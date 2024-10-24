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Conheça o LATS HVAC

HVACBlog24/10/2024

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Exploded 3D diagram of an air purifier showing layered internal components, including filters and airflow structure, with labeled measurements.

O sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) é um sistema de ar condicionado central que interliga uma Unidade Externa para várias Unidades Internas através de um ciclo único de refrigeração, possuindo diversos modelos de evaporadoras e condensadoras, o Sistema possui diversas regras e limites.

 

Para que nenhuma regra ou limite seja ultrapassado uma das opções é usar o software de seleção LATS CAD.

 

LATS CAD é uma ferramenta plug-in para AutoCAD, tornando o projeto de produtos e sistemas LG HVAC muito mais rápido e preciso. Ele também fornece revisões de instalação com estimativas de diâmetros de tubulação de refrigerante e comprimentos de tubulação de acordo o guia de projeto da LG.

 

Os parceiros irão economizar tempo na execução do projeto do sistema e irão fornecer estimativas mais precisas para as configurações do sistema.

 

No plug-in você insere o desenho em DWG, Insere os andares, evaporadoras, condensadoras, derivações, automação e depois verificar se os limites do sistema estão ok para gerar os relatórios.

Software amigável, e blocos atualizados automaticamente

As linhas são traçadas e como já está em escala, as distâncias são indicadas automaticamente, facilitando o trabalho do projetista / Instalador.

 

Fluxograma com as derivações inclusas automaticamente.

 

Diversos tipos de relatórios estão disponíveis, podendo ser gerados e salvos diretamente no CAD tornando o projeto mais completo, como tabelas de equipamentos, fluxogramas, relatórios, entre outros.

 

Opções de relatórios e verificação das distâncias x limites do sistema.

 

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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