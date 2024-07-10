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LGOLED Logo

OLED'inizi seçin
Renkli bir soyut resim gösterilen LG OLED evo TV Renkli bir soyut resim gösterilen LG OLED evo TV

EKRAN

Sürekli gelişen
mükemmellik

BRIGHTNESS BOOSTER

Her zamankinden
daha parlak

Kendinden aydınlatmalı pikseller ekranı benzersiz
bir düzeyde aydınlatır. LG OLED evo'nun piksellerini α9 5.
Nesil AI işlemci kontrol eder.
Ayrıca Brightness Booster Max,
G2'yi OLED olmayan evo modellere1,2 göre %30'a kadar daha parlak hale getirirken
Brightness Booster ise C2'yi %20'ye kadar daha parlak hale getirir.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

4 kat ekran yukarıdan görünür. Arka ışık kaybolur ve canlı bir resim oluşturmak için 3 katman bir araya gelir.
4 kat ekran yukarıdan görünür. Arka ışık kaybolur ve canlı bir resim oluşturmak için 3 katman bir araya gelir.

Kendinden Aydınlatmalı

Gerçek koyu renkler
ve milyarlarca
zengin renk
ile arka ışıksız deneyim

The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below 'Süper Siyah' kelimeleri kalın bir yazı tipinde görünür ve ardından alttan devasa bir buz dağı belirir.
'Süper Siyah' kelimeleri kalın bir yazı tipinde görünür ve ardından alttan devasa bir buz dağı belirir. 'Süper Siyah' kelimeleri kalın bir yazı tipinde görünür ve ardından alttan devasa bir buz dağı belirir.
'Süper Siyah' kelimeleri kalın bir yazı tipinde görünür ve ardından alttan devasa bir buz dağı belirir. 'Süper Siyah' kelimeleri kalın bir yazı tipinde görünür ve ardından alttan devasa bir buz dağı belirir.

Sonsuz Kontrast

Siyahın ötesinde:
Süper Siyah

Mükemmel siyahların yarattığı farkı görün.
Kendinden aydınlatmalı pikseller, arka ışık olmadan
kendi kendilerine açılır ve kapanır.
Böylece, karanlık alanlar daha da karanlık,
aydınlık alanlar ise daha parlak görünür.

Tam ekranda güneş batarken köprüden geçen trafiğin olduğu kıyı kentinin havadan görünümü. Orijinal renkleri değişmeden bir LG OLED televizyon ekranına sığacak şekilde kırpılır. Tam ekranda güneş batarken köprüden geçen trafiğin olduğu kıyı kentinin havadan görünümü. Orijinal renkleri değişmeden bir LG OLED televizyon ekranına sığacak şekilde kırpılır. Tam ekranda güneş batarken köprüden geçen trafiğin olduğu kıyı kentinin havadan görünümü. Orijinal renkleri değişmeden bir LG OLED televizyon ekranına sığacak şekilde kırpılır.
Tam ekranda güneş batarken köprüden geçen trafiğin olduğu kıyı kentinin havadan görünümü. Orijinal renkleri değişmeden bir LG OLED televizyon ekranına sığacak şekilde kırpılır. Tam ekranda güneş batarken köprüden geçen trafiğin olduğu kıyı kentinin havadan görünümü. Orijinal renkleri değişmeden bir LG OLED televizyon ekranına sığacak şekilde kırpılır. Tam ekranda güneş batarken köprüden geçen trafiğin olduğu kıyı kentinin havadan görünümü. Orijinal renkleri değişmeden bir LG OLED televizyon ekranına sığacak şekilde kırpılır.

%100 Renk Doğruluğu

Renkler gerçekte
oldukları gibi

Renkleri, içerik üreticilerin sunmak istediği gibi deneyimleyin.
Bozulmadan. Abartısız. Orijinal kaynak içerikle eşleşen doğal
tonlara sahip LG OLED panelleri, geleneksel LCD'lere kıyasla %70 ila %80 3 .
arasında bir değere ulaşan %100 Renk Doğruluğu* için
Intertek tarafından onaylanmıştır.

*LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e
göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek
tarafından onaylanmıştır.

%100 Renk Hacmi

Renkler gerçekte
oldukları gibi

Renkleri gerçek netlikte deneyimleyin. Orijinal kaynak içeriğiyle
eşleşen doğal tonlara sahip LG OLED paneller, %70 - 803.
arasında ulaşan geleneksel LCD'lere kıyasla %100 Renk Doğruluğu*
için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e
göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu
için Intertek tarafından onaylanmıştır.

Çiçek açtıkça şeftali yaprakları daha parlak hale gelir.
Çiçek açtıkça şeftali yaprakları daha parlak hale gelir.

%100 Renk Hacmi

Yepyeni bir
renk boyutu

En karanlık gece sahnesinden en parlak karelere kadar,
3D renk alanındaki her ton,
televizyonun tüm parlaklık aralığını kapsar.
%100 Renk Hacmi*
başarısı Intertek
tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından
bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV
değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

Bir şehrin kuş bakışı gece görüntüsünü oluşturmak için çok sayıda piksel bir araya gelir ve ardından 8K kelimesi belirir.
Bir şehrin kuş bakışı gece görüntüsünü oluşturmak için çok sayıda piksel bir araya gelir ve ardından 8K kelimesi belirir.

8K Ekran

Kendinden aydınlatmalı pikseller,
8K'yı yeni bir görüntüleme boyutuna taşıyor

8K nesli. LG OLED 8K 4 .
ile görsel teknolojinin gerçek u
stalığını deneyimleyin.
8K olmayan içerikler bile, doğal 8K gibi bir görüntü
için Gelişmiş
AI 8K Ölçek Yükseltme ile gözlerinizin
önünde yeniden düzenlenir.

SEE MORE
Her modelin
karşılaştırmasını inceleyin
prev
next
Ekran
  • OLED 8K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    88" 77"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    97" 83" 77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55" 48"
  • 4K OLED evo

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    65"

*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.

İşlemci
  • a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu
  • a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
Tasarım

  • 88"

    Yer Standı

    77"

    Duvara Monte
    Galeri Tasarım
  • Duvara Monte Galeri Tasarım
    Kesintisiz Çerçeve
    Daha Hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Kesintisiz çerçeve
    Daha hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Dar çerçeve
  • Dar çerçeve
  • Şövale Tasarım
Görüntü
Kalitesi

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

  • Dinamik Ton Eşleme

    Dinamik Ton Eşleme logosu Dinamik Ton Eşleme logosu

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

    Hassas Detaylar ile

*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

Ses
Kalitesi
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 40W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Sanal Surround

*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

AI / Smart
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • AirPlay2

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2
  • AirPlay2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır

* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.

Connectivity
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    3 adet 3 adet
    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

Online Satış

Veri yok

  • Genel Bakış

  • Ekran

  • Sinema

  • Oyun

  • Tasarım

  • Sürdürülebilirlik

  1. 48/42C2, Brightness Booster testinin sonuçlarına dâhil değildir.
  2. OLED evo serisi hariç, LG OLED TV Tam Beyaz ölçümü için LG tarafından yapılan kurum içi teste dayalı karşılaştırma.
  3. LG LCD TV'lerle karşılaştırılmıştır ve 125 renk deseniyle CIE DE2000'e göre ölçülmüştür.
  4. 8K, LG OLED Z2 serisinde mevcuttur.
  5. 42" modeli yalnızca LG OLED C2 serisinde mevcuttur.
  6. 48" modeli LG OLED C2 ve A2 serisinde mevcuttur.
  7. 97" modeli yalnızca LG OLED G2 serisinde mevcuttur.
  8. 88" modeli yalnızca LG OLED Z2 serisinde mevcuttur.
  9. 83" modeli LG OLED G2 ve C2 serisinde mevcuttur.