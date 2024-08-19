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Módulos IO LG
Conheça os Módulos IO LG
Módulos IO (In/Out) são módulos de entradas e saídas digitais/analógicas interligados ao Controle Central AC SMART 5 e ACP 5 via cabo shield/comunicação RS485 que foram desenvolvidos para acionar ou receber sinal de periféricos, como ventiladores de exaustão, sensores de temperatura, válvulas, iluminação, etc.
Os Módulos são compostos por DI (Digital input), DO (Digital Output), AI (Analog Input), AO (Analog Output), UI (Universal Input).
Cada Módulo possui uma quantidade especificada de pontos de Entrada/saída, Analógico/Digital. São 4 tipos de módulos existentes, cada módulo foi desenvolvido para uma aplicação, os módulos são PEXPMB000, PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300.
PEXPMB000 - DI:3, DO:3, UI:4, AO:4 (Entradas/Saídas, Digital/Analógica)
PEXPMB100 - DI:3, UI:6 (Somente entrada Digital/Analógica)
PEXPMB200 - DO:6, AO:4 (Somente saída Digital Analógica)
PEXPMB300 - DO:2, UI:4, AO:2 (Entradas/Saídas, Digital/Analógica)
Quando usar Saída Digital? Sempre que Acionar algum periférico (Ligar bomba, Ligar ventilador, ligar válvula, todos usando Liga/Desliga.
Quando Usar Saída Analógica?
Sempre que precisar controlar o range de algum periférico, como faixa de vazão do ventilador, ou alterar o set de temperatura, ou variar a abertura de válvula.
Quando Usar Entrada Digital?
Sempre que precisar receber sinal de status de ligado/desligado dos periféricos, no controle central AC SMART / ACP irá informar o status do periférico.
Quando usar Entrada Analógica?
Se estiver conectado a um sensor, ou inversor, ou posição de válvula, pois conforme a variação desses itens, é informado a posição no controle Central AC SMART / ACP.
Quando Usar entrada/saída Universal?
Universal significa que pode ser digital ou analógico.
Sempre que for acionar algum periférico é digital, e sempre que for controlar o range daquele periférico é analógico (ex. variação da temperatura, da vazão).
Características de cada entrada/saída, digital/analógica para cada Módulo
PEXPMB000
Para o PEXPMB000, as características das DI, DO, AI, AO seguem conforme indica na tabela abaixo, precisa de um trafo para 24VAC, 500mA.
PEXPMB100 / PEXPMB200 / PEXPMB300
Para o PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300 as características das DI, DO, AI, AO seguem conforme indica na tabela abaixo. Precisa de um trafo para 12VDC, 250mA
Característcas do Controle Central
AC Central
• Controle tem 2 DO e 2 DI (1 DI Para emergência);
• Limite de 9 Módulos IO;
• Cada Módulo IO conta como 7 evaporadoras;
• Usar o CH1;
ACP
• Controle tem 4 DO e 10 DI (1 DI Para emergência);
• Limite de 16 Módulos IO;
• Cada Módulo IO conta como 8 evaporadoras;
• Usar o CH5/CH6;
Visualização dos Pontos
Exemplos de Seleção:
1) Projeto com 60 Unidades internas e 8 Sistemas, e quer ligar/Desligar 20 Ventiladores de Ar externo:
Pontos requeridos 20 DO
Solução: Usar AC SMART 2 DO + 3x PEXPMB200 18 D0.
2) Projeto com 150 Unidades internas e 20 Sistemas, e quer ligar/Desligar 10 ventiladores de ar externo;
Pontos requeridos 10 DO
Solução: Usar ACP 4 DO + 1x PEXPMB200 6 D0.
3) Projeto com 40 Unidades Internas e 10 Sistemas, e quer ligar/desligar 9 ventiladores de ar externo e ver status se estão ligados / Desligados.
Pontos requeridos 9 DO e 9 DI
Solução 1: AC SMART + 2x PEXPMB200 9 DO + 1x PEXPMB100 9 DI
Solução 2: ACP 3 DO/9 DI + 1x PEXPMB200 6 DO
4) Projeto com 70 Unidades internas e 14 Sistemas, precisa acionar 8 ventiladores e controlar a vazão.
Pontos requeridos 8 DO e 8 AO
Solução: AC SMART + 2x PEXPM200 8 DO + 8 AO
5) Projeto com 50 Unidades Internas e 10 Sistemas, precisa receber o valor de 10 sensores de Co2
Pontos requeridos 10 AI - Deverá usar módulo que tem UI (Universal Input)
Solução 1: AC SMART + 2x PEXPMB100 10 UI.
Solução 2: AC SMART + 1x PEXPMB100 6 UI + 1x PEXPMB300 4 UI
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