Filtre à eau pour réfrigérateur LG LT1000P2 (paquet de 3)

Retirez le filtre à eau à usage unique. Remplacez-le par un nouveau filtre à eau.

Insérez le nouveau filtre dans la tête du filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche sur le nouveau filtre s'aligne avec la flèche sur la tête du filtre.

Remettez le filtre en place dans le compartiment.