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O novo Cassete Dual Vane LG obtém o Certificado GREENGUARD Gold
O que é o Instituto ambiental GREENGUARD?
O ar interno costuma ser de 2 a 10 vezes mais poluído do que o ar externo, de acordo com a US EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em tradução livre). Produtos químicos presentes no ar ambiente provenientes de elementos como materiais de construção, mofo e até mobília, combinados com má ventilação, resultam em níveis de qualidade do ar insalubres dentro de prédios. Enquanto estes produtos químicos costumam passar despercebidos em muitos prédios, a GEI - GREENGUARD Environmental Institute (Instituto Ambiental GREENGUARD, em tradução livre) foi estabelecida para oferecer programas de certificação que buscam garantir a eficiência de produtos na redução dessas emissões prejudiciais. A LG tem orgulho em ter seu Cassete Dual Vane como o primeiro sistema HVAC a receber a certificação GREENGUARD Gold. Mas o que é uma certificação GREENGUARD e como ela está tornando os ambientes internos mais saudáveis e seguros? Vamos aprender mais sobre esta organização e como o Cassete Dual Vane da LG foi capaz de obter a certificação.
O que é o Instituto Ambiental GREENGUARD?
O GEI foi fundado por um defensor da qualidade do ar interno conhecido como Air Quality Sciences (Ciências da Qualidade de Ar, em tradução livre) no início dos anos 2000 e adquirido pela UL Environment em 2001. O Programa de Certificação GREENGUARD estabeleceu métodos de teste que focam em 4 grupos distintos de produtos: (1) Materiais de construção, móveis e mobília, (2) Equipamentos eletrônicos, (3) Produtos de limpeza e manutenção, (4) Dispositivos médicos para vias respiratórias. Desde 2002, os critérios para uma certificação GREENGUARD tem sido usados como base para a certificação LEED para mobílias. Os Padrões de Certificação GREENGUARD são alguns dos mais rigorosos no mundo, portanto quando um produto é certificado pela GEI, nós podemos ter certeza de que ele é fiel ao que promete como um produto que não contamina o meio-ambiente.
*A Certificação GREENGUARD é um símbolo de padrões de qualidade do ar interno mais saudáveis e mais seguros.
O que a Certificação GREENGUARD Significa?
As pessoas passam aproximadamente 90% de seu tempo em áreas internas e a maior parte da exposição diária à produtos químicos aerotransportados ocorre em casas, escolas, escritórios e outros ambientes internos. Estes produtos químicos aerotransportados são comumente chamados de compostos orgânicos voláteis (VOCs em inglês). Em qualquer ambiente interno, podem haver de 50 até centenas de VOCs presentes. A maioria desses VOCs não são detectáveis, mas eles podem causar irritação aos olhos, nariz e garganta, e podem até ser responsáveis por doenças crônicas mais sérias, incluindo câncer. Este é o motivo pelo qual a Certificação GREENGUARD é tão importante para mitigar a exposição a estes produtos químicos. Ao usar um produto certificado pela GEI, estamos criando ambientes internos mais saudáveis e a Certificação GREENGUARD é fundamental para elevar o padrão de qualidade do ar interno.
*Com a Certificação de Ouro GREENGUARD, o Cassete Dual Vane da LG é o primeiro desse tipo.
Certificação GREENGUARD Ouro para o Cassete Dual Vane LG
Em um sistema de climatização, o Cassete Dual Vane LG pode também contribuir para a purificação do ar interno. A Certificação de Ouro GREENGUARD garante que o Cassete Dual Vane foi minuciosamente testado para emissões de poluentes de ar prejudiciais. A unidade de ar condicionado foi testada por VOC, emissões de partículas e de ozônio de acordo com os rigorosos padrões da GEI. O Cassete Dual Vane atendeu a todos os critérios do programa de Certificação GREENGUARD, para uso de curto e longo prazo. Como a primeira solução HVAC a receber a Certificação GREENGUARD, a LG considera este um ponto de orgulho. Sistemas HVAC são uma parte essencial do dia-a-dia para muitos de nós ao redor do mundo e a LG fica feliz em entregar soluções que criam ambientes mais saudáveis para os clientes. A Certificação GREENGUARD Ouro para o Cassete Dual Vane é apenas o início das soluções mais saudáveis e mais éticas da LG.
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