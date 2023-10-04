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Controles VRF e interligação com equipamentos externos
No dia 21 de setembro, parte da nossa equipe de Engenharia da divisão de ar condicionado compartilhou sua experiência e apresentou ao time de especialistas em Lima Peru sobre: “Controles VRF e interligação com equipamentos externos”.
Este evento foi realizado na Escola de Refrigeração do Peru (ERP). Luis Valdés, Engenheiro da divisão de Ar Condicionado da LG Electronics LATAM, comenta que “além de liderar o mercado VRF, com sua linha Multi V, a LG atende à necessidade de criar um ecossistema amigável no qual sistemas de terceiros possam ser interligados. ”.
Por que é importante poder interconectar seu sistema VRF com outras aplicações?
Compatibilidade
Os sistemas HVAC geralmente possuem aplicações de diferentes fabricantes, como bombas, alarmes, válvulas. Os dispositivos de interconexão da LG podem compor esse sistema garantindo que as diferentes partes possam se comunicar de forma eficaz, otimizando o desempenho.
A unidade de contato seco fornece flexibilidade de interface ao engenheiro de controles para operação da unidade interna. A unidade de contato seco foi projetada para ativar ou desativar as operações normais da evaporadora ou determinar a ocupação do local, para ajuste de temperatura de recuo através de uma entrada binária. Uma saída binária indica se ocorreu um mau funcionamento do sistema. Um sinal binário fornecido em campo pode ser obtido de um sistema de automação predial, um temporizador, uma chave de cartão, uma chave de porta, um detector de movimento ou qualquer sensor de condição ou ocupação. A unidade de contato seco também pode ser usada para iniciar/parar outros dispositivos relacionados à ocupação, como exaustores, registros e ventiladores de ar fresco, economizadores ou iluminação.
A LG Electronics possui dispositivos de integração para cada necessidade.
Agradecemos à Escola de Refrigeração do Peru pela oportunidade e espaço disponibilizado.
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