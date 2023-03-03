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Otimize seu consumo de energia utilizando Inteligência Artificial
Vivemos em um mundo que nunca experimentamos antes, com aquecimento global, esgotamento de fontes de energia não renováveis e aumento de gases de efeito estufa, uma sociedade hiperconectada baseada na internet, máquinas com IA (Inteligência Artificial) e tecnologias de big data. A IA e o Machine Learning (Aprendizado de Máquina) estão transformando nosso mundo e estilo de vida para melhor. O que isso significa para o mundo do HVAC? Vamos mergulhar nos fundamentos da tecnologia de IA e aprender como ela está afetando os profissionais da nossa indústria e melhorando a vida de nossos clientes.
O Machine Learning capacita a Inteligência Artificial
Atualmente, a IA está sendo implementada em vários campos como uma “tecnologia que incorpora as habilidades intelectuais humanas, como pensar e aprender por meio de computadores”. A tecnologia central da IA pode ser identificada como a capacidade de aprendizado do dispositivo eletrônico. Embora os humanos tenham aprendido a usar dispositivos e máquinas no passado, a introdução da IA está inaugurando uma era em que as máquinas estão aprendendo sobre as pessoas. Com a funcionalidade de aprendizado da IA, os dispositivos podem interpretar seu ambiente, analisar e determinar as condições ideais para otimizar o consumo de energía.
A IA otimiza o controle de HVAC e muito mais
Hoje em dia as pessoas passam mais de 90% de seu tempo dentro de casa. O ar condicionado gerencia temperatura, umidade, fluxo e distribuição de ar, poeira, odores, bactérias e concentração de gases nocivos nos espaços que ocupamos. Consequentemente, um sistema de ar condicionado com IA possui sensores que permitem um fluxo de ar preciso em ambientes internos, gerenciando temperaturas e níveis de umidade para conforto térmico. O uso do ar condicionado pode ser controlado automaticamente em função da ocupação de um espaço. Não precisamos mais nos preocupar em desligá-lo ao sair de casa. Graças ao sensor de presença do aparelho, ele pode desligar quando nenhum movimento for detectado. Além disso, é possível utilizar smartphones para monitorar ou controlar seu funcionamento. Já que o tempo de execução e o consumo de energia podem ser monitorados, não precisamos mais nos preocupar com nossas contas de energia, pois o consumo excessivo pode ser evitado com a IA integrada.
Avanço nos serviços de climatização por meio de IA
Em edifícios de grande escala, os sistemas operacionais baseados em nuvem podem identificar erros de operação antecipadamente para uma manutenção mais eficaz do sistema. Se o ar condicionado quebrar, os administradores e usuários do sistema serão notificados sobre o problema por meio de sensores e alarmes. O administrador analisará o erro e notificará o engenheiro de manutenção. O gerente de manutenção poderá então entender o problema e preparar as ferramentas, componentes e materiais necessários para manutenção rápida e precisa. Além disso, o uso de um banco de dados completo, o gerenciamento das operações e o acesso ao histórico de manutenção do sistema promovem tempo de resposta mais rápido e evitam o consumo adicional de energia durante todo o processo. À medida que os sistemas de IA continuam a se desenvolver, eles se tornam parte integrante da nossa realidade, melhorando a eficiência energética de muitos dos dispositivos eletrônicos que usamos todos os dias. No futuro, espera-se que a tecnologia de IA facilite nossa rotina, possibilitando que os sistemas de ar condicionado reconheçam nossas atividades e entendam as necessidades de saúde e humor, para um controle mais preciso e condições ideais.
* Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e as condições operacionais.
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