O sistema do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) é um sistema de ar condicionado central que interliga uma Unidade Externa para várias Unidades Internas através de um ciclo único de refrigeração, possuindo diversos modelos de evaporadoras e condensadoras, o Sistema possui diversas regras e limites.

Para que nenhuma regra ou limite seja ultrapassado uma das opções é usar o software de seleção LATS CAD.

LATS CAD é uma ferramenta plug-in para AutoCAD, tornando o projeto de produtos e sistemas LG HVAC muito mais rápido e preciso. Ele também fornece revisões de instalação com estimativas de diâmetros de tubulação de refrigerante e comprimentos de tubulação de acordo o guia de projeto da LG.

Os parceiros irão economizar tempo na execução do projeto do sistema e irão fornecer estimativas mais precisas para as configurações do sistema.

No plug-in você insere o desenho em DWG, Insere os andares, evaporadoras, condensadoras, derivações, automação e depois verificar se os limites do sistema estão ok para gerar os relatórios.