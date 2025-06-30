Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Filtre à eau pour réfrigérateur LG LT1000P2 (paquet de 3)

Filtre à eau pour réfrigérateur LG LT1000P2 (paquet de 3)

Filtre à eau pour réfrigérateur LG LT1000P2 (paquet de 3)

AGF80300812
vue de face
vue de dessus
vue de dessous
vue rapprochée
vue de face
vue de dessus
vue de dessous
vue rapprochée

principales caractéristiques

  • Filtres à eau authentique pour réfrigérateurs LG
  • Certification NSF obtenue
  • Filtration efficace
  • Facile d'accès, facile à remplacer
  • Filtres à eau de rechange pour réfrigérateurs LG
  • Remplacer ADQ74793513
Plus

Emplacement de montage

Selon le modèle de réfrigérateur utilisé, il peut y avoir différents types d'emplacements pour les filtres.
Selon le modèle de réfrigérateur utilisé, il peut y avoir différents types d'emplacements pour les filtres.
Selon le modèle de réfrigérateur utilisé, il peut y avoir différents types d'emplacements pour les filtres.
Selon le modèle de réfrigérateur utilisé, il peut y avoir différents types d'emplacements pour les filtres.
Selon le modèle de réfrigérateur utilisé, il peut y avoir différents types d'emplacements pour les filtres.
Selon le modèle de réfrigérateur utilisé, il peut y avoir différents types d'emplacements pour les filtres.

*L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.

*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle. 

Comment remplacer

[TYPE 1] Installé sur la porte du réfrigérateur.

Les instructions de remplacement pour cet élément peuvent différer quelque peu de celles indiquées ci-dessous. 

*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle. 

Comment remplacer

[TYPE 2] Installé sur le dessus du réfrigérateur.

Les instructions de remplacement pour cet élément peuvent différer un peu des infos ci-dessous. 

*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle. 

Comment remplacer

[TYPE 3] Installé sur la clayette du réfrigérateur.

Les instructions de remplacement de cet élément peuvent différer quelque peu des informations ci-dessous. 

*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.

*Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

*Toutes les images des produits sont des montages photographiques et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.

*Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins. 

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

AGF80300812

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Diamètre (cm)

    4.5

  • Longueur (cm)

    16.5

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Filtre à eau

  • Numéro de pièce

    AGF80300812

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.