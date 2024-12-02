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Em busca do bem viver
Em busca do bem viver
Neste generoso apartamento localizado na capital de Goiás, o visual elegante da área social revela detalhes atemporais, que convidam aos momentos de bem-estar em família.
Fotos: Lucas Panobianco
Localizado na cidade de Goiânia (GO), este apartamento de 228 metros quadrados revela ares cosmopolitas, combinando com o entorno de sua localização. Afinal, conforme explicam os arquitetos Expedito Bezerra e Lucas Panobianco, sócios do Bezerra Panobianco, o imóvel se situa em uma das regiões mais nobres da capital. Em especial, chama a atenção a paleta de tons sóbrios escolhida para a composição, contrastando com os toques de cor que aparecem nos detalhes. O objetivo foi criar uma atmosfera atemporal e elegante, já que o imóvel será utilizado como apoio pelos clientes que residem no interior.
Na generosa área social que integra living, sala de jantar e, ao fundo, se abre para a varanda gourmet, o destaque fica por conta do painel amadeirado com acabamento high gloss. Essa foi uma escolha pontual, a fim de ressaltar a sofisticação desejada para o projeto. “O apartamento chama a atenção pela sua personalidade, revelando uma composição harmônica e arrojada. Utilizamos traços orgânicos e retos, além de texturas e peças autorais do escritório, como as luminárias da linha Versos e o revestimento Linee utilizado ao fundo da TV e na área gourmet”, ressalta Panobianco.
Como contraponto em meio ao visual requintado que os tons sóbrios exalam, a dupla investiu no uso do cimento queimado. Essa textura contemporânea está presente na parede que serve de fundo para a mesa de jantar e também no forro de gesso. No mesmo tom, as cortinas de tecido permitem o controle da luminosidade ao mesmo tempo que inspiram um toque intimista e aconchegante.
Quando tecnologia e conforto se unem o resultado é surpreendente
Pensando no conforto dos moradores, que não abrem mão da comodidade, os arquitetos optaram por uma climatização prática. Para não interferir no projeto de interiores, a escolha foi pelo Cassete 1-Via embutido no gesso. Para suportar a metragem da área social, bem como oferecer maior eficácia nos dias de casa cheia, a solução foi instalar dois aparelhos – um ao lado do outro, junto ao home. Trata-se de um aparelho extremamente discreto, que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente uma vez que não possui dutos aparentes.
Outro motivo que levou à escolha do Cassete 1 -Via foi a rápida instalação, pois seu design compacto com altura de apenas 132 mm é flexível e versátil para diferentes alturas de forro. É claro que a tecnologia também importa e já que os clientes valorizam a sensação de conforto, o aplicativo LG ThinQ™ permite que a família controle a temperatura do ar condicionado mesmo à distância, monitorando e programando uso enquanto estiverem no interior.
Das texturas nobres ao design minimalista
O mobiliário solto tem linhas minimalistas e, com isso, não sobrecarrega a composição. Ao contrário, essas peças revelam a leveza necessária para os dias de completo bem estar. O layout integrado, ainda, é um convite aos momentos descontraídos, seja na companhia da família ou dos amigos. Com isso, a dupla criativa conseguiu criar um espaço funcional para as diferentes necessidades da rotina, permitindo que os moradores usufruam o apartamento da melhor maneira possível.
E como detalhe especial, a varanda gourmet ganhou uma bancada prática junto à churrasqueira, com climatização da LG. A partir dela se estende uma mesa, ideal para os almoços de domingo. Os tons terrosos revelam o aconchego da composição, principalmente no cantinho oposto, que recebeu um sofá de linhas orgânicas do qual a família pode apreciar a bela vista do entorno.
Sobre o escritório
Bezerra Panobianco: O escritório Bezerra Panobianco (@bezerrapanobianco) é liderado pelos arquitetos Expedito Bezerra e Lucas Panobianco, com foco em projetos de arquitetura e interiores residenciais, comerciais e cooperativos.
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