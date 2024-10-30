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Corporativo e criativo
Com um estilo único que une a contemporaneidade aos elementos industriais, a sede desta empresa recebe equipe e visitantes em ambientes que inspiram uma rotina aconchegante e prática.
Fotos: Nathalie Artaxo
Fotos: Nathalie Artaxo
Fugindo do conceito tradicional, este escritório de consultoria e gestão contábil localizado em São Caetano do Sul (SP) esbanja personalidade a partir de uma estética apurada. O projeto, assinado pelos arquitetos Thiago Fantato e Stéphanie Nitoli, do Fantato Nitoli Arquitetura, é contemporâneo e revela detalhes industriais, como o cimento queimado que reveste paredes e teto. Este material, inclusive, foi um pedido especial do cliente, que almejava um ambiente moderno, com inspiração tecnológica, sem deixar a funcionalidade de lado.
Pensando na rotina de trabalho, os arquitetos criaram um layout integrado que facilita a comunicação entre a equipe composta por mais de 30 funcionários. O projeto se desenvolve em quatro salas comerciais que foram unificadas, todas em um único andar. Assim, os profissionais conseguiram dar vida a um espaço amplo, sem barreiras visuais, porém com setores bem definidos. “Dentro desse conceito, a recepção é o único ambiente com divisão visual, a fim de manter a privacidade dos visitantes e clientes”, explica Thiago.
Fotos: Nathalie Artaxo
Fotos: Nathalie Artaxo
O arquiteto conta, ainda, que entre as soluções está o melhor aproveitamento dos perímetros do espaço. Com isso, a dupla uniu duas salas de reunião, criou um cantinho do café e descompressão, copa, banheiros, além das salas dos diretores. No centro de tudo isso estão as mesas plataformas, nas quais os colaboradores trabalham. Alguns setores, por necessitarem de um pouco mais de privacidade, foram alocados em espécies de ilhas, setorizando os locais.
Bem-estar no ambiente corporativo
Por se tratar de um ambiente amplo e integrado, a climatização foi cuidadosamente projetada pelos arquitetos. Todos os aparelhos estão conectados no sistema Multi, com duas condensadoras que dão suporte aos sete aparelhos. Na área maior, chamada de “open space”, a escolha foi pelo Cassete de 1-Via, da LG. Ao todo, foram instalados quatro aparelhos embutidos no forro de cimento queimado. Já as salas de reuniões e as salas dos diretores receberam um split Hi Wall da LG cada. Dessa forma, tanto a área unificada quanto os ambientes privativos proporcionam aos usuários uma temperatura adequada e com excelente distribuição de ar.
Fotos: Nathalie Artaxo
Fotos: Nathalie Artaxo
Para contrastar com o cinza do cimento queimado, a cor azul aparece como protagonista em algumas paredes. Assim, os ambientes revelam contemporaneidade e um estilo único, exatamente como desejava o proprietário do escritório. Somado a isso, no piso foi utilizado porcelanato cinza na área da recepção e banheiros. Já para a área de trabalho integrada, o piso vinílico foi escolhido, a fim de trazer um toque de aconchego a partir de sua textura amadeirada. Nas salas dos diretores, pensando no conforto térmico e acústico, a escolha foi pelo carpete.
Tecnologia em casa
A iluminação segue o conceito industrial, com perfis de LED na cor preta, contrastando com o cimento queimado ao formar desenhos geométricos no forro. Esse visual é abrilhantado pelas sancas com iluminação indireta e spots, o que oferece opções funcionais e decorativas para o dia a dia da equipe. “Colocamos também pendentes sobre as mesas de trabalho, que além de emitirem luz direta, criam uma iluminação indireta para cima, no forro, contribuindo na luminosidade geral do ambiente, além de agregar um toque aconchegante”, explica Stéphanie.
Fotos: Nathalie Artaxo
Fotos: Nathalie Artaxo
A automação foi incorporada ao projeto com o objetivo de facilitar a rotina com soluções voltadas ao conforto. Por exemplo, o sistema Alexa está integrado aos ambientes, garantindo facilidade no ajuste do som. Além disso, os interruptores inteligentes foram instalados para automação das luzes de todo o espaço. Como resultado, os profissionais têm uma rotina de trabalho mais dinâmica, com funções simplificadas que agregam comodidade.
Sobre o escritório
Fantato Nitoli: Fantato Nitoli (@fantatonitoli.arq) é um escritório de arquitetura comandado pelos arquitetos Thiago Fantato e Stéphanie Nitoli, ambos formados pela faculdade Belas Artes de São Paulo. Desde 2019, os sócios dedicam-se no desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores para espaços residenciais e comerciais, com escritório sediado em São Caetano do Sul (SP).
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