Chiller ou VRF: Uma Escolha Importante

Os Chillers oferecem vantagens para certos tipos de instalação e utilizam AHUs para controlar o fluxo de ar. Quando analisamos o investimento necessário para um sistema de HVAC, os custos iniciais dos equipamentos para um sistema de chiller podem ser um pouco mais baixos do que os de um VRF e os chillers oferecem altos COPs – Coefficient of Performance (Coeficiente de Desempenho) que podem, em última análise, ser os mais econômicos para instalações mais extensas. Os chillers também oferecem mais opções de operação com fontes alternativas de energia, ideias para instalações de grande porte que exigem controle climático constante, como plantas industriais, usinas de energia ou shopping centers de grande porte. Além disso, os chillers podem oferecer opções para um uso mais eficiente de recursos e tirar proveito dos custos de eletricidade fora de horários de pico com uso de água gelada e sistemas de armazenamento de gelo.

Para regiões onde o fornecimento de energia é inconsistente e caro ou onde há uma fonte prontamente disponível de água gelada disponível para sistemas de resfriamento a água, os chillers podem ser a escolha ideal para promover operação confiável e custos de energia mais baixos.