100 inch LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026

1)* La technologie Micro RVB de LG fait référence à une technologie de reproduction des couleurs basée sur des DEL multiples, qui combine des DEL de plus petite taille que celles de la technologie mini DEL de LG pour offrir une vaste gamme de couleurs.

2)* L’écran Micro RVB de LG est certifié par Intertek pour une couverture intégrale des couleurs, mesurée conformément à l’article 5.18 de la norme IDMS v1.2.

3)* Les images sont simulées à des fins d’illustration seulement.

4)* Comparativement au processeur IA alpha 9 de huitième génération de 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.

5)* La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

* Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable à celle du 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

6)* La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

7)* Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

8)* La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

* Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

* Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

9)* Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

* Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

* Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

* Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

* La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

10)* Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

* La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

* Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

* La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

* Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

* Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

11)* Connexion Internet requise.

* Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

* Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

13)* webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

* Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

* Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

14)* Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

* La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

* Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

* La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

15)* La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

16)* La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

* Selon l’environnement d’installation, un léger espace peut séparer le téléviseur du mur. Les exigences relatives à l’installation peuvent varier. Consultez le manuel d’installation pour obtenir plus de détails.

17)* La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

* Selon l’environnement d’installation, un léger espace peut séparer le téléviseur du mur. Les exigences relatives à l’installation peuvent varier. Voir le manuel d’installation pour obtenir plus de détails.

18)* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

19)* 16 profils différents sont proposés, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

20)* La fonction d’IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou sur certains modèles.

* Un abonnement comprend 20 crédits par mois. Un crédit vous permet de générer une image.

* La vitesse de transfert des fichiers de LG Link peut varier en fonction des performances de l’appareil, de la taille du fichier et de la vitesse du réseau.

* Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link selon les caractéristiques de votre appareil.

* LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe s’il est utilisé conformément aux caractéristiques de mémoire du périphérique.

21)* La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

22)* Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

23)* Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

24)* La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

25)* LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

26)* La validation FreeSync Premium d’AMD repose sur un faible retard d’affichage, une réduction du sautillement et des performances sans scintillement.

* La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

* La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

* En mode Motion Booster, la résolution peut être réduite afin de garantir des performances optimales.

* La technologie Motion Booster 330 offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz à une résolution pleine HD optimisée pour un jeu ultrafluide.

27)* Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

* Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

* La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

* En mode de latence ultrafaible, un seul contrôleur (manette par port) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être touchée.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

28)* En mode de latence ultrafaible, une seule manette (manette par port) peut être connectée. L’utilisation de ce mode peut nuire au fonctionnement d’autres appareils Bluetooth.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

29)* Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

* Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

* La manette par port est vendue séparément.

30)* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

* La portée du soutien peut varier selon le pays.

* Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

31)* FILMMAKER Ambient MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER Ambient MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

* FILMMAKER Ambient MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo Amazon Prime.

* FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

32)* Le modèle du système Sound Suite correspondant peut varier selon le pays, la région et le modèle de téléviseur.

* La barre de son peut être achetée séparément.

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Lorsqu’une barre de son est connectée, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations des canaux pris en charge peuvent varier selon le modèle de la barre de son.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

33)* La barre de son peut être achetée séparément.

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

34)* La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.