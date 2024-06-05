O Vilarejo LG não é somente uma exibição temporária; é uma instalação permanente nesse cenário digital inovador, marcando um compromisso constante para o avanço do campo de HVAC. É aqui que profissionais podem não somente engajar com a proeza técnica que a LG oferece, mas também experimentar o futuro brilhante da colaboração da indústria. Com apenas alguns cliques, usuários podem pular dos benefícios teóricos das parcerias da LG com aplicações práticas para suas soluções em serviços, tudo em um espaço divertido como educacional.

Showroom de produtos: Produtos e Soluções em HVAC da LG

Entrando dentro do SHOWROOM DE PRODUTOS da LG Air Solution no metaverso, onde as maravilhas da tecnologia moderna de HVAC esperam descobertas. Os clientes B2B da LG possuem acesso exclusivo a uma exibição digital construída meticulosamente, exibindo as bombas de calor THERMA V ar-água e os robustos sistemas MULTI V VRF. Enquanto navegam pelo espaço, eles são recompensados com uma visão panorâmica de 360 graus que não apenas exibe apenas as complexidades técnicas da LG Air Solution, mas também oferece uma sensação tangível da escala real e da sofisticação do design dos produtos.