Monitor Profissional UHD de 55'' com webOS™ 6.0, CMS integrado, modo retrato/paisagem, Wi-Fi, compatível com Cisco e Crestron.
55UL3J-M
Principais recursos

  • Brilho (típico): 400 nits
  • Resolução: ULTRA HD (3.840 x 2.160)
  • EPEAT Registered
  • Alto desempenho baseado no webOS
  • Compatível com o One:Quick Share da LG
  • Compatível com sistemas de controle de AV
Monitor Profissional UHD de 55" com webOS 6.0, Wi-Fi, compatível com Cisco e Crestron.

Cinco pessoas estão realizando uma reunião em uma sala com a série UL3J instalada na parede. Há outra unidade da série UL3J instalada na parede do outro lado da sala de reunião, além da janela à esquerda.

*Todas as imagens nesta página da web são apenas para fins ilustrativos.

Proporciona uma qualidade de imagem vibrante e nítida ao ampliar o conteúdo da tela.

Excelente qualidade de imagem com resolução ULTRA HD

Com a resolução UHD, as cores e os detalhes do conteúdo são nítidos e realistas. Além disso, o amplo ângulo de visão possibilita a visualização clara do conteúdo.

Está exibindo o tamanho da borda como 6,9 mm por 18,4 mm e demonstrando sua espessura de 57,5 mm de profundidade.

Design fino e sofisticado

Esta série conta com borda fina em tamanho e espessura*, o que economiza espaço e permite fácil instalação. Além disso, aumenta a experiência imersiva da tela e proporciona um design sofisticado, melhorando o visual do ambiente onde está instalada.

*Em comparação com a série UL3G da LG

Uma série de tarefas que podem ser realizadas simultaneamente são organizadas facilmente por meio da plataforma webOS.

Alto desempenho com o LG webOS 6.0

O LG webOS 6.0, atualizado no SoC* e em mecanismo web, está disponível na série UL3J para uma execução tranquila de diversas tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS aumenta a conveniência do usuário com a interface gráfica intuitiva.**

*SoC: * System on Chip (sistema em um chip)

 **GUI: Interface gráfica do usuário

Diversos sensores externos e sinalizações podem ser conectados por meio de entrada USB, oferecendo soluções de valor agregado de forma simples.

Várias conexões de sensores

A plataforma de sinalização inteligente LG webOS proporciona mais soluções* ao apoiar conexões simples com sensores externos**, como GPIO, NFC/RFID, detectores de temperatura e outros, via conexão USB.

*por exemplo, exibir informações promocionais específicas de acordo com mudanças no clima para os visitantes da loja

 **Os sensores externos devem ser adquiridos separadamente e testados para verificar a compatibilidade com a plataforma webOS.

Solução de compartilhamento de tela sem fio da LG, LG One:Quick Share

LG One:Quick Share é uma solução de compartilhamento de tela sem fio disponível na série UL3J, unidade de transmissão USB e seu aplicativo. Você pode compartilhar a tela do seu PC com o painel usando o botão do adaptador USB e o Wi-Fi* integrado, e pode ajustar valores de configuração básicos (volume, modo de imagem, brilho automático etc.) do painel conectado sem um controle remoto. Além disso, o Modo de reunião de trabalho** ajuda você a exibir a agenda e fazer anotações antes do início da reunião.

“Imagens que exibem as instruções em três etapas para instalar o adaptador USB LG One:Quick Share e compartilhar a tela pessoal. A primeira imagem mostra o pareamento entre o adaptador USB e a sinalização da LG. A segunda imagem descreve uma pessoa segurando o adaptador USB, tentando conectá-lo a um PC. A última imagem mostra pessoas em uma reunião conectando um adaptador USB a um laptop e, em seguida, compartilhando a tela por meio do UL3J instalado na parede."

*Os usuários precisam habilitar o SoftAP no menu de rede da sinalização.

 **Os usuários podem ativar o Modo reunião de trabalho no menu EZ Setting da sinalização.

 ***O LG One:Quick Share precisa ser adquirido separadamente.

A série UL3J pode ser controlada e monitorada remotamente em um local distante por meio do Control Manager em dispositivos móveis e/ou laptops.

Monitoramento e controle remotos

Essa solução de monitoramento baseada na web é fácil de usar e confortável para o usuário. Ela permite que o usuário tenha acesso total, em qualquer lugar e a qualquer momento, a partir de seu telefone celular e PC em um ambiente com conexão à rede, tendo acesso a dados atuais e passados. Permite que o usuário monitore, faça ajustes e controle a unidade remotamente em tempo real.

Há um em cada sala de reuniões com a tela e um com o sistema de controle de AV, que ajuda os usuários a controlarem a série UL3J.

Compatível com sistemas de controle de AV

A série UL3J é compatível com o Crestron Connected®* para proporcionar um nível elevado de compatibilidade com controles de AV profissionais, possibilitando uma integração perfeita e controles automatizados** para aumentar a eficiência da gestão dos negócios.

*Uma configuração inicial feita no painel é necessária para a compatibilidade com o Crestron Connected®.

 **Controle baseado na rede

Compatível com sistemas de videoconferência1

Compatível com sistemas de videoconferência

Para reuniões visualmente eficazes, a série UL3J é compatível com as soluções da Cisco, que oferecem controle avançado e integrado* para uma videoconferência mais inteligente.

*Usando uma conexão HDMI (o cabo HDMI é opcional)

Um painel de sinalização na parede com alto-falantes embutidos que reproduz o áudio com intensidade.

Alto-falantes embutidos

Os alto-falantes embutidos enriquecem o conteúdo com efeitos sonoros, sem a necessidade de comprar ou instalar caixas externas.

Distribuição conveniente de conteúdo por Wi-Fi.

Fácil distribuição de conteúdo e atualização de SW

A série UL3J conta com Wi-Fi, o que facilita a distribuição de conteúdo sem fio e a atualização de firmware usando a mesma rede.

Um painel da série UR3J instalado na parede e uma mulher está usando um computador e um celular. Esta imagem mostra que a sinalização pode ser conectada sem fio ao computador e ao celular que ela está segurando.

Ponto de acesso sem fio

A série UL3J funciona como um roteador virtual, podendo servir de ponto de acesso sem fio para dispositivos móveis.

O funcionário da LG está monitorando remotamente a série UL3J instalada em um local diferente.

Serviço LG ConnectedCare em tempo real

A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e controlar remotamente os serviços, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.

*A disponibilidade do serviço LG ConnectedCare varia de acordo com a região, e ele precisa ser adquirido separadamente.

 Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.

É demonstrado que a série UL3J é verificada pelo EPEAT.

EPEAT Registered

A Ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é um método utilizado por diversos tipos de clientes para avaliar o impacto de um produto no meio ambiente. O UL3J é um painel com Certificação bronze* do EPEAT, o que significa que ele atende a todos os critérios exigidos na categoria Computadores e Monitores.

*Registrado em abril de 2021

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    55"

  • Tecnologia do painel

    ADS

  • Tipo de retroiluminação

    Direta

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    60 Hz

  • Brilho

    400 nit (típ.)

  • Taxa de contraste

    1.200:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    1.000.000:1

  • Gama de cores

    DCI 80%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178x178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1,07G (8bits + FRC)

  • Tempo de resposta

    8 ms (GTG)

  • Vida útil

    30.000 horas (mín.)

  • Horas de operação (horas/dia)

    16/7

  • Paisagem/retrato

    Sim/Sim

CONECTIVIDADE

  • Entrada DP

    HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), Entrada RS-232C (conector de fone de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Tipo A)

  • Saída DP

    Saída de áudio, Saída RS-232C (conector de fone de 4 pinos)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Azul acinzentado

  • Largura da moldura

    Desligado: 6,9/6,9/6,9/18,4 mm Ligado: 12,8/12,8/12,8/19,9 mm

  • Peso embalado

    18,8 kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1.235 x 715 x 57,5 mm

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1.360 x 810 x 162 mm

  • Interface de montagem padrão VESA

    300 x 300 mm

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40 °C (Cena de retrato: 0 °C a 35 °C)

  • Umidade de operação

    10% a 80%

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    CA 100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de alimentação

    Fonte de alimentação integrada

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    105 W

  • Máx.

    160 W

  • BTU (British Thermal Unit)

    358 BTU/h (típico), 546 BTU/h (máx.)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    73,5 W

  • DPM

    0,5 W

  • Desligado

    0,5 W

SOM

  • Alto-falante (integrado)

    Sim (10 W x 2)

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Classe "A"/CE

  • ERP / Energy Star

    Sim/Sim

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • SuperSign WB

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, turco, árabe e polonês

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle remoto (inclui bateria, 2 un.), cabo de alimentação, livro de regulamentos, adaptador de conector tipo fone para tipo D-Sub9, suporte de cabo

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.