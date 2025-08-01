Um loft que celebra design, arte e tecnologia na CASACOR Ceará, transcendendo a arquitetura ao unir passado, presente e futuro por meio de design, arte e soluções tecnológicas inovadoras.

A arquitetura tem o poder de contar histórias e despertar emoções. No Espaço ELOS – Memórias Além do Tempo, assinado pelo arquiteto Romário Rodrigues para a CASACOR Ceará, essa premissa se transforma em um projeto que vai além da estética e se torna uma experiência imersiva.