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Essencial e sofisticado: um lar feito para viver e receber
Um loft que celebra design, arte e tecnologia na CASACOR Ceará, transcendendo a arquitetura ao unir passado, presente e futuro por meio de design, arte e soluções tecnológicas inovadoras.
A arquitetura tem o poder de contar histórias e despertar emoções. No Espaço ELOS – Memórias Além do Tempo, assinado pelo arquiteto Romário Rodrigues para a CASACOR Ceará, essa premissa se transforma em um projeto que vai além da estética e se torna uma experiência imersiva.
Fotos: Renato Navarro
Fotos: Denilson Machado e Felipe Petrovsky
Romário Rodrigues, formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e com estudos em Portugal, tem escritório com unidades em Fortaleza e São Paulo. Seu trabalho é marcado pela fusão entre o clássico e o contemporâneo, buscando criar ambientes elegantes, atemporais e funcionais. Com 33 arquitetos na equipe e um portfólio de mais de 294 projetos entregues, inclusive no exterior, em Miami e Orlando, Romário é referência no design brasileiro, com ênfase em projetos residenciais, comerciais e corporativos de alto padrão.
Integração fluida, conforto visual e materiais com propósito
Desde a entrada, o projeto revela sua vocação para o bem-estar. A área social ganhou novos contornos com a substituição da bancada que separava a cozinha da sala por um painel de correr em marcenaria. A solução, além de trazer elegância e movimento ao espaço, permite isolar a cozinha durante o preparo das refeições, o que é ideal para preservar a tranquilidade dos ambientes integrados.
Fotos: Renato Navarro
Fotos: Renato Navarro
Na sala de estar, o protagonismo se divide entre a lareira cuidadosamente posicionada, que oferece um toque de charme nos dias frios, e o mobiliário de design contemporâneo, em tons de couro e tecidos quentes, que aquecem visualmente o ambiente.
O sofá principal convida ao descanso e à convivência, enquanto as poltronas bem-posicionadas criam pequenos pontos de apoio para conversas, leitura e contemplação. A mesa de jantar oval com base em concreto é cercada por cadeiras estofadas em linho claro, em total harmonia com o projeto de marcenaria da adega e da cervejeira – um verdadeiro convite para reunir e celebrar.
A varanda se tornou uma extensão da área social após o fechamento com vidro. Sem deixar o conforto térmico de lado, a arquiteta manteve as esquadrias originais, permitindo uma ambientação mais protegida em dias frios. Nela, o mobiliário foi escolhido com o mesmo cuidado: peças leves, confortáveis e versáteis, que acompanham tanto o relaxamento individual quanto a socialização com amigos e familiares.
Fotos: Renato Navarro
Fotos: Renato Navarro
Conforto térmico inteligente: tecnologia que favorece o bem viver
Um ponto-chave do projeto é a climatização, pensada por Mariana para proporcionar conforto térmico em todas as estações, sem interferir na estética clean dos ambientes. Um desafio natural, já que a sala conta com diversas paredes em concreto e limitações estruturais da construção.
Para manter a leveza visual e garantir eficiência, a arquiteta optou pelo sistema de ar-condicionado cassete de 1-via da LG, instalado discretamente no teto. Essa escolha liberou as paredes para o aproveitamento estético e funcional, o que foi essencial para preservar a proposta minimalista do espaço.
Além disso, o modelo cassete garante uma distribuição uniforme do ar, com baixo nível de ruído e visual discreto. Ou seja, características ideais para um projeto com traços tão refinados quanto este apartamento.
Fotos: Renato Navarro
Fotos: Renato Navarro
Cada aparelho possui sua própria condensadora, seguindo uma exigência do condomínio. Todavia, essas unidades estão organizadas na área técnica do empreendimento, de forma segura e funcional.
Assim, mais do que eficiência energética, o projeto foi estruturado para oferecer tecnologia a serviço da rotina. Todos os equipamentos de ar-condicionado, eletrodomésticos e televisores estão preparados para conexão com assistentes virtuais. Isso significa que, com simples comandos de voz ou por meio de aplicativos, os moradores podem controlar temperatura, iluminação e entretenimento com facilidade, otimizando o tempo e trazendo mais praticidade ao dia a dia.
É um projeto que não busca deslumbrar com excessos, mas sim encantar com soluções inteligentes, conforto real e uma elegância que nasce do equilíbrio. Cada escolha, seja um revestimento fácil de cuidar, um móvel de traço limpo ou um equipamento de climatização silencioso, se alinha ao estilo de vida dos moradores. E o resultado é um lar que acolhe, inspira e respeita o tempo de quem vive ali.
Mariana Leal @morada3112
A arquiteta e urbanista Mariana Leal atua há 25 anos no mercado, combinando sólida formação acadêmica, com graduação pela Universidade de Brasília e MBA em Gestão de Pessoas, a uma trajetória marcada pela versatilidade e liderança.
Sua atuação une visão estratégica, sensibilidade estética e profundo entendimento do morar contemporâneo, resultando em projetos que valorizam a funcionalidade, o acolhimento e a excelência em cada detalhe.
Fotos: Renato Navarro
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