Maior Eficiência

• Até 26% mais eficiente que o modelo anterior (Water IV).

• Maior range de frequência do compressor: Water IV (20-140Hz) X Water 5 (12-150 Hz).

• O compressor do Water 5 incorpora a tecnologia HiPORTM (High Pressure Oil Return), que previne a perda de eficiência no processo de retorno de óleo.

• O compressor do Water 5 tem uma mova tecnologia com 6 válvulas de by pass internas que reduz a perda de pressão em cargas parciais e contribui para manter a eficiência.

• A Water 5 vem com a tecnologia de Controle Dual Sense (Temperatura + Umidade).

Limites de Aplicação

O Multi V Water 5 pode ser instalado de forma flexível, graças ao limite de comprimento longo do tubo de refrigerante.