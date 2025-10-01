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Conseils utiles
Le guide ultime de l’entretien du lave-vaisselle : Comment nettoyer le lave-vaisselle et optimiser les performances
L’importance de l’entretien du lave-vaisselle
Un lave-vaisselle est un appareil autonettoyant, mais il n’est pas exempt d’entretien. Au fil du temps, les débris alimentaires, la graisse, les minéraux insolubles (calcaire) et les détergents s’accumulent dans des fissures cachées.
Ignorer cela conduit à trois principaux problèmes :
✓ Réduction de la performance de nettoyage : Les gicleurs obstrués ne peuvent pas distribuer l’eau efficacement.
✓ Odeurs : Les particules alimentaires piégées dans le filtre commencent à se décomposer.
✓ Durée de vie réduite : L’accumulation de calcaire provoque des taches d’eau persistantes et des dépôts internes.
Conseil de LG
L’importance de la propreté
Les appareils modernes, tels que les lave-vaisselle de LG, sont conçus pour durer. Cependant, même le moteur le plus avancé a besoin d’un environnement propre pour fonctionner efficacement et sans contrainte.
Étape 1
Nettoyage des filtres (l’étape la plus importante)
Le système de filtration est le « rein » de votre lave-vaisselle. Il retient les particules alimentaires pour éviter qu’elles ne reviennent se déposer sur la vaisselle propre. Un filtre encrassé est la première cause de mauvais résultats du lavage et des mauvaises odeurs.
1. Localisation : Retirez la grille inférieure. Le filtre est généralement situé à la base de la cuve.
2. Retrait : Tournez le filtre cylindrique (généralement dans le sens antihoraire) et soulevez-le. Il y a souvent une plaque grillagée en dessous – enlevez-la également. Veillez à ce que les débris accumulés ne tombent pas dans l’ouverture du puisard.
3. Nettoyage : Rincez-le sous le robinet. Utilisez une brosse douce pour enlever la graisse ou le calcaire accumulés sur les mailles.
4. Remontage : Remettez la plaque grillagée en place, insérez le cylindre et tournez-le jusqu’à ce qu’il se verrouille (vous entendrez un déclic).
Étape 2
Inspection et nettoyage des gicleurs
L’eau doit circuler librement pour que la vaisselle soit propre. Si les petites buses des gicleurs sont obstruées par des pépins de citron, des coquilles d’œuf ou du calcaire, la pression de l’eau diminue.
✓ Contrôle visuel : Faites tourner les gicleurs manuellement. Ils doivent tourner librement sans heurter la vaisselle.
✓ Retrait et rinçage : La plupart des gicleurs (haut et bas) peuvent être détachés. Rincez-les sous le robinet.
✓ Élimination des débris : Si une buse est obstruée, utilisez un cure-dent ou une aiguille pour pousser doucement les débris vers l’extérieur.
Conseil de LG
Maintien des performances de la fonctionnalité QuadWashMD
Les lave-vaisselle de LG sont dotés de la technologie QuadWashMD avec des bras de lavage à mouvements multiples qui tournent. Comme ces bras ont des mouvements plus complexes pour atteindre tous les angles, il est essentiel de maintenir les points de pivot exempts de débris filandreux (comme les cheveux ou les fibres végétales) pour conserver une couverture de nettoyage à 360 degrés.
Étape 3
Détartrage et cycle de nettoyage de l’appareil*
Le calcaire (carbonate de calcium) est l’ennemi des éléments chauffants. Si vous vivez dans une région où l’eau est dure, le détartrage est incontournable.
Utilisez le cycle de nettoyage de l’appareil en suivant les étapes suivantes :
La plupart des lave-vaisselle modernes disposent d’un cycle dédié à l’auto-entretien.
1. Videz le lave-vaisselle : N’utilisez pas ce cycle avec de la vaisselle.
2. Ajoutez un nettoyant : Placez un produit nettoyant spécialisé pour lave-vaisselle (liquide ou tablette) dans le distributeur de détergent ou dans le panier (type bouteille).
3. Sélectionnez un cycle : Choisissez le réglage de nettoyage de l’appareil. Si votre modèle n’en possède pas, choisissez le cycle le plus chaud disponible (souvent « Intensif »).
*Certains lave-vaisselle de LG uniquement.
Conseil de LG
Rappel de nettoyage de l’appareil*
Les lave-vaisselle de LG fournissent un rappel de nettoyage de l’appareil. Cette fonctionnalité vous indique le nombre de cycles restant avant qu’il soit temps d’exécuter le cycle de nettoyage de l’appareil, éliminant les devinettes et permettant de maintenir la propreté de la cuve en acier inoxydable.
Entretien intelligent avec LG ThinQ
À l’ère de la maison intelligente, l’entretien n’est plus réactif, il est proactif.
Diagnostic intelligent
Si votre lave-vaisselle cesse de fonctionner ou affiche un code d’erreur (comme « OE » ou « IE »), vous n’avez pas toujours besoin d’un technicien.
✓ Fonctionnement : Ouvrez l’application LG ThinQ sur votre téléphone et maintenez-le à proximité du logo « Smart Diagnosis » sur le lave-vaisselle.
✓ L’avantage : La machine émet un signal sonore que l’application décode, vous indiquant exactement ce qui ne va pas (p. ex. « Erreur d’alimentation en eau » ou « Vidange bloquée ») et comment y remédier immédiatement.
Téléchargement de cycles
Grâce à l’application, vous pouvez également télécharger des cycles spécialisés adaptés à l’entretien, tels que « Chaudrons et casseroles » pour un nettoyage intensif, ou des cycles d’entretien précis, garantissant que la machine fonctionne selon ses paramètres optimaux pour le type de charge*.
* Les consommateurs doivent télécharger l’application LG ThinQMD et connecter le produit au Wi-Fi.
Prévention : Les habitudes de chargement qui préservent votre appareil
L’entretien ne consiste pas seulement à nettoyer votre appareil, mais aussi à savoir comment vous l’utilisez.
1. Grattez sans rincer : Les enzymes modernes contenues dans les détergents ont besoin de résidus alimentaires pour fonctionner efficacement. Toutefois, les gros os, les cure-dents et les graines doivent être retirés. Ce sont les principales causes de blocage des pompes.
2. Ne surchargez pas le lave-vaisselle : Si le gicleur supérieur ne peut pas tourner parce qu’une plaque haute dans la grille inférieure le bloque, la machine travaille plus fort pour des résultats inférieurs.
3. Utilisez TrueSteamMD : Si votre lave-vaisselle de LG est doté de la fonction TrueSteamMD, utilisez-la pour les aliments incrustés. La vapeur à haute température dissout efficacement les salissures, ce qui réduit la nécessité d’un prélavage agressif et maintient le filtre plus propre.
FAQ
Puis-je utiliser du vinaigre pour nettoyer mon lave-vaisselle?
Bien que le vinaigre soit un remède maison populaire contre les odeurs, c’est un produit acide. Avec le temps, l’utilisation fréquente d’acide à haute concentration peut endommager les joints en caoutchouc. Il est plus sûr et plus efficace d’utiliser un nettoyant spécial pour lave-vaisselle ou le cycle de nettoyage de l’appareil approuvé par le fabricant.
Pourquoi mon lave-vaisselle dégage une odeur d’égouts?
Cela est presque toujours dû à la présence d’aliments coincés dans le filtre ou à un pli dans le tuyau de vidange qui empêche l’eau sale de s’écouler complètement. Nettoyez immédiatement le filtre et vérifiez le raccordement du tuyau sous l’évier.
Ai-je vraiment besoin de sel si j’utilise des tablettes « tout-en-un »?
Si vous vivez dans une région où l’eau est dure, oui. Le sel contenu dans les tablettes est souvent insuffisant pour faire face à une teneur élevée en minéraux. L’utilisation de sel séparé prévient les pannes de l’unité interne de l’adoucisseur d’eau.
Comment puis-je savoir si mes gicleurs sont bloqués?
Si la vaisselle de certains coins du panier est constamment sale alors que celle des autres endroits est propre, cela indique clairement que la buse du gicleur correspondant à cette zone est obstruée.
Quels sont les avantages d’une cuve en acier inoxydable?
Contrairement aux cuves en plastique, les cuves en acier inoxydable (présentes dans la plupart des modèles de LG) retiennent mieux la chaleur pour le séchage et sont moins poreuses, ce qui signifie qu’elles résistent beaucoup mieux aux odeurs et aux taches à long terme.
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* Les caractéristiques et fonctionnalités offertes peuvent varier selon le modèle et le pays.