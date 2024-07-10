Çiçek açtıkça şeftali yaprakları daha parlak hale gelir.

Çiçek açtıkça şeftali yaprakları daha parlak hale gelir.

%100 Renk Hacmi

Yepyeni bir

renk boyutu

En karanlık gece sahnesinden en parlak karelere kadar,

3D renk alanındaki her ton,

televizyonun tüm parlaklık aralığını kapsar.

%100 Renk Hacmi*

başarısı Intertek

tarafından onaylanmıştır.



*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından

bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV

değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.