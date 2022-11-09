A eficiência de um produto é indicada por uma etiqueta que difere de acordo com a região. Na UE, as classes de eficiência energética são divididas em 7 níveis expressos em letras, sendo G o pior e A o melhor. As cores também são usadas para reforçar esses níveis, com vermelho representando baixo desempenho e verde representando eficiência máxima. Além disso, alguns produtos, incluindo bombas de calor, também podem receber classificação A+, A++ e A+++, para indicar ainda mais economia de energia. A série LG Therma V R32 é rotulada como um produto de economia de energia A+++. Isto significa que é capaz de aquecer uma casa de forma eficiente e fornecer água quente durante todo o ano.



*A Etiqueta de Energia baseia-se no Regulamento Delegado (UE) da Comissão Nº 811/2013 e a série LG Therma V R32 atinge a classificação ERP A+++ para aquecimento ambiente a 35°C LWT e ERP A++ para aquecimento ambiente a 55°C LWT. Os resultados da etiqueta de energia podem variar dependendo do modelo LG Therma V. Por favor, consulte a página inicial de informações de conformidade LG para verificar cada modelo (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc).

Em termos de eficiência energética, há outro ponto a se considerar. As bombas de calor funcionam melhor em climas quentes ou moderados. Geralmente, à medida que a temperatura fica mais fria, as bombas de calor podem diminuir em desempenho e eficiência. No entanto, as soluções em bombas de calor da LG são capazes de fornecer aquecimento até mesmo em temperaturas mais baixas, de até-25°C.



*Faixa de temperatura externa para o modo de aquecimento indicada na faixa de operação do PDB (Product Data Book). No entanto, em geral, quando a temperatura externa é mais baixa, a capacidade, eficiência e temperatura máxima de saída de água nesta temperatura externa também serão inferiores em relação à operação em temperatura externa normal.