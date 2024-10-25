Conheça os Kits para Comunicação LG com AHUs
KITS AHU
1 - KITS COMUNICAÇÃO AHU LG
Em termos conceituais, a AHU (Air Handling Unit) é uma unidade de tratamento de ar usada para condicionar e circular um grande volume de ar, sendo parte integrante de um sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC). Os componentes básicos de uma AHU são: um ventilador ou soprador para circular o ar, serpentinas de aquecimento e/ou resfriamento, filtros, dampers para controlar o fluxo de ar e um sistema de controle para regular a operação com base na temperatura, umidade e outros parâmetros.
Já o Kit AHU LG é um acessório utilizado para interligar a(s) condensadora(s) da linha Multi V com uma AHU de expansão direta fornecida por um terceiro. O Kit de Comunicação AHU é um controlador para a serpentina DX de uma unidade AHU fornecida por um terceiro (um produto não original LG). Já o KIT EEV é um dispositivo de expansão eletrônico para controle do fluxo de fluído refrigerante. Assim como nas IDUs LG, o Kit de Comunicação AHU controla o dispositivo de expansão (Kit EEV) por comunicação entre a ODU e o Kit de Comunicação.
1.1 – CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR DE RETORNO
O kit de comunicação da temperatura do ar de retorno consiste em uma caixa de controle (PAHCMR000) e um módulo de comunicação (PAHCMC000).
1.2 – CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR DE INSUFLAMENTO
O kit de comunicação de temperatura de ar de descarga consiste em caixa de controle (PAHCMS000), módulo principal (PAHCMM000) e módulo de comunicação (PAHCMC000). No pacote do produto, o módulo principal e o módulo de comunicação estão incluídos.
2 – TAXA DE COMBINAÇÃO
2.1 – AR DE RETORNO
2.2 – AR DE INSUFLAMENTO (FAU)
* A TAXA DE COMBINAÇÃO (%) = (Capacidade real da AHU + Capacidade da IDU) / Capacidade Nominal de Resfriamento da Unidade Externa
3 - COMPATIBILIDADE COM AS UNIDADES EXTERNAS
4 – KIT EEV
* Importante salientar que, ao selecionar um kit de válvula PRLK396A0 e PRLK594A0 deve ser informado ao fabricante de AHU, que 1 KIT corresponde a uma única serpentina.
5 – GUIA DE COMBINÇÕES KIT EEV
Notas.
1) O Kit ar de retorno é PAHCMR000 / PAHCMC000 (módulo de comunicação);
2) O Kit ar de insuflamento é PAHCMS000 / PAHCMM000 (módulo principal) + PAHCMC000 (módulo de comunicação);
3) IDUs incluem Hydro Kit / DX ERV / FAU;
4) Mesmo em vários sistemas Multi V, um módulo principal pode conectar até duas unidades PRLK594A0, por exemplo, '(Módulo principal nº 1 + Módulo de comunicação nº 1 + Kit EEV nº 1) + (Módulo de comunicação nº 2 + Kit EEV nº 2)'
CUIDADO
1) IDUs/PRLK048A0/PRLK096A0 não podem ser conectados com PRLK396A0/PRK594A0 em um mesmo sistema.
2) No caso de IDUs serem conectados equivocadamente com kit de comunicação ar de insuflamento, a capacidade de IDUs pode ser alterada de acordo com a capacidade da ODU, que é controlada pelo kit de comunicação ar de insuflamento.
CONCLUSÃO
O conhecimento das regras e a adequada aplicação dos Kits de Comunicação e Kits EEV da LG para AHU é de fundamental importância para evitar problemas e reclamações em campo.
