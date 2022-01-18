Ar mais Limpo com Cassetes LG

As 5 etapas de filtragem LG foram certificadas pela TUV na remoção de MP1.0, poeira fina e eliminação de poeira e vírus do ar. O Teste de CFD também demonstra que 90% da poeira fina pode ser removida do ar em um intervalo de 30 minutos. Isso permite que os sistemas de purificação de ar da LG purifiquem de maneira rápida e eficaz o ar de todo o espaço. Já que o interior de um sistema de purificação de ar também deve ser higiênico, o isolamento antimicrobiano Safe Plus é aplicado aos componentes internos de cassetes de 1 e 4 vias para evitar a formação de mofo. Este toque adicional garante que o ar proveniente das unidades internas seja mais limpo, oferecendo soluções de purificação de ar verdadeiramente perfeitas.