasında ulaşan geleneksel LCD'lere kıyasla %100 Renk Doğruluğu*
için Intertek tarafından onaylanmıştır.
*LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e
göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu
için Intertek tarafından onaylanmıştır.
%100 Renk Hacmi
Yepyeni bir
renk boyutu
En karanlık gece sahnesinden en parlak karelere kadar,
3D renk alanındaki her ton,
televizyonun tüm parlaklık aralığını kapsar.
%100 Renk Hacmi*
başarısı Intertek
tarafından onaylanmıştır.
*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından
bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV
değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
Göz Konforu Ekranı
Gözlerinize iyi bakar
Destansı bir film maratonundan sonra bile gözleriniz yorulmaz. OLED, zararlı
olmayan miktarda mavi ışık yaydığı için TUV Rheinland Sertifikalıdır*.
UL sertifikalı Flicker Free özelliği, göz yorgunluğuna neden olan ekran flaşlarını
ortadan kaldırır. UL'nin Discomfort Glare Free sertifikası**
ile aşırı parlak ve göz yorucu yansıma sorunu da ortadan kalkar.
*LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından
düşük mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.
**LG OLED TV panelleri, UL tarafından titreşimsiz
ve yansımasız olarak onaylanmıştır.
OLED 8K
Kendinden aydınlatmalı
8K OLED, ihtişamı
ve büyüklüğü bir
araya getiriyor
8K Ekran
Kendinden aydınlatmalı pikseller,
8K'yı yeni bir görüntüleme boyutuna taşıyor
8K nesli. LG OLED 8K 4 .
ile görsel teknolojinin gerçek u
stalığını deneyimleyin.
8K olmayan içerikler bile, doğal 8K gibi bir görüntü
için Gelişmiş
AI 8K Ölçek Yükseltme ile gözlerinizin
önünde yeniden düzenlenir.
Boyut Çeşitliliği
En büyüğünden
en küçüğüne
kadar her
ortam için bir
OLED var
DEVASA BOYUT
Gişe Rekorları Kıran Ekran Deneyimi
Devasa 97 inç7, 88 inç8 ve 83 inç 9 ekranlarda, tüm karşılaşmaların keyfini stadyumdaymış gibi çıkarabilirsiniz. Favori takımlarınızı profilinize kaydedin ve Maç Bildirimi ile en son skorları gerçek zamanlı olarak öğrenin. Böylece en iyi maçlardan haberdar olun.MAÇ BİLDİRİMİNİ KEŞFEDİN
Kişisel Boyut
Aksiyona daha yakın olun
En kompakt LG OLED ile oyun monitörünüzün
seviyesini yükseltin. 42 inçlik5
ve 48 inçlik6modeller, oyun köşenize ideal
uyum sağlarken, oynadığınız her şeye kendinizi
kaptırmanızı sağlar.
OLED CARE
OLED Care, ekranınıza
hak ettiği bakımı
vermenizi
kolaylaştırır
Özel OLED Menüsü
Bakım için tıklayın
İzleme ortamınıza en uygun görüntü ile konforlu bir şekilde izleyin
ve onay vererek kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilmiş
öneriler alın.
karşılaştırmasını inceleyin
-
Z2SATIŞ NOKTALARI
-
G2SATIŞ NOKTALARI
-
C2SATIŞ NOKTALARI
-
CSSATIŞ NOKTALARI
-
A2SATIŞ NOKTALARI
-
EaselSATIŞ NOKTALARI
-
OLED 8K120HZ
Yenileme Hızı88" 77"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı97" 83" 77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster ile120HZ
Yenileme Hızı83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Yenileme Hızı65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Yenileme Hızı65" 55" 48"
-
4K OLED evo
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı65"
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
-
88"Yer Standı
77"Duvara Monte
Galeri Tasarım
-
Duvara Monte Galeri Tasarım
Kesintisiz Çerçeve
Daha Hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Kesintisiz çerçeveDaha hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Dar çerçeve
-
Dar çerçeve
-
Şövale Tasarım
Kalitesi
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
Kalitesi
-
4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Sanal Surround
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 40W7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Sanal Surround
*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
AirPlay2
DaimaHazır
-
Airplay 2
-
AirPlay2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- 48/42C2, Brightness Booster testinin sonuçlarına dâhil değildir.
- OLED evo serisi hariç, LG OLED TV Tam Beyaz ölçümü için LG tarafından yapılan kurum içi teste dayalı karşılaştırma.
- LG LCD TV'lerle karşılaştırılmıştır ve 125 renk deseniyle CIE DE2000'e göre ölçülmüştür.
- 8K, LG OLED Z2 serisinde mevcuttur.
- 42" modeli yalnızca LG OLED C2 serisinde mevcuttur.
- 48" modeli LG OLED C2 ve A2 serisinde mevcuttur.
- 97" modeli yalnızca LG OLED G2 serisinde mevcuttur.
- 88" modeli yalnızca LG OLED Z2 serisinde mevcuttur.
- 83" modeli LG OLED G2 ve C2 serisinde mevcuttur.