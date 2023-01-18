We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Qual tipo de Bomba de Calor é ideal para mim?
As Bombas de Calor têm chamado atenção nos últimos anos por reduzirem as emissões de CO2 e o uso de combustíveis fósseis. Mas há diferentes tipos de bombas de calor ar-água, e pode ser difícil discernir qual é mais adequada para sua casa ou empresa. Que tipo de bomba de calor é a escolha certa para você? A LG oferece diversos tipos de soluções de bomba de calor com fonte de ar e queremos ajudá-lo no processo de seleção da solução ideal. Vamos analisar o que é uma bomba de calor, onde devem ser instaladas e as vantagens oferecidas pelos diferentes tipos de bomba ar-água.
O que é uma Bomba de Calor?
Bombas de Calor são capazes de extrair até 75% da energia que consomem do ar ambiente ou de energia geotérmica. Elas oferecem soluções sustentáveis que podem substituir sistemas como caldeiras que usam combustíveis fósseis para fornecer água quente e aquecimento. As bombas de calor não são usadas apenas para aquecimento e fornecimento de água quente, mas também para resfriamento. Sua tecnologia é, na verdade, o que possibilita a funcionalidade básica de aparelhos de ar condicionado. Como o ar condicionado, a bomba de calor pode resfriar, aquecer e fornecer água quente para sua residência.
Onde Devo Instalar Minha Bomba de Calor?
Para ajudar a entender que tipo de bomba de calor é melhor para sua casa ou empresa, vamos analisar diferentes tipos de bombas de calor com fonte de ar, também conhecidas como bombas de calor ar-água. Dependendo do tipo, as bombas de calor ar-água são geralmente compostas por diferentes configurações de unidades externas, unidades internas e tanques de água. A localização e a configuração do sistema de bomba de calor também pode variar dependendo do tipo de construção.
As bombas de calor devem ser instaladas em um local que não seja desordenado ou fechado, pois exigem um fluxo de ar adequado para funcionar com mais eficiência. Recomenda-se que haja um espaço de cerca de um metro em volta da unidade de bomba de calor. Fornecer este espaço também facilitará o acesso para manutenção e serviço. Embora as bombas de calor possam ser instaladas em um telhado plano, o ideal é que sejam instaladas em uma superfície plana no chão. Elas também devem ser instaladas com pelo menos um metro ou mais de distância de quaisquer limites de propriedade, dependendo dos regulamentos de emissão de ruído em sua região.
*Cada país ou região tem seus próprios regulamentos referente a emissões de ruído em ambientes residenciais.
Que tipo de sistema de aquecimento você possui atualmente? Você tem um tanque de água quente? Você já tem sistemas de piso radiante e radiador? Dependendo da sua situação, o tipo de sistema e a configuração podem ser diferentes. Como você verá nas soluções de bomba de calor LG Split, Monobloco e Hydrosplit, cada tipo de solução oferece benefícios para diferentes tipos de edifícios. O monobloco LG Therma V R32, em particular, é compatível com quase todos os tipos de sistema de aquecimento interno, incluindo piso radiante e radiadores que cobrem uma ampla gama de temperaturas de saída de água.
Bomba de Calor Therma V Monobloco. Uma Solução Simples e Completa.
Como o próprio nome sugere, o sistema de bomba de calor monobloco consiste em uma única unidade. Seus componentes estão todos contidos em uma unidade externa, o que permite o uso mais eficiente do espaço interno. Isso significa que ele se conecta apenas a um tanque de água, portanto não há necessidade de instalar uma unidade interna na sala de máquinas. Se você já tiver um tanque de água, é possível conectá-lo facilmente ao monobloco. Dependendo do seu sistema de aquecimento, também é possível ganhar mais espaço ao utilizar o local onde a caldeira estava instalada anteriormente para outros usos. Esses sistemas autônomos não requerem tubulação de refrigerante e podem ser facilmente instalados, basta conectar à tubulação de água. Eles também eliminam o risco de vazamento de gás refrigerante em casa, pois o único elemento que entra na residência é a água. Qualquer engenheiro treinado em sistemas de aquecimento pode instalar um sistema de monobloco, sem a necessidade de qualificações adicionais em gás fluorado. Embora o sistema monobloco possa economizar espaço interno, as unidades externas podem ser maiores e mais pesadas do que outras bombas de calor ar-água, por isso é importante garantir que haja espaço suficiente para acomodar a unidade na propriedade.
Bomba de Calor Therma V Split, Flexibilidade para Qualquer Residência.
Ao contrário de um sistema de bomba de calor, a bomba de calor Split inclui tanto uma unidade externa quando uma unidade interna separada. Além disso, diferentemente do sistema de monobloco e hydrosplit (que vamos discutir abaixo), a bomba de calor split exige tubulação de refrigerante entre as unidades internas e externas. Já que a unidade interna e externa são separadas, a unidade externa do sistema Split é menor e ocupa menos espaço na propriedade, o que também a torna mais flexível ao escolher o local de instalação.
O sistema de bomba de calor split utiliza a tubulação refrigerante entre as unidades externa e interna, o que elimina o risco de congelamento dos tubos no inverno. Essa distância entre as unidades também pode chegar a 50 metros, tornando a instalação ainda mais flexível. Com uma ampla gama de tipos de unidades internas que incluem unidades Hi-Wall, unidades de Tanque de Água Integrado (IWT) e unidades de piso de alta temperatura, há muitas opções para escolher. Produtos IWT já incluem tanques de água, então não é preciso comprar um tanque de água separado. As unidades IWT também oferecem um uso mais eficiente do espaço interno e design de interiores mais refinado, já que o tanque de água é totalmente integrado. As bombas de calor split de baixa capacidade são procuradas especialmente por novas residências que cumprem os regulamentos para edifícios à prova de som. O tanque integrado permite que bombas de calor de baixa capacidade atendam às necessidades de aquecimento de água de uma residência.
Bomba de Calor Therma V Hydrosplit, utiliza apenas Água.
O sistema de bomba de calor hydrosplit funciona de forma muito similar a um sistema split. No entanto, a grande diferença é que em vez de utilizar tubulação refrigerante entre a unidade interna e externa, o hydrosplit utiliza tubulação de água. O uso de água para aquecimento torna o ambiente mais seguro ao eliminar o risco de vazamento de refrigerante no interior da casa. Várias opções de unidades internas também estão disponíveis para os sistemas Hydrosplit, como as unidades Hi-Wall e as unidades IWT.
• Como você pode ver, a LG possui muitas soluções de bomba de calor ar-água disponíveis para atender a uma grande variedade de necessidades. Você pode precisar de um sistema monobloco para economizar espaço interno, um sistema split para instalação externa flexível, ou um sistema hydrosplit ou monobloco para um ambiente de operação mais seguro. Quaisquer que sejam seus requisitos, a LG pode ajudá-lo a escolher a solução ideal de bomba de calor ar-água.
- ANTERIOR
- PRÓXIMO