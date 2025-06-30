We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtre à eau pour réfrigérateur LG LT1000P2 (paquet de 3)
Emplacement de montage
*L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.
*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle.
Comment remplacer
[TYPE 1] Installé sur la porte du réfrigérateur.
Les instructions de remplacement pour cet élément peuvent différer quelque peu de celles indiquées ci-dessous.
ÉTAPE 1
Retirez le panier de porte.
- Selon le modèle que vous utilisez, il se peut qu'il n'y ait pas de panier de porte.
ÉTAPE 1
ÉTAPE 2
Ouvrez le couvercle du filtre à eau.
ÉTAPE 2
ÉTAPE 3
Retirez le filtre à eau à usage unique. Remplacez-le par un nouveau filtre à eau.
Insérez le nouveau filtre dans la tête du filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche sur le nouveau filtre s'aligne avec la flèche sur la tête du filtre.
Remettez le filtre en place dans le compartiment.
STEP 3
ÉTAPE 4
Fermez le couvercle du filtre à eau.
- Une fois le filtre à eau remplacé, faites couler 9,5 litres d'eau (pendant environ 5 minutes) afin d'éliminer l'air emprisonné et les contaminants présents dans le système.
ÉTAPE 4
ÉTAPE 5
Remettez le panier de porte en place.
Après avoir changé le filtre, appuyez sur le bouton « Water Filter » (Filtre à eau) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour réinitialiser le voyant lumineux.
ÉTAPE 5
*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.
Comment remplacer
[TYPE 2] Installé sur le dessus du réfrigérateur.
Les instructions de remplacement pour cet élément peuvent différer un peu des infos ci-dessous.
ÉTAPE 1
Pincez les côtés pour ouvrir le couvercle du filtre à eau. - Si la clayette supérieure, située sous le filtre à eau, est dans la position la plus haute, il faudra la retirer avant de remplacer le filtre à eau.
Pour retirer une clayette, inclinez l'avant de la clayette vers le haut et soulevez-la. Tirez la clayette vers l'extérieur.
ÉTAPE 1
ÉTAPE 2
Veillez à tourner le filtre complètement vers le bas avant de le retirer de la tête du filtre.
Tirez le filtre à eau vers le bas et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
ÉTAPE 7
ÉTAPE 3
Retirez le nouveau filtre à eau de son emballage et retirez le couvercle protecteur des joints toriques.
Avec les languettes du filtre à eau en position horizontale, enfoncez le nouveau filtre à eau dans le trou du collecteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
ÉTAPE 3
ÉTAPE 4
Tournez le filtre à eau vers le haut pour le mettre en place et fermez le couvercle.
Le couvercle s'enclenchera lorsqu'il sera correctement fermé.
- Une fois le filtre à eau remplacé, faites couler 9,5 litres d'eau (pendant environ 5 minutes) afin d'éliminer l'air emprisonné et les contaminants du système. »
ÉTAPE 4
ÉTAPE 5
Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur le bouton « Water Filter » (Filtre à eau) et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour réinitialiser le voyant lumineux.
ÉTAPE 5
*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.
Comment remplacer
[TYPE 3] Installé sur la clayette du réfrigérateur.
Les instructions de remplacement de cet élément peuvent différer quelque peu des informations ci-dessous.
ÉTAPE 1
Ouvrez le couvercle du filtre à eau.
ÉTAPE 1
ÉTAPE 2
Retirez le filtre à eau à usage unique.
ÉTAPE 2
ÉTAPE 3
Remplacez-le par un nouveau filtre à eau. Insérez le nouveau filtre dans la tête du filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche sur le nouveau filtre soit alignée avec la flèche sur la tête du filtre. Remettez le filtre en place dans le compartiment.
ÉTAPE 3
ÉTAPE 4
Fermez le couvercle du filtre à eau.
Appuyez sur le bouton « Water Filter » (Filtre à eau) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Faites couler l'eau pendant environ 5 minutes afin d'éliminer l'air emprisonné et les contaminants.
ÉTAPE 4
*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.
*Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.
*Toutes les images des produits sont des montages photographiques et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.
*Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Diamètre (cm)
4.5
Longueur (cm)
16.5
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Filtre à eau
Numéro de pièce
AGF80300812
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.