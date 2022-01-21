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HVAC Residencial VS Comercial: Um Tour Online
Embora os sistemas de HVAC residenciais e comerciais atendam ao mesmo propósito de controle de temperatura e ventilação, a escala e a estrutura desses tipos de sistema podem ser muito diferentes. O ambiente onde um sistema é mais operado dita o tipo de sistema e os tipos de componentes necessários. À medida que exploramos diferentes tipos de sistemas HVAC com base em onde eles estão instalados, vamos permitir que você, leitor, veja estes tipos de instalação em primeira mão através do Showroom Virtual da LG. Junte-se a nós para explorar algumas instalações residenciais e comerciais de HVAC e veja como cada espaço tem necessidades únicas.
HVAC Residencial
O Multi V S é compacto e leve, oferecendo uma instalação mais fácil e flexível em aplicações residenciais.
Apartamento
Em um apartamento residencial, cada unidade habitacional geralmente tem seu próprio sistema de HVAC independente que lida com aquecimento e resfriamento. A unidade externa do sistema de HVAC precisa ser compacta para caber em ambientes de instalação menores. O Multi V S LG é a solução ideal para apartamentos individuais devido ao seu formato compacto e leve que oferece vantagens quando se trata de desempenho e design. Com Dual Sensing Control, esta solução é capaz de detectar a temperatura e umidade para um controle de temperatura mais eficaz e confortável. Uma única unidade externa pode operar múltiplas unidades internas no apartamento, que podem ser controladas remotamente com a conectividade ThinQ.
A solução Therma V utiliza energia nova e renovável para oferecer aquecimento, resfriamento e água quente.
Residência Única
Uma casa individual requer um controle de temperatura eficaz como qualquer outro lugar, mas os proprietários estão cada vez mais conscientes sobre a redução dos custos gerais de energia. Embora os proprietários estejam interessados em designs compactos, eles também podem preferir opções que aproveitem as vantagens de novas e renováveis fontes de energia para uma eficiência otimizada. O Therma V da LG é uma solução AWHP ideal para aquecimento de ambientes, aquecimento do solo, resfriamento e suprimento de água quente. Esta solução inovadora utiliza energia natural do ar externo para 75% de seu consumo de energia, permitindo reduzir as emissões de CO2 e minimizar os custos de energia. O controle abrangente e a conectividade também ajudam a monitorar e reduzir ainda mais o consumo de energia.
HVAC Comercial. Aplicações em Escritório.
Espaços de escritório requerem aquecimento e resfriamento poderosos com uma unidade de operação que seja customizável para cada espaço. O sistema de HVAC em um prédio de escritórios deve entregar um bom desempenho enquanto reduz os altos custos de energia em cada espaço. O Multi V 5 LG tem desempenho otimizado e oferece o conforto incomparável exigido por um ambiente de escritório. As unidades externas de Multi V 5 LG de alta capacidade estão mais compactas do que nunca e permitem uma instalação mais flexível. Alimentada pelo Ultimate Inverter Compressor da LG, esta solução é mais eficiente e oferece um compressor de maior confiabilidade. Aquecimento e resfriamento simultâneos em vários cômodos e espaços também garantem conforto térmico enquanto sua operação inteligente garante um controle de temperatura eficiente.
O sistema VRF de refrigeração a água Multi V Water IV da LG garante conforto e eficiência em arranha-céus.
Arranha-Céu de Escritórios
Escritórios em arranha-céus apresentam desafios únicos para o controle e operação do sistema de HVAC. Essas grandes instalações exigem alta eficiência e sistemas de controle abrangentes para um controle de temperatura eficaz, além de operação confiável e consumo de energia reduzido. Soluções como o Multi V Water IV LG oferecem uma operação eficiente e econômica de VRF refrigerado à água em quaisquer condições externas a partir de recursos de tubulação mais longos que permitem alcançar uma gama mais ampla de andares. O aproveitamento do sistema de recuperação de calor entre as unidades externa e interna também oferece mais economia de energia. Além disso, os arranha-céus exigem gerenciamento de energia eficaz, como a solução em gerenciamento de energia LG BECON, que entrega melhor eficiência energética nas instalações, baseado em um monitoramento abrangente e análises para garantir um controle de sistema otimizado.
A operação de baixo ruído do Multi V M e seu trocador de calor oculto fazem dela a unidade ideal para espaços de varejo.
Varejo
Em uma loja de varejo, conforto e design são essenciais para criar o ambiente de compras ideal para os clientes. A estética interna e externa são importantes para destacar a imagem da loja. Com o Multi V M LG, criar a estética perfeita e manter os clientes confortáveis nunca foi tão fácil A instalação flexível com um trocador de calor oculto do Multi V M garante o conforto dos clientes sem atrapalhar a atmosfera do espaço. Esta solução é ideal para espaços de varejo onde as unidades externas devem ser instaladas no interior e onde o espaço do telhado não está disponível. Além de instalação flexível, o Multi V M tem operação silenciosa, que permite que a instalação da unidade externa seja feita dentro do espaço de armazenamento sem interromper a experiência de compra. Até 10 unidades internas podem ser conectadas ao Multi V M e a capacidade de tubulações mais longas tornam possível a instalação desta solução também em espaços maiores.
O Hydro Kit LG utiliza calor residual para fornecer água quente em todos os hotéis.
Hotéis
Hotéis exigem sistemas complexos de HVAC que possam garantir conforto em diferentes espaços enquanto entregam alto nível de eficiência. Com espaços únicos como quartos de hóspedes, lobbies, átrios, spas e salas de conferência, os hotéis precisam do poder do Multi V 5 LG e da eficiência que só o Hydro Kit LG e a Unidade HR (unidade de recuperação de calor) podem oferecer. Quando acoplado ao Multi V 5, o Hydro Kit oferece um eficiente suprimento de água quente para as operações de aquecimento e resfriamento. O Hydro Kit e o sistema de recuperação de calor são capazes de aproveitar o calor residual do sistema de HVAC e fornecer água quente para chuveiros, piscinas e spas dos hotéis. Esta configuração de sistema combinada reduz os custos de energia, garantindo o conforto dos hóspedes e funcionários.
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