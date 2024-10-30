Corporativo e criativo

Por se tratar de um ambiente amplo e integrado, a climatização foi cuidadosamente projetada pelos arquitetos. Todos os aparelhos estão conectados no sistema Multi, com duas condensadoras que dão suporte aos sete aparelhos. Na área maior, chamada de “open space”, a escolha foi pelo Cassete de 1-Via, da LG. Ao todo, foram instalados quatro aparelhos embutidos no forro de cimento queimado. Já as salas de reuniões e as salas dos diretores receberam um split Hi Wall da LG cada. Dessa forma, tanto a área unificada quanto os ambientes privativos proporcionam aos usuários uma temperatura adequada e com excelente distribuição de ar.