Ambientes como museus e bibliotecas de arquivo nos dão acesso a recursos inestimáveis de relevância histórica e cultural. Embora estes ambientes exijam sistemas HVAC para manter os visitantes confortáveis, eles também desempenham um papel importante na preservação da integridade de materiais, muitas vezes sensíveis, por meio do controle preciso de temperatura e umidade. Para manter estes espaços de forma a evitar a degradação de materiais culturalmente significativos, os sistemas HVAC devem manter simultaneamente as condições adequadas em uma ampla variedade de ambientes o tempo todo. A operação e monitoramento constantes podem consumir quantidades excessivas de energia, o que resulta em contas altas e em um impacto negativo de longo prazo no meio ambiente.



No entanto, um sistema adequado de HVAC pode mitigar contas de energia exorbitantes e conter o impacto ambiental. É aqui que as soluções HVAC LG entram em cena. Soluções como o Multi V 5 oferecem operação potente, mas com eficiência energética. Unidades internas como o Cassete DUAL VANE e o Round Cassete oferecem fluxos de ar diversificados, com uma estética que se adapta a qualquer ambiente. O controle abrangente e os sistemas de monitoramento tornam possível a manutenção precisa de temperaturas e umidade em cada espaço individual a partir de uma central ou até mesmo de forma remota. Vamos saber mais sobre estas soluções e como elas estão ajudando museus e arquivos a manter o conforto climático nos ambientes, enquanto preservam os tesouros históricos e culturais que eles guardam.