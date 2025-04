Avis de non-responsabilité:



*Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur LG.ca. Du 1er mai au 4 juin 2025, l’achat d’un ou de plusieurs électroménagers LG neufs admissibles pourrait vous donner droit à une carte VISAMD virtuelle prépayée et non rechargeable (la « carte »). Prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour recevoir la carte. Le délai de livraison pourrait être plus long au cours des périodes de pointe.

Suivent les produits admissibles ainsi que la valeur des cartes :





Appareils de buanderie 100 $ Carte VISA™ virtuelle prépayée non rechargeable pour l'achat de paire de appareils de buanderie admissibles ou WashTower™ / WashCombo™ admissibles Réfrigérateurs 200 $ Carte VISA™ virtuelle prépayée non rechargeable pour l'achat de réfrigérateurs admissible Cuisinières 100 $ Carte VISA™ virtuelle prépayée non rechargeable pour l'achat de Cuisinières admissible Lave-vaisselle 100 $ Carte VISA™ virtuelle prépayée non rechargeable pour l'achat de Lave-vaisselles admissible

Vous trouverez la liste complète des produits admissibles dans le tableau 1 des Conditions ci-après.





(MD Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable.)

Assurez-vous que le ou les produits admissibles soient livrés à votre domicile avant le 31 juillet 2025 car le processus de réclamation exige la mention du numéro de série du ou des produits. Au cours du processus de réclamation, assurez-vous de bien suivre les instructions et de fournir tout les renseignements demandés. Un manque à le faire pourrait entraîner des délais. La paire de produits de lessive ou WashTowerMC / WashComboMC est considérée un seul produit admissible. Lors de la réclamation, ne soumettez qu’une seule demande pour la paire de produits de lessive ou WashTowerMC / WashComboMC. Retours : Si vous décidez de retourner votre réfrigérateur, la carte sera sujette à déchéance.

L'offre sera aussi valide du 1er mai au 4 juin 2025 chez les détaillants canadiens participants autorisés à vendre des produits LG neufs. Pour de plus amples renseignements, consultez la liste ci-dessous ainsi que le détaillant.

Dans le cas d’achats faits sur LG.ca et chez les détaillants canadiens participants, assurez-vous que le ou les produits admissibles soient livrés à votre domicile avant le 31 juillet 2025. Ce délai est essentiel car vous devez soumettre le numéro de série de chaque produit lors du processus de réclamation. Vous avez jusqu’au 31 juillet 2025 (à 23 h 59, HE) pour réclamer votre carte.

Pour amorcer le processus de réclamation, veuillez cliquer ici . Une fois votre achat vérifié, vous recevrez par courriel de la société de services financiers, un code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer votre carte. Vous devez suivre les étapes indiquées de réclamation et d’activation. Assurez-vous d'imprimer une copie de votre carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. Votre carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. *Certaines exclusions s’appliquent. Vérifiez auprès du détaillant où vous avez l’intention d’utiliser votre carte. Votre carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Assurez-vous d’utiliser tout solde avant l’expiration. Les achats effectués dans une devise étrangère seront soumis à une conversion de taux de change et à des frais supplémentaires.

L’offre ne peut pas être appliquée à des achats antécédents. L’offre ne s’applique qu’aux achats de réfrigérateurs neufs (et non pas remis à neuf, rénovés ou revendus). Maximum d’une carte par foyer (basé sur l’adresse domiciliaire). Le nombre de cartes pouvant être réclamées est limité; l’offre n’est valide que jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable.

Voyez ci-dessous tous les détails concernant la présente offre.

MODALITÉS:

La présente offre ne s’applique qu’aux résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de majorité dans leur province de résidence et qui décident de participer (le « participant ») à la promotion Célébration de la bonne vie – Nos remerciements (la « promotion »).

les participants conviennent d’accepter les présentes modalités (les « modalités de la promotion ») et de s’y conformer inconditionnellement; lesdites modalités de la promotion étant finales et exécutoires. Le fait qu'un participant reçoive son cadeau avec achat dépend du respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes.

DESCRIPTION DE LA PROMOTION:

LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») présente une offre promotionnelle de durée limitée liée à l’achat d’un électroménagers LGneuf admissible (le « produit admissible ») décrit dans le tableau 1, en ligne ou en magasin, d’un détaillant canadien répertorié dans le tableau 1 ou directement de LG Canada (sur LG.ca) selon le cas (le « détaillant canadien autorisé »).

Sous réserve des présentes modalités de la promotion, tous les achats de produits admissibles doivent être faits au cours de la période de promotion citée dans le tableau 1 ci-après (la « période de promotion »). Pour lever tout ambiguïté, la date d’achat sera déterminée en fonction de la date imprimée sur la facture payée ou le bon de caisse.

Un nombre limité de cartes virtuelles VISAMD prépayées et non rechargeables pourra être réclamé comme cadeau avec achat (la « carte »). (MD Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable). La présente promotion est offerte uniquement jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte.

LG Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler la présente promotion en tout temps, sans avis préalable.

Les participants doivent suivre les étapes du « Processus de réclamation » ci-après pour réclamer leur carte. Si la réclamation d’une carte par un participant s’avère valide et faite conformément aux présentes modalités de la promotion, la carte sera transmise au participant.

On ne peut réclamer qu’une seule carte une seule fois pour chaque produit admissible. Seules les réclamations validées donneront droit à une carte.

Table 1 – Produits admissibles, détaillants canadiens autorisés et périodes de promotion.