Skyline paulista

O casal de clientes tem dois filhos e dois cachorros, são naturais do Rio de Janeiro e, para não deixarem de lado a identidade linguística, carinhosamente apelidaram o novo lar de “Bixcoito”. Os ambientes são fluidos e agregadores e a área social foi idealizada pensando na boa circulação, afinal, a família recebe muitas visitas e hóspedes. “Nossa primeira providência foi eliminar as portas das varandas, que circundavam a sala e a área gourmet. Isso nos possibilitou criar uma sala totalmente integrada, setorizada apenas pelos móveis e cores”, explica Debora, destacando ainda a ilha em Silestone que convida os amigos para almoços e jantas regados a boas conversas.