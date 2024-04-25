Tecnologia dual sensing

Com a função Dual Sensing o VRF da LG passa a efetuar a leitura da demanda de capacidade do ambiente para com isto efetuar o controle de capacidade do sistema de ar condicionado efetuando assim uma gestão de operação mais inteligente e econômica.

O Multi V 5 possui sensores de temperatura e umidade que efetuam a leitura dos dados do ambiente. Por meio de uma lógica de gerenciamento da temperatura de evaporação o sistema consegue aumentar ou diminuir sua capacidade de refrigeração acompanhando a demanda do ambiente. Este gerenciamento de operação consegue elevar substancialmente a economia de energia.