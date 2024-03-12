O uso de metais em acabamentos e acessórios, como luminárias e puxadores, acrescenta um toque de elegância e contemporaneidade. Já a escolha dos tecidos para estofados e cortinas garantiu não apenas conforto visual, mas também sensorial, criando uma experiência verdadeiramente aconchegante.

Além da estética, a tecnologia foi essencial na concepção deste projeto, que ganhou persianas automatizadas na varanda, ampliando a praticidade na rotina da família. Com foco no conforto térmico, as arquitetas escolheram aparelhos de ar condicionado da LG, assegurando uma temperatura agradável em todos os ambientes, sem comprometer a beleza do espaço. A solução Multi Inverter recebeu duas condensadoras, que estão conectadas a três modelos Cassete de 1-Via e dois Hi Wall, que correspondem à climatização de todo o apartamento.