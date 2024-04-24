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Multi V Water 5
Multi V Water 5
O Multi V Water 5 é o modelo atual de condensadora VRF condensação a água da LG, sendo usado principalmente em edificações comerciais de médio e grande porte. Este equipamento pode ser aplicado tanto como Bomba de Calor (Heat Pump), quanto como Recuperador de Calor (Heat Recovery). O line up deste equipamento vai para os modelos 220V Trifásico vão desde 8HP a 42 HP:
Principais Vantagens em Relação ao Multi V Water IV
Maior Eficiência
• Até 26% mais eficiente que o modelo anterior (Water IV).
• Maior range de frequência do compressor: Water IV (20-140Hz) X Water 5 (12-150 Hz).
• O compressor do Water 5 incorpora a tecnologia HiPORTM (High Pressure Oil Return), que previne a perda de eficiência no processo de retorno de óleo.
• O compressor do Water 5 tem uma mova tecnologia com 6 válvulas de by pass internas que reduz a perda de pressão em cargas parciais e contribui para manter a eficiência.
• A Water 5 vem com a tecnologia de Controle Dual Sense (Temperatura + Umidade).
Limites de Aplicação
O Multi V Water 5 pode ser instalado de forma flexível, graças ao limite de comprimento longo do tubo de refrigerante.
Maior Confiabilidade
O Multi V Water 5 pode monitorar as temperaturas de entrada e saída da água para garantir que a água dentro da placa HEX não congele.
Controle de Fluxo de Água Variável
O kit de controle de fluxo de água variável (Acessório), a energia da bomba de água pode ser reduzida de acordo com o fluxo de água.
Instalação - Heat Pump (Bomba de Calor) X Heat Recovery (Recuperador de Calor)
Instalação Como Bomba de Calor (Heat Pump)
São conectadas apenas as linhas de líquido e gás, mantendo a linha a linha lacrada.
Instalação Como Recuperador de Calor (Heat Recovery)
São conectadas todas as linhas e instaladas caixas HR no sistema.
Torre de Condensação
Como os trocadores de calor do Multi V Water 5 são do tipo placa, os mesmos devem ser instalados em sistemas onde a torre de resfriamento é do tipo fechada. Quando a condensadora for instalada em sistemas com torres de resfriamento do tipo aberta, deve ser instalado um trocador de placa intermediário.
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