Em busca do bem viver

Pensando no conforto dos moradores, que não abrem mão da comodidade, os arquitetos optaram por uma climatização prática. Para não interferir no projeto de interiores, a escolha foi pelo Cassete 1-Via embutido no gesso. Para suportar a metragem da área social, bem como oferecer maior eficácia nos dias de casa cheia, a solução foi instalar dois aparelhos – um ao lado do outro, junto ao home. Trata-se de um aparelho extremamente discreto, que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente uma vez que não possui dutos aparentes.