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Casa inteligente por Cintia Duarte
Neste apartamento, o projeto contemporâneo revela soluções criativas para a rotina do morador, que é chef gourmet. Somado a isso, a arquiteta buscou soluções tecnológicas para otimizar a rotina.
Fotos: Gustavo Awad
Em 100 metros quadrados, o apartamento projetado por Cinthia Duarte em São Paulo revela um conceito único, no qual a integração foi palavra-chave. O visual aconchegante é um convite para a convivência, sendo palco para momentos especiais entre família e amigos. Conforme explica a profissional, o cliente é chef gourmet e sonhava com uma cozinha equipada e integrada. Além disso, conectividade, conforto e beleza eram essenciais.
Desse modo, a área social une a cozinha ao living, com um estilo contemporâneo e atemporal, trazendo detalhes industriais que enchem de graça a composição. “Uni as necessidades do cliente para trazer o que ele precisava. Os ambientes foram transformados e podem ser usados em dias de descontração ou em momentos de relaxamento”, explica.
Para o layout, Cinthia procurou ser prática e assertiva. Por isso, ela separou a entrada do hall íntimo, buscando gerar mais conforto acústico aos dormitórios. Já na área social, cozinha, sala de estar e varanda gourmet se transformaram em um único e generoso ambiente. O resultado é um espaço ultifuncional, convidativo e agradável para todas as ocasiões do cotidiano.
Detalhes cheios de personalidade
Para valorizar a essência do morador e ressaltar a atmosfera contemporânea, Cinthia optou por uma paleta de tons de cinza e preto, aquecendo a composição com a madeira natural. Somado a isso, o mobiliário chama a atenção, especialmente a mesa de jantar com tampo giratório, toda em carvalho combinando com os tons do ambiente. Em carvalho, também, está o painel que se estende desde a entrada de serviço até a entrada do hall íntimo, marcando a integração dos ambientes. O piso também é o mesmo em todo apartamento, revelando a unidade visual.
“Busquei soluções inteligentes para proporcionar funcionalidade além da estética”, explica a arquiteta, que escolheu eletrodomésticos com classificação energética alta para reduzir o consumo de energia, além de iluminação em LED para agregar eficiência. Essa solução vai ao encontro da cor escolhida para as paredes, todas em tons claros que ajudam a refletir a luminosidade natural e reduzem a necessidade de luz artificial nos ambientes.
E, por falar em tecnologia e inovação, os sistemas de iluminação, televisores e climatização foram integrados à Alexia. Dessa maneira, a casa se tornou, acima de tudo, inteligente, agregando comodidade e praticidade à rotina do morador. Em todos os ambientes, Cinthia optou pelo aparelho de ar condicionado Cassete de 1-Via, da LG. Eles são conectados a apenas uma máquina, otimizando o espaço na área de serviço. Com isso, em qualquer cômodo é possível usufruir uma temperatura agradável em todos os momentos.
Sobre a profissional
Arquiteta formada em 2017, Cinthia Duarte (@arquitetacinthiaduarte) está à frente do próprio escritório de arquitetura desde 2018, onde vem
desenvolvendo um importante trabalho. Seu traço é sinônimo de criatividade e excelência, refletidos em espaços cuidadosamente projetados que elevam o conforto nas experiencias cotidianas por meio de uma arquitetura multissensorial em espaços residenciais e corporativos.
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