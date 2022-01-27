Climatização ideal para a Casa Ideal: LG Multi Inverter

O Multi Inverter, além de manter sua casa livre de ruídos desnecessários, também tem uma forma compacta que reduz o espaço necessário para instalação, proporcionando mais liberdade no sistema e no design de interiores. Até 5 unidades internas também podem operar a partir de uma única unidade externa, tornando o uso do espaço ainda mais eficiente. Além de proporcionar espaço adicional, o Multi Inverter não interfere no design ou na estética da sua casa. Este formato flexível também torna o Multi Inverter ideal para instalações de retrofit, já que a unidade pode ser encaixada perfeitamente em qualquer espaço sem dutos pesados ou tubulação extensa.



Os proprietários não são os únicos que se beneficiam do design inovador do Multi Inverter. Seu design compacto e inteligente também torna a instalação mais rápida e flexível para os engenheiros de climatização. Uma unidade mais compacta permite que os engenheiros acessem espaços compactos para instalação e manutenção.