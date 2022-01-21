HVAC Residencial VS Comercial: Um Tour Online

Em uma loja de varejo, conforto e design são essenciais para criar o ambiente de compras ideal para os clientes. A estética interna e externa são importantes para destacar a imagem da loja. Com o Multi V M LG, criar a estética perfeita e manter os clientes confortáveis nunca foi tão fácil A instalação flexível com um trocador de calor oculto do Multi V M garante o conforto dos clientes sem atrapalhar a atmosfera do espaço. Esta solução é ideal para espaços de varejo onde as unidades externas devem ser instaladas no interior e onde o espaço do telhado não está disponível. Além de instalação flexível, o Multi V M tem operação silenciosa, que permite que a instalação da unidade externa seja feita dentro do espaço de armazenamento sem interromper a experiência de compra. Até 10 unidades internas podem ser conectadas ao Multi V M e a capacidade de tubulações mais longas tornam possível a instalação desta solução também em espaços maiores.