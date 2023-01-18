As bombas de calor devem ser instaladas em um local que não seja desordenado ou fechado, pois exigem um fluxo de ar adequado para funcionar com mais eficiência. Recomenda-se que haja um espaço de cerca de um metro em volta da unidade de bomba de calor. Fornecer este espaço também facilitará o acesso para manutenção e serviço. Embora as bombas de calor possam ser instaladas em um telhado plano, o ideal é que sejam instaladas em uma superfície plana no chão. Elas também devem ser instaladas com pelo menos um metro ou mais de distância de quaisquer limites de propriedade, dependendo dos regulamentos de emissão de ruído em sua região.

*Cada país ou região tem seus próprios regulamentos referente a emissões de ruído em ambientes residenciais.