Casa inteligente

Arquiteta formada em 2017, Cinthia Duarte (@arquitetacinthiaduarte) está à frente do próprio escritório de arquitetura desde 2018, onde vem

desenvolvendo um importante trabalho. Seu traço é sinônimo de criatividade e excelência, refletidos em espaços cuidadosamente projetados que elevam o conforto nas experiencias cotidianas por meio de uma arquitetura multissensorial em espaços residenciais e corporativos.