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Espaço ELOS: Memórias Além do Tempo

HVACBlog01/08/2025

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Um loft que celebra design, arte e tecnologia na CASACOR Ceará, transcendendo a arquitetura ao unir passado, presente e futuro por meio de design, arte e soluções tecnológicas inovadoras.

A arquitetura tem o poder de contar histórias e despertar emoções. No Espaço ELOS – Memórias Além do Tempo, assinado pelo arquiteto Romário Rodrigues para a CASACOR Ceará, essa premissa se transforma em um projeto que vai além da estética e se torna uma experiência imersiva.

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

Criado em parceria com a loja CASA7 Revestimentos, o loft de 185 metros quadrados é um tributo às memórias e à relação afetiva que os objetos e os materiais de arquitetura podem proporcionar. Inspirado na vida de um fotógrafo de 38 anos, solteiro e apaixonado por arte e design, o espaço equilibra modernidade e tradição, criando um ambiente sofisticado, funcional e carregado de significado.

Entre o passado, o presente e o futuro: um conceito atemporal

Cada detalhe do ambiente reflete a essência de um morador que valoriza tanto a contemporaneidade quanto a história. O projeto combina um layout fluído e generoso, favorecendo a circulação e promovendo uma conexão natural entre os ambientes. O pé-direito confortável contribui para a sensação de acolhimento, enquanto o mobiliário cuidadosamente selecionado traduz a personalidade do fotógrafo que habita o espaço.

A estética mescla elementos industriais e contemporâneos, explorando materiais imponentes, como aço inox, madeira natural e porcelanato. As superfícies texturizadas reforçam o caráter sensorial do ambiente, criando uma atmosfera sofisticada e envolvente. Por sua vez, o uso de tecidos com diferentes acabamentos adiciona profundidade, contrastando com a paleta de cores sóbria, composta por preto, cinza e tons terrosos.

 

O loft se desdobra em espaços que dialogam harmoniosamente: uma ampla sala de estar, uma suíte inspirada no estilo de vida do morador, uma cozinha e uma área de bar. “O objetivo não era apenas destacar os revestimentos da CASA7, mas criar um cenário onde esses materiais fossem protagonistas de uma narrativa visual envolvente, sem o aspecto convencional de uma loja”, explica Romário. Assim, cada superfície revela possibilidades inovadoras de aplicação, inspirando visitantes e profissionais do setor.

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

Para reforçar o conceito artístico do projeto, a curadoria de peças foi criteriosa. O espaço abriga esculturas de Jaildo, Arthur Lescher e Calvão, além de obras dos artistas cearenses Cadeh Juaçaba e Sérvulo Esmeraldo, que valorizam o design local e dialogam com a peça assinada por Picasso. A coleção confere um toque atemporal, simbolizando a valorização do passado e sua influência na construção do presente e do futuro.

Tecnologia e conforto para um ambiente dinâmico

O Espaço ELOS não se destaca apenas pelo design impecável, mas também pela integração de tecnologia e inovação. A automação é um dos grandes diferenciais do projeto e permite que iluminação, climatização e outros sistemas sejam ajustados de forma personalizada. O controle da temperatura, por exemplo, foi um desafio fundamental, considerando o clima quente do Ceará e a grande circulação de visitantes na mostra de decoração.

Para garantir conforto térmico sem comprometer a estética do ambiente, o arquiteto optou pelo modelo Cassete 1-via da LG em todos os espaços. Compacto e discreto, o equipamento se integra harmoniosamente ao design, oferecendo climatização eficiente sem interferir na composição visual. Seu painel frontal, de fácil personalização se adaptou perfeitamente à proposta do loft.

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

A tecnologia inverter do sistema reduz o consumo de energia ao ajustar automaticamente a velocidade do compressor, mantendo a temperatura ideal com eficiência. Além disso, o fluxo de ar direcionado permite climatizar áreas específicas sem desperdício, tornando a solução ainda mais sustentável. A operação silenciosa garante conforto aos visitantes, enquanto o controle remoto e a compatibilidade com assistentes virtuais proporcionam praticidade na gestão do ambiente.

 

Outros recursos agregam ainda mais valor ao projeto, como a função Auto Clean, que minimiza o acúmulo de sujeira e mofo, prolongando a vida útil do equipamento, e a desumidificação, que melhora a qualidade do ar e proporciona uma sensação térmica mais agradável.

Entretanto, o uso da tecnologia no Espaço ELOS vai além da simples funcionalidade, alinhando-se perfeitamente ao conceito central do projeto. Assim como a arquitetura reflete a memória e a história do morador, as soluções tecnológicas abraçam a modernidade e o futuro, proporcionando uma experiência que une o humano e o digital de forma harmônica.

Ao integrar a automação, a climatização inteligente e os sistemas de controle avançados, o arquiteto criou um espaço que, ao mesmo tempo, valoriza o passado e se projeta para o futuro. A tecnologia e o design se complementam, garantindo conforto, sustentabilidade e sofisticação, como um convite para o visitante refletir sobre a relação intrínseca entre arquitetura, memória, inovação e o bem-estar humano.

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

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Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky

Sobre o profissional

Romário Rodrigues, formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e com estudos em Portugal, tem escritório com unidades em Fortaleza e São Paulo. Seu trabalho é marcado pela fusão entre o clássico e o contemporâneo, buscando criar ambientes elegantes, atemporais e funcionais. Com 33 arquitetos na equipe e um portfólio de mais de 294 projetos entregues, inclusive no exterior, em Miami e Orlando, Romário é referência no design brasileiro, com ênfase em projetos residenciais, comerciais e corporativos de alto padrão.

#Residencial#Cassete1Via
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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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