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LGMV Mobile

HVACBlog10/06/2024

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LG inovando com acessibilidade a dados de operação de seus produtos

O LGMV Mobile é o primeiro dispositivo wireless de Leitura de dados de sistemas de refrigeração da LG, sendo eles Split, VRF ou Chiller. Onde o mantenedor ou cliente final conseguem acesso aos dados de operação do sistema, com uso de um app via celular disponível nas plataformas Android e IOS. É a solução em sistemas inverter onde sempre há a dificuldade do mantenedor visualizar o que está ocorrendo, devido à falta de uma ferramenta de diagnóstico acessível. O 

 

Produto está disponível para venda nos principais distribuidores.

Entre várias funções do dispositivo ressaltamos algumas: 

• Leitura de dados de operação do sistema em tempo real, como temperaturas, pressões, tensão, corrente, etc.

• Gravação de operação do sistema.

• Configurações do sistema como endereçamento, modo vácuo, baixo nível de ruído, etc.

• Operação das unidades internas.

• Leitura de código de erros.

• Acesso a Guia de solução de problemas. 

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LGMV Mobile é uma ferramenta inovadora que permite a Leitura de dados e sensores do sistema Via Celular.

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LGMV Mobile está disponível na Play Store e Apple Store gratuitamente.

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O LGMV Mobile possui pasta de manuais onde podem ser acessados os manuais de serviço dos equipamentos LG de HVAC.

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Sendo assim se torna uma ferramenta de grande auxilio a informações dos produtos de HVAC da LG, de fácil acesso e se encontra disponível nos nossos principais distribuidores.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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