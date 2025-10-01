Le système de filtration est le « rein » de votre lave-vaisselle. Il retient les particules alimentaires pour éviter qu’elles ne reviennent se déposer sur la vaisselle propre. Un filtre encrassé est la première cause de mauvais résultats du lavage et des mauvaises odeurs.

1. Localisation : Retirez la grille inférieure. Le filtre est généralement situé à la base de la cuve.

2. Retrait : Tournez le filtre cylindrique (généralement dans le sens antihoraire) et soulevez-le. Il y a souvent une plaque grillagée en dessous – enlevez-la également. Veillez à ce que les débris accumulés ne tombent pas dans l’ouverture du puisard.

3. Nettoyage : Rincez-le sous le robinet. Utilisez une brosse douce pour enlever la graisse ou le calcaire accumulés sur les mailles.

4. Remontage : Remettez la plaque grillagée en place, insérez le cylindre et tournez-le jusqu’à ce qu’il se verrouille (vous entendrez un déclic).