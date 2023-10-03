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Erros Comuns na Instalação de Sistemas de Climatização
Erros Comuns na Instalação de Sistemas de Climatização
O processo de instalação de Ar Condicionado está se tornando cada vez mais complexo. A instalação adequada é crucial para a operação eficiente e longevidade de qualquer sistema HVAC. No entanto, mesmo técnicos experientes podem cometer erros que podem resultar em problemas de desempenho, eficiência energética reduzida e manutenção dispendiosa. Estar ciente de possíveis erros garantirá o desempenho ideal do sistema e a satisfação do cliente. Vejamos alguns erros comuns cometidos ao instalar um sistema HVAC e como eles podem afetar seu desempenho.
Escolher um Tamanho Inadequado de Unidade de Ar Condicionado
Um dos erros mais significativos cometidos ao instalar um sistema HVAC é o dimensionamento inadequado do equipamento. Um sistema HVAC subdimensionado terá dificuldade em manter as temperaturas desejadas, pois precisará funcionar por mais tempo e com mais força do que foi projetado. Por outro lado, unidades superdimensionadas levam a ciclos de liga/desliga frequentes e operação ineficiente. Isso naturalmente estressa o sistema e acaba aumentando os custos de energia e manutenção. 1) Para um consumo de energia ideal e uma vida útil mais longa do produto, a escolha do tamanho correto da unidade é um fator importante.
1) https://www.forbes.com/home-improvement/hvac/air-conditioner-size-guide/
Posicionamento Incorreto do Termostato
Os termostatos devem ser instalados com precisão para garantir leituras corretas de temperatura e controle adequado do sistema. Devem ser instalados no centro da casa em uma parede interna que não seja afetada pela temperatura externa. 2) Leituras incorretas causarão desempenho ineficiente de resfriamento ou aquecimento. Assim, espaços próximos a áreas com correntes de ar ou anormalmente quentes, como janelas, aberturas de ventilação, portas ou cantos ensolarados, devem ser evitados. 3) Verificações regulares de calibração também são recomendadas para manter o desempenho ideal.
2) https://devards.com/why-is-the-placement-of-my-thermostat-important/
Suficiente para o Fluxo de Ar
A localização da unidade externa do sistema HVAC é fundamental para o desempenho do sistema geral. Colocar uma unidade externa em uma área cercada ou lotada pode levar a áreas quentes e frias em toda a casa ou até mesmo representar um risco à segurança. Cobrir ou deixar as unidades em áreas quentes e ensolaradas causará danos potenciais ao sistema e diminuirá a eficiência. Assim como cada um de nós precisa de seu próprio espaço pessoal para realizar tarefas com sucesso, uma unidade HVAC externa precisa de espaço aberto para executar suas funções ao máximo.*
* A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas causados pela não conformidade com as diretrizes de instalação.
Posicionamento Incorreto de Unidades Internas de AC ou de Saídas de Ar
O design inadequado do fluxo de ar pode prejudicar o desempenho do sistema e comprometer o conforto interno. Portanto, a área ao redor da unidade de ar condicionado deve ser limpa, pois isso melhorará a eficiência de resfriamento do sistema e ampliará muito o desempenho. Em relação ao sistema de ventilação, é recomendável instalar suas saídas de ventilação no alto de paredes ou tetos para evitar que os móveis internos bloqueiem e impeçam a circulação do ar. 5) A localização das saídas de ar pode até determinar como seus clientes dispõem seus móveis ao decorar suas casas. Portanto, nunca subestime a importância de posicionar suas unidades internas e saídas de ventilação corretamente.
4) https://nrs.vegas/blog/air-conditioners/5-big-ac-installation-mistakes-to-avoid-at-all-costs
5) https://www.houzz.com/discussions/4768120/ac-vent-placement-on-vaulted-ceiling
Vazamentos de Refrigerante não Verificados
O carregamento incorreto do refrigerante pode resultar em redução da capacidade de resfriamento, menor eficiência energética e, eventualmente, vazamento. Um vazamento de refrigerante não verificado pode levar a um aumento em suas contas, pois a perda de refrigerante no sistema reduz a eficiência. 6) A exposição a refrigerantes também pode representar alguns riscos graves à saúde, como tontura, erupções cutâneas, palpitações cardíacas, etc. 7) Portanto, a verificação de vazamento de refrigerante deve ser uma prioridade após a conclusão do processo de instalação.
6) https://nrs.vegas/blog/air-conditioners/5-big-ac-installation-mistakes-to-avoid-at-all-costs
7) https://adventair.com/blog/refrigerant-leaks-health-issues/
Um duto adequado é essencial para evitar problemas de qualidade do ar interno. Alguns proprietários mantêm os dutos antigos mesmo depois de instalar uma nova unidade HVAC. Isso pode gerar economia de dinheiro inicialmente, mas nem sempre é o ideal. Dutos antigos prendem impurezas como poeira, detritos, pólen e mofo. Um duto mal vedado diminuirá a qualidade do ar e o exporá a irritantes e poluentes atmosféricos, resultando em sintomas de alergia, problemas respiratórios e outros riscos relacionados à saúde. 8) Os dutos antigos também podem ser incompatíveis com seu novo sistema, especialmente se você mudou o tamanho da unidade de A. Se os dutos forem muito pequenos, eles não permitirão um fluxo de ar adequado e suficiente. 9) Isso reduzirá drasticamente o desempenho de resfriamento do sistema.
8) https://www.servicechampions.net/blog/signs-air-ducts-bad-ductwork
Subestimar o Processo
Se um aspecto da instalação não for concluído corretamente, o sistema nunca exercerá todo o seu potencial e poderá enfrentar uma ampla gama de problemas. Por exemplo, negligenciar o isolamento em torno das linhas de refrigerante pode causar condensação, perda de energia e possíveis danos causados pela água. Além disso, fiação inadequada, conexões soltas ou voltagem incorreta podem causar falhas no sistema, operação irregular ou danos permanentes aos componentes elétricos. Mantenha as coisas profissionais para obter resultados profissionais.
Reparos sem Auxílio Profissional
Projetos do tipo “Faça você mesmo” podem ajudá-lo a economizar dinheiro em alguns casos, mas instalar ou consertar sistemas de climatização não é um deles. Reparos sem auxílio profissional podem ser arriscados para sua segurança, sua carteira e também para o próprio equipamento. Já que a manutenção envolve eletricidade, até um pequeno erro pode levar a um incêndio, mal funcionamento do equipamento, ou outas questões de segurança. 10) Os reparos de HVAC também exigem uma variedade de ferramentas especializadas e peças de reposição, que precisam ser atualizadas periodicamente conforme novos avanços nas tecnologias de climatização. 11) A conformidade com os padrões da indústria geralmente é a melhor opção.
10) https://paracohvac.com/blog/why-you-should-avoid-diy-hvac-repairs/
11)https://www.drhvac.ca/blog/risks-of-diy-hvac-repairs-vs-professional/
Evitar esses erros comuns de instalação de HVAC é crucial para alcançar o desempenho ideal do sistema, eficiência energética e satisfação do cliente. Esperamos que este artigo tenha ajudado a reconhecer os principais erros a serem evitados.
* Os produtos e soluções podem variar de acordo com o país e as condições operacionais.
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