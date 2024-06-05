setimo-premio-ahri

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG recebe prêmio de desempenho AHRI pelo sétimo ano consecutivo
O prêmio mais visado da indústria confirma a impressionante qualidade e desempenho das diversas soluções HVAC da empresa
A LG Electronics (LG) recebeu o prêmio de desempenho do Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI) pelo sétimo ano consecutivo. O prémio destaca a excelência das soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) da LG.
Fundada em 1953, a AHRI é uma respeitada associação comercial internacional de fabricantes de soluções de HVAC, refrigeração e aquecimento de água. Os seus membros atuais incluem mais de 350 empresas, representando países de todo o mundo.
As avaliações de produtos necessárias para determinar quais empresas receberão o Prêmio de Desempenho AHRI são em grande parte realizadas pela Intertek, a respeitada organização terceirizada de testes, certificação e inspeção.
Pelo terceiro ano consecutivo (de 2021 a 2023), um total de 62 soluções LG HVAC em seis categorias de produtos passaram com sucesso no rigoroso processo de avaliação da AHRI. Os produtos LG avaliados representam as seguintes categorias HVAC: Ventilador com recuperação de energia (ERV), Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), Bomba de calor unitária pequena (USHP), Chiller resfriado a água (WCCL), Chiller resfriado a ar (ACCL) e Unidade de Tratamento de AR (AHU).
A unidade externa Multi V de grande capacidade, uma das excelentes soluções LG avaliadas para o mais recente Prêmio de Desempenho AHRI, aproveita o renomado Compressor Inverter da empresa para oferecer um desempenho potente e energeticamente eficiente.
Avaliado na categoria USHP, que inclui módulo único contendo serpentinas e bombas de calor, o Multi V S é uma solução VRF compacta, porém poderosa, que oferece baixos custos operacionais e alta eficiência. Adequado para aplicação em pequenos escritórios e apartamentos com espaço limitado na varanda, o Multi V S utiliza refrigerante ecológico e possui trocador de Calor Ocean Black Fin da LG e uma variedade de funcionalidades avançadas de controle e detecção de falhas.
Recebendo o prêmio pela primeira vez, a AHU da LG garante um ambiente interno fresco e confortável, controlando o aquecimento e arrefecimento interiores, a ventilação e a umidificação.
O Core Tech da LG diferencia os produtos HVAC da empresa com componentes-chave desenvolvidos e fabricados de forma independente de suas soluções HVAC, como compressores e motores. Além disso, a LG mantém uma abordagem proativa ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, focada em tecnologias avançadas, incluindo trocadores de calor, inversores e bombas de calor.
“Ganhar o AHRI Performance Award por sete anos consecutivos é um marco significativo e uma prova da qualidade e confiabilidade das soluções HVAC da LG”, disse James Lee, chefe da Unidade de Negócios Air Solution da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Continuaremos a expandir a nossa presença no mercado global de HVAC, fornecendo soluções eficientes e ecologicamente conscientes nas quais os clientes podem confiar, ano após ano.”
- ANTERIOR
- PRÓXIMO