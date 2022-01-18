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Ar mais Limpo com Cassetes LG
Manter os ambientes seguros e saudáveis por meio de purificação de ar efetiva nunca foi tão importante. Fornecer ar fresco em nossas casas e escritórios tornou-se essencial. Mas como podemos gerenciar de forma eficiente e simultânea o controle de temperatura e a purificação do ar? As soluções em purificação de ar da LG disponíveis nas unidades Cassete 1- Via e Cassete 4-vias nos mantêm confortáveis enquanto promovem purificação de ar efetiva e adequada. Vamos saber mais sobre como a purificação de ar LG nos ajuda a manter os ambientes mais saudáveis.
Purificação Perfeita
A purificação de ar é vital para a saúde e segurança de nossos lares, escritórios, escolas, e qualquer um dos muitos espaços que ocupamos durante o dia. Embora as unidades internas da LG, incluindo o Cassete 1– via e o Cassete 4-vias, sejam conhecidas por seu fluxo de ar potente, diverso e eficiente, elas também oferecem purificação de ar eficaz mesmo em espaços grandes. O Kit de Purificação de Ar LG é capaz de purificar o ar em uma faixa de 147m², oferecendo cobertura completa em qualquer espaço.
As 5 etapas do sistema de filtragem da LG.
As 5 etapas de filtragem LG foram certificadas pela TUV na remoção de MP1.0, poeira fina e eliminação de poeira e vírus do ar. O Teste de CFD também demonstra que 90% da poeira fina pode ser removida do ar em um intervalo de 30 minutos. Isso permite que os sistemas de purificação de ar da LG purifiquem de maneira rápida e eficaz o ar de todo o espaço. Já que o interior de um sistema de purificação de ar também deve ser higiênico, o isolamento antimicrobiano Safe Plus é aplicado aos componentes internos de cassetes de 1 e 4 vias para evitar a formação de mofo. Este toque adicional garante que o ar proveniente das unidades internas seja mais limpo, oferecendo soluções de purificação de ar verdadeiramente perfeitas.
Comodidade em Purificação de Ar
Os sistemas de purificação de ar LG não são somente efetivos, são também mais convenientes. Uma solução de controle abrangente é a chave para o desempenho de qualquer sistema e a conectividade LG ThinQ oferece acesso em tempo real ao seu sistema de purificação de ar. Dados sobre a qualidade de ar são enviados aos termostatos e dispositivos de controle de forma que os usuários possam verificar de maneira atualizada a qualidade do ar em suas casas ou escritórios e gerenciá-la conforme as necessidades do espaço. O LG ThinQ também permite que os usuários acessem seus sistemas de HVAC de qualquer lugar para monitorar e controlar cada aspecto do sistema.
O design compacto do Cassete 1-via e do Cassete 4-vias também torna a instalação mais flexível e conveniente. Estas unidades de fácil instalação permitem diversos designs de interiores e facilitam a instalação para os técnicos da área. O filtro lavável torna a manutenção ainda mais fácil além de ser removido de forma simples, lavado e instalado em minutos. Purificação de ar não fica mais conveniente do que isso Seja em casas, escritórios, escolas ou shopping centers, a purificação de ar LG está mantendo a melhor qualidade de ar possível e tornando-a mais conveniente do que nunca. Experimente o melhor dos dois mundos com controle de temperatura eficiente e purificação de ar incomparável.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.
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