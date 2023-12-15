O que é um sistema VRF e como ele é adequado para você

Enquanto sistemas VRF e os sistemas tradicionais tem o objetivo geral de regular a temperatura, os sistemas VRF o fazem com uma sutileza incomparável. Ao invés de um funcionamento padronizado oferecido pelos sistemas tradicionais, onde ao atingir a temperatura desejada, se desligam, os sistemas VRF modulam o fluxo refrigerante baseado na demanda, garantindo que a energia não seja desperdiçada. Isso não apenas significa uma economia de custos, mas também a redução da pegada de carbono. Imagine um sistema VRF como um maestro, direcionando cada seção para tocar apenas a nota correta, garantindo harmonia. Em contraste, sistemas tradicionais podem ser comparados a performances solo, onde seu desempenho padronizado não atende às necessidades do ambiente, geralmente levando à ineficiência. Abaixo estão algumas vantagens oferecidas pelos sistemas VRF.