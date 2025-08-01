Cada aparelho possui sua própria condensadora, seguindo uma exigência do condomínio. Todavia, essas unidades estão organizadas na área técnica do empreendimento, de forma segura e funcional.

Assim, mais do que eficiência energética, o projeto foi estruturado para oferecer tecnologia a serviço da rotina. Todos os equipamentos de ar-condicionado, eletrodomésticos e televisores estão preparados para conexão com assistentes virtuais. Isso significa que, com simples comandos de voz ou por meio de aplicativos, os moradores podem controlar temperatura, iluminação e entretenimento com facilidade, otimizando o tempo e trazendo mais praticidade ao dia a dia.

É um projeto que não busca deslumbrar com excessos, mas sim encantar com soluções inteligentes, conforto real e uma elegância que nasce do equilíbrio. Cada escolha, seja um revestimento fácil de cuidar, um móvel de traço limpo ou um equipamento de climatização silencioso, se alinha ao estilo de vida dos moradores. E o resultado é um lar que acolhe, inspira e respeita o tempo de quem vive ali.