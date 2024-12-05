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Skyline paulista
A vista privilegiada da cidade se une às referências cariocas que delicadamente remetem à terra natal dos clientes. Assim, o apartamento apelidado de “Bixcoito” revela cores marcantes e uma atmosfera urbana própria para o bem viver.
Fotos: Mariana Orsi
Fotos: Mariana Orsi
Com a vista para as montanhas da Serra da Cantareira e Pico do Jaraguá servindo como fundo para o apartamento, a paisagem influenciou o projeto de interiores assinado por Jéssica Lucas Pereira e Debora Terra, do Studio 92 Arquitetura. Localizado em uma região privilegiada no bairro Alto da Lapa, na zona oeste paulista, o imóvel tem 220 metros quadrados e é amplamente banhado pela luz natural. “O skyline nos permite apreciar as praças do bairro e as montanhas. Por isso, a partir dele projetamos um enorme banco no parapeito da varanda. Com design orgânico, ele tem base em concreto e assento em madeira cumaru envernizada”, explica Jéssica.
O design do banco acompanha toda a linha arredondada da arquitetura do prédio. Nas laterais, as profissionais colocaram duas floreiras, trazendo o conceito da biofilia ao unir interior e exterior. O visual leve e agradável é acentuado a partir da luminosidade que entra pelas amplas aberturas de vidro. Assim, todo o living segue uma paleta de tons claros, ressaltando a sensação de bem viver. Em destaque, a dupla criativa cita o conceito cosmopolita e contemporâneo da decoração, “com um sotaque carioca que se utiliza de muita cor e design”, avaliam.
Fotos: Mariana Orsi
Fotos: Mariana Orsi
Do concreto à vista privilegiada
O casal de clientes tem dois filhos e dois cachorros, são naturais do Rio de Janeiro e, para não deixarem de lado a identidade linguística, carinhosamente apelidaram o novo lar de “Bixcoito”. Os ambientes são fluidos e agregadores e a área social foi idealizada pensando na boa circulação, afinal, a família recebe muitas visitas e hóspedes. “Nossa primeira providência foi eliminar as portas das varandas, que circundavam a sala e a área gourmet. Isso nos possibilitou criar uma sala totalmente integrada, setorizada apenas pelos móveis e cores”, explica Debora, destacando ainda a ilha em Silestone que convida os amigos para almoços e jantas regados a boas conversas.
Com design contemporâneo, o mobiliário tem tons claros, deixando em destaque pinceladas especiais de rosa, azul e verde. O toque despojado fica por conta do concreto, que divide a cena com elementos industriais. “Mantivemos o teto em concreto aparente e eletrocalhas firmando o conceito industrial impresso em diversos detalhes do projeto, especialmente na iluminação e nos elementos em serralheria”, avalia Jéssica. Junto à sala de TV, com um charmoso sofá em tom azul claro, foi instalado o ar condicionado Art Cool Mirror, da LG. O equipamento garante a climatização ideal para as sessões de cinema em família.
Fotos: Mariana Orsi
Fotos: Mariana Orsi
Enquanto isso, o restante da área social recebeu dois aparelhos Cassete de 1-Via. Eles foram embutidos no gesso, sem interferir no restante da composição. Por se tratar de um espaço amplo e muito iluminado devido às aberturas de vidro da varanda, as profissionais deram atenção especial ao projeto de climatização do espaço. Com a escolha pelos aparelhos da LG, mesmo nos dias de calor intenso e casa cheia, todos podem usufruir de um local agradável e fresco.
Jéssica Lucas Pereira e Debora Terra: Formadas em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em 2017, Jéssica Lucas Pereira e Debora Terra unem seus talentos no Studio 92 Arquitetura (@studio_92arquitetura). Com os projetos, a dupla busca transformar o sonho dos clientes em uma experiência sensorial, cultural e singular. Assim, a partir de especializações na área de Psicanálise Social, Arte e Fotografia, focam os olhares na identidade de cada pessoa, a fim de expressar um modo de vida que transcende a arquitetura.
Fotos: Mariana Orsi
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