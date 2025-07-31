About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Morar com leveza: o essencial como luxo

HVACBlog31/07/2025

Compartilhe este conteúdo.

Um ambiente de contemplação e acolhimento, onde cada detalhe foi pensado para desacelerar, respirar e viver o presente com delicadeza.

Projetado pela arquiteta Erika Listo para a Casa Cor Rio Grande do Sul, este espaço de 70 m2 traduz de forma poética e precisa o desejo contemporâneo por um lar que acolha, inspire e tranquilize. Mais do que atender a necessidades funcionais, o projeto nasce de uma escuta sensível: como criar um ambiente que seja um convite ao silêncio, ao sonho e à conexão com o presente?

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Sob o tema “Semear Sonhos”, proposto pela edição 2025 da mostra, Erika concebeu um espaço que vai além da estética – é um lugar de pausa, de presença. Com uma paleta de cores suaves, linhas minimalistas e materiais escolhidos por suas texturas e significados, o ambiente resgata o essencial do morar.

Um refúgio que inspira: leveza, equilíbrio e sofisticação

Ao entrar, o primeiro impacto é a sensação de respiro. Os espaços são fluidos, integrados, e cada elemento parece ter sido colocado ali com precisão e intenção. Há uma leveza palpável, que ganha reforço pela paleta de cores que transita entre tons de verde, bege, madeira clara e off-white.

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

O grande protagonista visual é o porcelanato verde, que aparece com elegância e suavidade nas paredes. Com textura acetinada e tonalidade que remete à natureza, o revestimento é ao mesmo tempo discreto e marcante – uma verdadeira âncora sensorial que guia o olhar sem pesar. O piso, em tom claro e com aparência de pedra natural, reforça essa sensação de continuidade ao ampliar o espaço e contribuir para a atmosfera calma e contemporânea.

A marcenaria foi desenhada sob medida, com madeira clara e acabamento acetinado, aquecendo o ambiente com naturalidade. Painéis, mobiliário e superfícies dialogam com a proposta minimalista do projeto e revelam um pano de fundo neutro para que a luz, as texturas e os pequenos detalhes ganhem protagonismo.

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Longe de protagonismos, a iluminação atua como uma aliada, realça texturas, valoriza volumes e cria cenas de aconchego e introspecção. É uma luz delicada, que acaricia, não que impõe. O resultado é um clima de serenidade que se sente na pele.

Tecnologia que se dissolve no espaço: conforto integrado com leveza

Embora a estética do projeto seja marcada por sua simplicidade sofisticada, a tecnologia está presente, mas de forma silenciosa e eficiente – exatamente como pede um ambiente de contemplação.

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Com design compacto e embutido no forro, os equipamentos se camuflam na arquitetura e oferecem uma climatização uniforme, silenciosa e extremamente eficiente. Além de preservar a estética minimalista do espaço, a escolha garante que o ambiente mantenha sua temperatura ideal ao longo do dia, sem ruídos ou correntes de ar desconfortáveis.

 

A tecnologia Inverter permite que o equipamento ajuste automaticamente a velocidade do compressor, otimizando o consumo de energia e garantindo mais eficiência. A operação silenciosa é outro diferencial, aliás, essencial para um espaço voltado à introspecção e ao bem-estar. Para completar, a solução Multi Inverter, com apenas uma condensadora, garante que o sistema ocupe menos espaço e seja mais sustentável.

 

Outro elemento tecnológico que se integra ao projeto é a TV OLED de 65” da LG, que atua não apenas como um eletrônico, mas como peça de design. Com bordas ultrafinas e preto absoluto, a TV praticamente desaparece no ambiente quando desligada. Quando em uso, proporciona uma experiência visual de altíssimo nível.

Um espaço onde a arquitetura encontra o sonho

O projeto assinado por Erika Listo é um espaço para ser vivido, mas também um ambiente para sentir. É um lugar único, onde as formas são suaves, os materiais são convidativos e a atmosfera convida à pausa. Tudo convida a estar presente, a olhar ao redor e encontrar beleza nos detalhes mais sutis.

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Blog LG

Fotos: Chistiano Bauce

Ao unir linhas puras, texturas naturais, tecnologia silenciosa e uma paleta que inspira tranquilidade, a profissional criou uma verdadeira experiência sensorial, que traduz de forma refinada o desejo contemporâneo por um morar mais consciente, mais leve, mais humano.

Erika Listo

Com mais de duas décadas de experiência, a arquiteta Erika Listo é referência na criação de ambientes que equilibram funcionalidade, sofisticação e bem-estar. Formada pela UFRGS e pós-graduada em Arquitetura Hospitalar, atua com destaque tanto na área da saúde quanto em projetos residenciais personalizados de alto padrão. Membro do CAU e da ABDEH, a profissional se destaca pela atenção aos detalhes, pela estética refinada e pela capacidade de traduzir o estilo de vida de seus clientes em espaços elegantes, acolhedores e atemporais.

 

@erika_listo_arquitetura | www.erikalistoarquitetura.com.br

Blog LG
#Residencial#Cassete1Via
Back to list
Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Conecte-se com LG business

Se você gostaria de receber um orçamento para um produto do seu interesse ou tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade para me avisar.

Entre em contato conosco

Suporte para Produtos

Suporte para Produtos

Fale Conosco

Fale Conosco

Garantia Estendida

Garantia Estendida