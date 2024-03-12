We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Em Busca de Aconchego por Duno Arquitetura
Com foco na amplitude, sem deixar o conforto de lado, este generoso apartamento se transformou em um refúgio para a família aproveitar os bons momentos da vida.
Fotos: Mariana Orsi
No coração de São Paulo, o escritório Duno Arquitetura, liderado pelas arquitetas Fernanda Prado Gonçalves e Catarina Biselli Fabbri, redefiniu o conceito de amplitude e conforto em um apartamento de 183m². O projeto, que está localizado na Vila Mariana, é marcado por um estilo contemporâneo e sofisticado, destacando-se pela estética deslumbrante ao mesmo tempo que surpreende pela funcionalidade presente em todas as soluções.
A essência do conceito reside na integração harmoniosa de cores, texturas e materiais nobres. Os tons claros e neutros permeiam todos os ambientes, criando uma sensação de luminosidade e amplitude. A madeira, em sua tonalidade natural, adiciona calor e aconchego aos espaços, enquanto o mármore Calacatta, que reveste os pisos e as paredes, confere um toque de elegância e requinte.
Intervenções pontuais com foco no conforto
Atendendo aos desejos dos proprietários, o projeto de interiores foi elaborado para proporcionar um ambiente acolhedor e convidativo, ideal para receber familiares e amigos. Para alcançar esse objetivo, foram realizadas intervenções estruturais estratégicas, como a remoção da caixilharia que separava o living da varanda gourmet, que trouxe uma sensação de continuidade e fluidez entre os ambientes internos e externos.
A cozinha, agora integrada à sala de estar e à varanda, tornou-se o coração da casa, onde os moradores podem desfrutar de momentos de convívio e gastronomia. Nela, uma moderna península com bancada foi incorporada, proporcionando um espaço prático e funcional para refeições. Além disso, na área íntima as profissionais optaram pela eliminação de um dos banheiros da suíte máster. Essa solução permitiu uma expansão do espaço, criando uma atmosfera de relaxamento e bem-estar ao casal.
A partir das mudanças estruturais, a escolha do mobiliário foi determinante para a conquista dos objetivos iniciais. Para tanto, as arquitetas fizeram uma seleção criteriosa, privilegiando peças de linhas limpas e contemporâneas. Os móveis soltos, assim como a marcenaria, complementam perfeitamente a estética elegante e moderna dos ambientes.
Escolhas funcionais e inteligentes
Um aspecto que merece destaque é a seleção de revestimentos. Estes materiais desempenharam um papel fundamental na definição da atmosfera sofisticada e acolhedora que os moradores desejavam para o novo lar. Nesta composição, a madeira e o mármore Calacatta foram os protagonistas, no entanto, eles dividem a cena com outros elementos que ajudam a enriquecer a paleta de cores e texturas.
O uso de metais em acabamentos e acessórios, como luminárias e puxadores, acrescenta um toque de elegância e contemporaneidade. Já a escolha dos tecidos para estofados e cortinas garantiu não apenas conforto visual, mas também sensorial, criando uma experiência verdadeiramente aconchegante.
Além da estética, a tecnologia foi essencial na concepção deste projeto, que ganhou persianas automatizadas na varanda, ampliando a praticidade na rotina da família. Com foco no conforto térmico, as arquitetas escolheram aparelhos de ar condicionado da LG, assegurando uma temperatura agradável em todos os ambientes, sem comprometer a beleza do espaço. A solução Multi Inverter recebeu duas condensadoras, que estão conectadas a três modelos Cassete de 1-Via e dois Hi Wall, que correspondem à climatização de todo o apartamento.
Uma das condensadoras foi instalada na área de serviço, enquanto a outra ficou na varanda, envolta por uma porta camuflada de painel, que oculta o equipamento sem deixá-lo interferir no projeto de decoração. Segundo as profissionais, a escolha pela LG foi estratégica, uma vez que o projeto teve o melhor custo-benefício do mercado, além de garantir aparelhos visualmente bonitos e discretos.
A reforma deste apartamento revela a harmonia entre estilo e funcionalidade, criando ambientes que atendem às demandas familiares ao mesmo tempo que encantam com suas soluções criativas e contemporâneas. Em foco, o conforto dos moradores, que ganharam ambientes que refletem bem-estar em todos os detalhes.
Sobre as profissionais
Duno Arquitetura: Duno Arquitetura (@duno.arq) é o resultado do sonho compartilhado das sócias Fernanda Prado Gonçalves e Catarina Biselli Fabbri, que se conheceram durante a graduação em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Com uma parceria baseada em amizade e profissionalismo, elas se uniram para estabelecer um modelo de trabalho dedicado a trazer identidade e personalidade a cada projeto. Com uma trajetória sólida, o escritório inaugurado há cinco anos busca oferecer soluções criativas que refletem estilo e necessidades individuais.
- ANTERIOR
- PRÓXIMOMulti V Water 524/04/2024