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Preservando a Cultura e a História com Climatização
Ambientes como museus e bibliotecas de arquivo nos dão acesso a recursos inestimáveis de relevância histórica e cultural. Embora estes ambientes exijam sistemas HVAC para manter os visitantes confortáveis, eles também desempenham um papel importante na preservação da integridade de materiais, muitas vezes sensíveis, por meio do controle preciso de temperatura e umidade. Para manter estes espaços de forma a evitar a degradação de materiais culturalmente significativos, os sistemas HVAC devem manter simultaneamente as condições adequadas em uma ampla variedade de ambientes o tempo todo. A operação e monitoramento constantes podem consumir quantidades excessivas de energia, o que resulta em contas altas e em um impacto negativo de longo prazo no meio ambiente.
No entanto, um sistema adequado de HVAC pode mitigar contas de energia exorbitantes e conter o impacto ambiental. É aqui que as soluções HVAC LG entram em cena. Soluções como o Multi V 5 oferecem operação potente, mas com eficiência energética. Unidades internas como o Cassete DUAL VANE e o Round Cassete oferecem fluxos de ar diversificados, com uma estética que se adapta a qualquer ambiente. O controle abrangente e os sistemas de monitoramento tornam possível a manutenção precisa de temperaturas e umidade em cada espaço individual a partir de uma central ou até mesmo de forma remota. Vamos saber mais sobre estas soluções e como elas estão ajudando museus e arquivos a manter o conforto climático nos ambientes, enquanto preservam os tesouros históricos e culturais que eles guardam.
A funcionalidade avançada com Dual Sensing oferece controle de temperatura com precisão.
Precisão, Potência e Eficiência
Em um edifício como um museu, com exigências exclusivas de climatização, o poderoso Multi V 5, que pode gerenciar individualmente várias unidades internas, é a solução ideal. O Ultimate Iverter Compressor da LG permite que o sistema atinja e mantenha as temperaturas desejadas com rapidez e precisão em toda a sua ampla faixa de operação, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia. O Multi V 5 também implementa o Dual Sensing Control, que detecta simultaneamente a temperatura e a umidade para garantir que as condições ideais sejam alcançadas e mantidas. Quando materiais como artefatos em um museu ou livros antigos em um arquivo estão envolvidos, oferecer ambientes ideais para cada material em cada espaço é vital. O Dual Sensing Control oferece um controle mais preciso em cada espaço do edifício enquanto reduz o consumo de energia.
Fluxo de Ar em Ambientes Internos
Grandes museus e bibliotecas de arquivo têm uma ampla variedade de espaços diversos que incluem saguões, átrios, salas de exibição, corredores, depósitos e áreas de pesquisa. Cada um desses tipos de espaços tem requisitos específicos em relação ao controle climático. Grandes saguões e átrios exigem fluxo de ar potente que possa oferecer conforto climático partindo de pés-direitos altos. Salas de exibição e corredores precisam de controle preciso de temperatura para manter os visitantes confortáveis enquanto mantêm os ambientes seguros para materiais sensíveis. As soluções em unidades internas da LG como o Cassete DUAL Vane e o Round Cassete podem fornecer fluxo de ar preciso ao mesmo tempo em que oferecem uma estética exclusiva de alta qualidade que harmoniza com o ambiente de museu ou biblioteca.
A tecnologia DUAL Vane oferecec fluxo de ar potente e preciso.
O aspecto mais exclusivo da solução DUAL Vane é sua capacidade de oferecer fluxo de ar customizado de acordo com as necessidades de qualquer espaço. Sua tecnologia de aletas patenteada e os poderosos ventiladores 3D permitem que o DUAL Vane cubra áreas maiores, alcance mais longe e entregue mais opções de fluxo de ar. Este potente ventilador incorporado às duas aletas individuais da tecnologia DUAL Vane permite que esta unidade forneça ar frio até o chão, mesmo quando instalada em pés-direitos de até 5 metros. A tecnologia de sensores integrada também permite que o Cassete DUAL Vane detecte a temperatura na superfície do solo para garantir que as temperaturas ideais sejam atendidas uniformemente em qualquer espaço. Além disso, também pode ser equipado com o Kit de Purificação de Ar LG, com 5 etapas de filtragem capazes de eliminar 99,9% de partículas finas MP1,0 para criar ambientes mais seguros onde grandes multidões são esperadas.
O Round Cassete LG oferece desempenho e estética refinada.
A forma circular do Round Cassete LG elimina pontos cegos para fornecer uma cobertura mais eficaz do fluxo de ar. A tecnologia Crystal Vane no Round Cassete também oferece 6 modos de fluxo de ar de maior precisão e controle de temperatura 30% mais rápido. A operação silenciosa também torna o Round Cassete ideal para espaços como bibliotecas. Além do desempenho, ele também tem um design elegante e refinado, adequado para instalações em museus, já que não se torna uma distração em exibições. Ademais, o Round Cassete é projetado para tornar a instalação e manutenção mais fáceis e menos intrusivas.
Controle e monitoramento abrangentes garantem eficiência e desempenho.
Assuma o Controle do Ar
Controle e monitoramento abrangentes são vitais para a eficiência e desempenho de qualquer Sistema HVAC. Os sistemas HVAC LG podem ser operados e monitorados de uma central ou até mesmo de forma remota com um PC, smatphone ou tablet. Sistemas de controle como o LG AC Smart 5 permitem que os administradores do sistema monitorem e controlem convenientemente os ambientes em cada espaço, otimizando o conforto, a eficiência e o clima. A conectividade ThinQ também permite o controle total do sistema HVAC. Por meio desses sistemas de controle, os administradores têm acesso em tempo real a cada componente do sistema de HVAC, para reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental, garantindo o conforto dos visitantes e a segurança de materiais sensíveis em museus ou arquivos.
O controle de clima com precisão e o desempenho avançado são essenciais para a preservação de materiais valiosos e as soluções HVAC da LG atendem às necessidades singulares de espaços como museus e bibliotecas em todo o mundo. Seja desenvolvendo uma nova instalação, renovando um espaço existente ou expandindo uma instalação, a LG oferece soluções de HVAC que atingem o objetivo desses valiosos espaços de cultura e história.
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