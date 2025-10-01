- Des économies d’eau considérables : L’étude montre que les lave-vaisselle consomment beaucoup moins d’eau que le lavage à la main. Plus précisément, les lave-vaisselle ne consomment que 14 litres d’eau en moyenne par test, tandis que le lavage à la main nécessite 140 litres d’eau. Cela représente une réduction de près de 90 %, ce qui peut faire du lave-vaisselle un choix économe en eau. Cette différence radicale met en évidence le potentiel d’économie d’eau que représente l’investissement dans un lave-vaisselle de qualité.

- Réduction de l’utilisation de détergent : En ce qui concerne la consommation de détergent, les lave-vaisselle s’avèrent à nouveau plus efficaces. L’étude indique que les lave-vaisselle n’utilisent que 20 grammes de détergent par test, comparativement à 56 grammes pour le lavage à la main. Cela signifie que les lave-vaisselle utilisent près de 65 % de détergent en moins, ce qui permet de faire des économies d’argent et de réduire les effets néfastes pour l’environnement.

En conclusion, le lave-vaisselle peut être une meilleure option que le lavage à la main en ce qui concerne la consommation d’eau et de détergent.