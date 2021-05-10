Em um sistema de climatização, o Cassete Dual Vane LG pode também contribuir para a purificação do ar interno. A Certificação de Ouro GREENGUARD garante que o Cassete Dual Vane foi minuciosamente testado para emissões de poluentes de ar prejudiciais. A unidade de ar condicionado foi testada por VOC, emissões de partículas e de ozônio de acordo com os rigorosos padrões da GEI. O Cassete Dual Vane atendeu a todos os critérios do programa de Certificação GREENGUARD, para uso de curto e longo prazo. Como a primeira solução HVAC a receber a Certificação GREENGUARD, a LG considera este um ponto de orgulho. Sistemas HVAC são uma parte essencial do dia-a-dia para muitos de nós ao redor do mundo e a LG fica feliz em entregar soluções que criam ambientes mais saudáveis para os clientes. A Certificação GREENGUARD Ouro para o Cassete Dual Vane é apenas o início das soluções mais saudáveis e mais éticas da LG.