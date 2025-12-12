About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Ar Condicionado LG Teto Inverter 36.000 BTU/h 220V ZV-W36GM1AA, Quente e Frio
Solicitar orçamento

Ar Condicionado LG Teto Inverter 36.000 BTU/h 220V ZV-W36GM1AA, Quente e Frio

Compartilhe este conteúdo.

Você pode compartilhar os itens que você gosta com seus amigos.

Ar Condicionado LG Teto Inverter 36.000 BTU/h 220V ZV-W36GM1AA, Quente e Frio

ZV-W36GM1AA
Front view
Left side view
Left side over view
Right side view
Top view
Right perspective view
Cooler view
Air-conditioned view
Front view
Left side view
Left side over view
Right side view
Top view
Right perspective view
Cooler view
Air-conditioned view

Principais recursos

  • Quente e Frio
  • Nova serpentina Black Fin
  • Baixo nível de ruído 42 dB
  • Maior fluxo de ar 15m
  • Apenas 28 Kg
Mais
Filtro de fácil remoção1

Filtro de fácil remoção

Com apenas um toque é possível retirar as peças duplas do filtro, que deslizam facilmente para uma manutenção muito mais fácil.
Maior fluxo de ar1

Maior fluxo de ar

Resfriamento mais rápido e amplo devido à maior distância do fluxo de ar (15m) e maior velocidade do ar.
Menor Peso1

Menor Peso

O Teto Inverter LG foi projetado para ter um menor peso (28 kg), proporcionando uma instalação mais fácil, rápida e eficiente.

Key Feature

  • Quente e Frio
  • Nova serpentina Black Fin
  • Baixo nível de ruído 42 dB
  • Maior fluxo de ar 15m
  • Apenas 28 Kg

Resumo

Imprimir

DIMENSÕES

ZVNW36GM1AA.ANWZBR1
Nominal (kW)
8.792
Líquido (W x H x D) (mm)
1200 x 235 x 690
Motor do Ventilador da Evaporadora_Amperagem em Carga Plena (FLA) (A)
0.5
Tipo
Long Life

Todas as especificações

CLASSIFICAÇÃO

  • Chassi

    VM1

CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    36000

  • Nominal (kW)

    10550

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

  • Nominal (BTU/h)

    36000

  • Nominal (kW)

    10550

VENTILADOR INTERNO

  • Fluxo de Ar (Mín ~ Máx) (m³/min)

    16.0~20.0

  • Fluxo de Ar (SA/A/M/B) (m³/min)

    - / 20.0 / 18.0 / 16.0

  • Quantidade (EA)

    1

  • Tipo

    Cross Flow Fan

MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA

  • Saída (Nº)

    1

  • Saída (W)

    85.9

  • Tipo

    BLDC

TROCADOR DE CALOR

  • Área de Face (m²)

    0.31

  • Linhas x Colunas x FPI

    2 x 38 x 14

  • Tipo de Serpentina

    Cobre

PESO

  • Líquido (kg)

    28.4

  • Embalagem (kg)

    34.3

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

  • Fusível

    O

  • Protetor de Sobrecarga do Motor do Ventilador

    Thermal Protector for Fan Motor

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (UNIDADE INTERNA)

  • Resfriamento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 47.0 / 45.0 / 42.0

  • Aquecimento ((SH)/H/M/L) (dB(A))

    - / 47.0 / 45.0 / 42.0

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R32

EXTERIOR

  • Cor

    Warm Gray

  • RAL (Clássico)

    RAL 7044

DRENO (DRENAGEM NATURAL)

  • D.E./D.I. (mm(pol))

    21.5(27/32) / 16.0(5/8)

CABO DE CONEXÃO

  • Cabo de Alimentação e Comunicação (H07RN-F, incluso terra) (mm² x núcleos)

    2.5 x 3C

DIMENSÕES

  • Líquido (W x H x D) (mm)

    1200 x 235 x 690

  • Embalagem (L x A x P) (mm)

    1315 x 317 x 768

SOQUETE PARA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

  • Tipo de Conexão (Gás)

    Flare

  • Tipo de Conexão (Líquido)

    Flare

  • Gás (mm(pol))

    Φ15.88 (5/8)

  • Líquido (mm(pol))

    Φ9.52 (3/8)

PADRÃO DE MEDIÇÃO (NÍVEL DE PRESSÃO)

  • Padrão de Medição (Nível de Pressão)

    ISO 3745

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Caso 1

    220, 1, 60

CAACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

  • Motor do Ventilador da Evaporadora_Amperagem em Carga Plena (FLA) (A)

    0.5

TAXA DE DESUMIDIFICAÇÃO

  • Taxa de Desumidificação (l/h))

    3.8

FILTRO DE AR

  • Tipo

    Long Life

PRATICIDADE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Integrado

GERAL

  • Capacidade de resfriamento máx. (W)

    10880

  • Capacidade de resfriamento nominal/min (W)

    10550

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    4790

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    1,200 x 235 x 690

  • Peso da unidade interna (kg)

    28.4

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    950 x 834 x 330

  • Peso da unidade externa (kg)

    54

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.