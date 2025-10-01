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75 inch LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026

75 inch LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026

75MRGB95BUA
Vue avant de 75 inch LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026 75MRGB95BUA
LG 75 inch LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026 , 75MRGB95BUA
LG 75 inch LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K Smart TV 2026 , 75MRGB95BUA
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principales caractéristiques

  • Couleurs révolutionnaires avec contrôle indépendant de la lumière micro RVB et certification de triple couverture intégrale des couleurs.
  • Certifié pour une triple couverture intégrale des couleurs sur les espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RVB.
  • Des milliers de zones de gradation, optimisées par le processeur IA alpha 11, offrent un contraste exceptionnel
  • Le nouveau processeur IA alpha 11 de troisième génération avec moteur IA double issu de l’expertise de OLED de LG offre une expérience visuelle 4K optimisée par l’IA.
  • Fréquence de rafraîchissement portée jusqu’à 330 Hz et expérience de jeu ultrafluide grâce à la technologie Motion Booster 330.
Plus
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Imaging category for the MRGB95 100-inch display

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026 (MRGB95, 100")

Imaging

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026 (LG Shield)

Cybersécurité

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026 (IA multiplesI)

Intelligence artificielle

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

« Au premier rang des systèmes de téléviseur intelligent depuis 8 ans »

* Les Prix de l’innovation du CES reposent sur les documents descriptifs qui ont été soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des documents soumis ni des déclarations qui ont été faites et n’a pas fait l’essai de l’article qui a remporté le prix.

Pourquoi choisir le téléviseur Micro RVB evo? 

LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra, shows a flower image on the screen, with precisely controlled red, green, and blue light from distinct Micro RGB AI engines for vivid, accurate color.

Couleurs primaires RVB Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with certified triple 100% color coverage fills the screen with rich, flowing gradients of red, green and blue, delivering 100% coverage of BT2020, DCI-P3, and Adobe RGB.

Certifié pour une triple couverture intégrale des couleurs

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features Stunning Contrast through Micro Dimming Ultra, displaying millions of pixels and precise full-spectrum color separation, powered by the alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.

Microgradation Ultra, contrastes impressionnants

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features the new alpha 11 AI Processor 4K Gen3, which glows in purple light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine.

Nouveau processeur IA alpha 11 4K de troisième génération

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

WebOS à IA multiple primé

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protégé par LG Shield

Comment le téléviseur Micro RVB evo représente-t-il la prochaine évolution de la technologie Micro RVB?

Fondé sur les 13 ans d’expertise du téléviseur OLED, le téléviseur Micro RVB evo est notre téléviseur RVB de première génération, une évolution avant-gardiste qui va au-delà de la technologie Micro RVB. Certifié pour une triple couverture intégrale des couleurs, le téléviseur affiche des couleurs plus riches que jamais. Intégrant le même processeur IA alpha 11 que celui du téléviseur OLED en mesure de gérer 8,3 millions de pixels, et prenant en charge les technologies Micro RVB et de microgradation Ultra pour exploiter la précision à l’échelle du pixel, la vitesse et la puissance du téléviseur OLED evo pour un contrôle ultra-précis de l’éclairage RVB, le téléviseur Micro RVB evo offre une expérience de visionnement saisissante et inégalée.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, the new color evolution displays a vivid crystalline color image with sharp facets of red, green and blue. Featured by 100% color coverage of BT2020, DCI-P3 and Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine and Motion Booster 330Hz with VRR 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, the new color evolution displays a vivid crystalline color image with sharp facets of red, green and blue. Featured by 100% color coverage of BT2020, DCI-P3 and Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine and Motion Booster 330Hz with VRR 165Hz.

Technologie Micro RVB

Notre plus petite DEL RVB pour des couleurs et des détails d’une précision exceptionnelle

D’innombrables micro-DEL RVB, plus petites que les mini DEL, offrent une luminosité et un contrôle des couleurs d’une précision exceptionnelle, permettant d’obtenir une netteté et un contraste qui surpassent même ceux des mini DEL du téléviseur QNED evo.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, featuring Micro RGB Technology, shows Mini LED evolving into smaller Micro RGB with red, green, blue light elements that emit pinpoint brightness and offer precise color control.

Couleurs primaires RVB Ultra avec le contrôle Micro RVB

Des couleurs révolutionnaires dotées d’une certification pour une triple couverture intégrale des couleurs

La technologie Micro RVB evo dotée d’un contrôle indépendant des rétroéclairages rouge, vert et bleu permet de gérer la lumière et les couleurs à l’échelle microscopique afin d’offrir un spectre des couleurs encore plus large, avec un niveau supérieur de vivacité et de précision. Le téléviseur Micro RVB evo est doté de la technologie Micro RVB permettant un contrôle ultra-précis des couleurs. C’est le seul téléviseur à offrir une couverture intégrale des trois normes BT.2020, DCI-P3 et Adobe RVB, couvrant ainsi une gamme de couleurs exceptionnellement vaste, qu’il s’agisse de cinéma HDR, de montage numérique ou des technologies d’affichage de nouvelle génération.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra with Micro RGB Control, shows precisely controlled RGB light from discrete Micro RGB Engines forming a flower image with rich, balanced color and refined contrast.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

Le téléviseur Micro RVB evo IA MRGB95 de LG, doté de la technologie Micro RVB permettant un contrôle ultra-précis des couleurs, offre une couverture intégrale des couleurs des espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RVB, comme certifié par Intertek.

Le téléviseur Micro RVB evo IA MRGB95 de LG, doté de la technologie Micro RVB permettant un contrôle ultra-précis des couleurs, offre une couverture intégrale des couleurs des espaces colorimétriques BT.2020, DCI-P3 et Adobe RVB, comme certifié par Intertek.

Microgradation Ultra

Des milliers de zones de gradation, optimisées par notre processeur IA alpha 11 de pointe, offrent un contraste exceptionnel.

Le processeur IA alpha 11 du téléviseur OLED, en mesure de gérer 8,3 millions de pixels, alimente et contrôle des milliers de zones de gradation dans le téléviseur Micro RVB evo afin d’offrir des images au contraste saisissant et aux détails précis.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Processeur IA alpha 11 de troisième génération avec moteur IA double

Une qualité d’image 4K exceptionnelle grâce au processeur IA alpha 11 le plus avancé de LG, doté d’un moteur IA double

Héritier de la technologie OLED de LG, le processeur IA alpha 11, capable d’offrir une précision à l’échelle du pixel, est doté d’un nouveau moteur IA double et alimente maintenant le téléviseur Micro RVB evo. Au-delà des moteurs IA simples, un moteur IA double améliore simultanément la netteté et la texture, offrant ainsi une qualité d’image 4K non seulement plus nette, mais aussi plus naturelle.4)

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple light on a circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

Pourquoi choisir un téléviseur IA de LG?

Le téléviseur IA de LG optimise l’image et le son tout en rendant le quotidien plus intelligent grâce à la plateforme IA personnalisée.

Apprenez-en plus au sujet du téléviseur IA de LG

Rematriçage HDR par l’IA

Mise à niveau de l’image vers une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et transforme la qualité d’image SDR en HDR pour des images plus riches et plus réalistes.

Découvrez les trois principaux avantages de la plateforme IA

Recherche avancée par IA multiples avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft

Dites simplement ce que vous cherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats élargis plus pertinents.8)

Obtenez des recommandations de contenu et des renseignements personnalisés

La fonctionnalité AI Concierge recommande des contenus et des mises à jour adaptés à vos champs d’intérêt. La fonctionnalité Dans cette scène offre des recommandations et des renseignements pertinents en fonction de ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de chercher et de créer des images.9)

Le téléviseur IA de LG reconnaît votre voix et vous dirige à Ma page, conçue spécialement pour vous!

En accédant à Ma page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil : la météo, le calendrier, les widgets et les résultats de vos sports préférés.10)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

AVForums EDITOR’S CHOICE Plateforme webOS 2025 de LG Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

AVForums EDITOR’S CHOICE Plateforme webOS 2025 de LG Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent 

* La certification LG Shield peut varier en fonction du modèle. * La protection de l’installation exclut les installations d’applications provenant de sources inhabituelles, c.-à-d. autres que LG Apps, etc. * Des mises à jour périodiques du logiciel sont nécessaires pour obtenir une protection continue de 5 ans. * La protection et le cryptage des données sont assurés dans des conditions normales d’utilisation.

* La certification LG Shield peut varier en fonction du modèle. * La protection de l’installation exclut les installations d’applications provenant de sources inhabituelles, c.-à-d. autres que LG Apps, etc. * Des mises à jour périodiques du logiciel sont nécessaires pour obtenir une protection continue de 5 ans. * La protection et le cryptage des données sont assurés dans des conditions normales d’utilisation.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.12)

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance Discover more about LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement13)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protection quadruple de LG

Votre téléviseur LG est conçu pour durer grâce à la quadruple protection de LG

Du matériel aux logiciels, votre téléviseur LG est protégé. Les condensateurs intégrés protègent le téléviseur contre les hautes tensions, y compris les coups de foudre, tandis que les semi-conducteurs sont dotés d’une protection contre les surtensions. Le gel de silicone et les revêtements protecteurs protègent les jeux de puces de l’humidité. Même vos données restent en sécurité grâce à LG Shield.

Télécommande Magic IA

Naviguez facilement et pointez comme avec une souris aérienne pour profiter de la plateforme IA

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande Magic IA. Grâce au capteur de mouvement et à la molette de défilement, il vous suffit de cliquer, de glisser et de déposer pour l’utiliser comme une souris aérienne ou de parler pour donner des commandes vocales.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Un design pensé pour sublimer votre espace

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

Conception affleurante

Conçu pour une intégration spatiale parfaite

Grâce à son cadre ultramince, votre téléviseur s’intègre parfaitement au mur, créant ainsi une silhouette élégante qui s’adapte naturellement à votre intérieur.16)

Découvrez une quantité illimité de chefs-d’œuvre grâce à LG Gallery+

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.18)

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.34)

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.22)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.23)

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.24)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Connectivité intelligente

Votre plateforme pour maison intelligente tout-en-un

La plateforme pour maison intelligente rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez et commandez vos appareils IdO domestiques en toute simplicité grâce à Google Home et bien plus encore.25)

Step into a world tuned for winning

L’expérience de jeu par excellence

Un jeu à remporter grâce à des taux de rafraîchissement optimisés pouvant atteindre 330 Hz

Vivez une expérience de jeu ultrarapide avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, la technologie FreeSync Premium d’AMD et un TRV. Grâce à la technologie Motion Booster qui augmente le taux de rafraîchissement pour réduire le flou de mouvement et à la toute première manette dotée de la technologie Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL), profitez de performances de haut niveau, idéales pour les jeux vidéo de compétition.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

NVIDIA GeForce NOW

Premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K à une fréquence de 120 Hz sur votre téléviseur, même sans appareil supplémentaire, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Grâce à l’architecture Blackwell de NVIDIA, profitez d’un jeu en nuage haut de gamme avec les performances de GeForce RTX 5080.27)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des manettes Bluetooth à latence ultrafaible, ce qui réduit le délai d’entrée à moins de 3,0 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à celui qu’offre une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux – aucune console nécessaire

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Plongez dans chaque partie de sport

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
Saisissez chaque instant de l’action. Configurez vos alertes et recevez des notifications sur les horaires des parties de votre équipe, les scores, et plus encore.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.
Prévisions sportives par AI Concierge

Recevez des pronostics de match grâce à l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe pour vous proposer des pronostics de match. Applaudissez plus fort et prenez plaisir à soutenir votre équipe grâce à ces renseignements générés par l’IA.30)

TruMotion

Un lissage du mouvement qui s’adapte à chaque genre

La sélection des genres par l’IA identifie le genre du contenu, tandis que TruMotion ajuste les niveaux de saccades afin d’appliquer la bonne quantité de lissage pour une expérience de visionnement naturelle des films, des sports et d’autres contenus.

Alertes sportives

Créez des alertes pour ne manquer aucun moment

Saisissez chaque instant de l’action. Configurez vos alertes et recevez des notifications sur les horaires des parties de votre équipe, les scores, et plus encore.

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER Ambient MODE

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et au mode FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) avec compensation de la lumière ambiante, qui permet l’adaptation à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur format original.31)

Dolby Atmos

En restituant le son sous forme d’objets audio immersifs à 360° au lieu de canaux statiques, le système crée un environnement de cinéma maison où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

Système Sound Suite avec Dolby Atmos Flex Connect

Un son immersif adapté à vos préférences

La technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) des téléviseurs de LG optimise le son en fonction de l’emplacement des haut-parleurs, offrant une expérience ambiophonique personnalisée et profondément immersive, quel que soit l’emplacement de vos haut-parleurs.32)

WOW Orchestra

Système de son ambiophonique complet avec un téléviseur et une barre de son de LG synchronisés

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système augmente la profondeur et la directionnalité afin d’offrir une expérience ambiophonique plus complète.33)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with WOW Orchestra displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, surround sound.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement. Consultez les images de la galerie pour obtenir une représentation plus précise.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions de périphériques (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

* Le contenu affiché sur cette page peut différer de celui offert par le service Gallery+.

1)* La technologie Micro RVB de LG fait référence à une technologie de reproduction des couleurs basée sur des DEL multiples, qui combine des DEL de plus petite taille que celles de la technologie mini DEL de LG pour offrir une vaste gamme de couleurs.

 

2)* L’écran Micro RVB de LG est certifié par Intertek pour une couverture intégrale des couleurs, mesurée conformément à l’article 5.18 de la norme IDMS v1.2.

 

3)* Les images sont simulées à des fins d’illustration seulement.

 

4)* Comparativement au processeur IA alpha 9 de huitième génération de 2025, sur la base d’une comparaison interne des caractéristiques techniques.

 

5)* La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

* Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable à celle du 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

6)* La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

7)* Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

8)* La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

* Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

* Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

 

9)* Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

* Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

* Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

* Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

* La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

 

10)* Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

* La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

* Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

* La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

* Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

* Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

 

11)* Connexion Internet requise.

* Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

* Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

 

13)* webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

* Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

* Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

 

14)* Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

* La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

* Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

* La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

 

15)* La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

 

16)* La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

* Selon l’environnement d’installation, un léger espace peut séparer le téléviseur du mur. Les exigences relatives à l’installation peuvent varier. Consultez le manuel d’installation pour obtenir plus de détails.

 

17)* La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

* Selon l’environnement d’installation, un léger espace peut séparer le téléviseur du mur. Les exigences relatives à l’installation peuvent varier. Voir le manuel d’installation pour obtenir plus de détails.

 

18)* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

19)* 16 profils différents sont proposés, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

 

20)* La fonction d’IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou sur certains modèles.

* Un abonnement comprend 20 crédits par mois. Un crédit vous permet de générer une image.

* La vitesse de transfert des fichiers de LG Link peut varier en fonction des performances de l’appareil, de la taille du fichier et de la vitesse du réseau.

* Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link selon les caractéristiques de votre appareil.

* LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe s’il est utilisé conformément aux caractéristiques de mémoire du périphérique.

 

21)* La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

22)* Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

23)* Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

24)* La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

 

25)* LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

 

26)* La validation FreeSync Premium d’AMD repose sur un faible retard d’affichage, une réduction du sautillement et des performances sans scintillement.

* La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

* La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

* En mode Motion Booster, la résolution peut être réduite afin de garantir des performances optimales.

* La technologie Motion Booster 330 offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz à une résolution pleine HD optimisée pour un jeu ultrafluide.

 

27)* Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

* Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

* La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

* En mode de latence ultrafaible, un seul contrôleur (manette par port) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être touchée.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

28)* En mode de latence ultrafaible, une seule manette (manette par port) peut être connectée. L’utilisation de ce mode peut nuire au fonctionnement d’autres appareils Bluetooth.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

29)* Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

* Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

* La manette par port est vendue séparément.

 

30)* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

* La portée du soutien peut varier selon le pays.

* Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

 

31)* FILMMAKER Ambient MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER Ambient MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

* FILMMAKER Ambient MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo Amazon Prime.

* FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

 

32)* Le modèle du système Sound Suite correspondant peut varier selon le pays, la région et le modèle de téléviseur.

* La barre de son peut être achetée séparément. 

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Lorsqu’une barre de son est connectée, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations des canaux pris en charge peuvent varier selon le modèle de la barre de son.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

 

33)* La barre de son peut être achetée séparément.

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

 

34)* La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.

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Caractéristique clé

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage

    MicroRVB4K

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement

    120 Hz natif (VRR 165 Hz)

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Grande gamme de couleurs

    Couleur primaire RVBUltra

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image

    ProcesseurIA α114K de troisième génération

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    DolbyVision/HDR10/HLG

  • JEUX - Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • AUDIO - Sortie audio

    40W

  • AUDIO - Système de haut-parleurs

    2.2canaux

  • AUDIO - DolbyAtmos

    Oui

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 673 x 963 x 44,9

  • DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle

    40,2

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 673 x 963 x 44,9

  • Dimension de l’emballage (LxHxP)

    1 820 x 1 115 x 200

  • Poids de l’emballage (à l’étranger)

    49,3

  • Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)

    1 673 x 1 027 x 359

  • Socle du téléviseur (LxP)

    1 348/525 x 359

  • Poids du téléviseur sans socle

    40,2

  • Poids du téléviseur avec socle

    41,2

  • Support VESA (L x H)

    400 x 400

ACCESSIBILITÉ

  • Contraste élevé

    Oui

  • Échelle de gris

    Oui

  • Inversion des couleurs

    Oui

ACCESSOIRES INCLUS

  • Câble d’alimentation

    Oui (attaché)

  • Télécommande

    Télécommande MagicIA (MR26)

AUDIO

  • SonIA

    SonIA Pro α11 (passage en 11.1.2virtuel)

  • Codec audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir le manuel)

  • Sortie audio

    40W

  • Voix claires pro

    Oui (rematriçage des objets par l’IAUltra)

  • DolbyAtmos

    Oui

  • Synchronisation sonore de LG

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Partage du mode sonore

    Oui

  • Orientation des haut-parleurs

    Rayonnement vers le bas

  • Système de haut-parleurs

    2.2canaux

  • WOWOrchestra

    Oui

RADIODIFFUSION

  • Réception de signaux analogiques

    Oui

  • Réception de signaux numériques

    ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)

CONNECTIVITÉ

  • Prise en charge Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Entrée Ethernet

    1ch.

  • Canal de retour audio HDMI

    eARC (HDMI2)

  • EntréeHDMI

    4ch. (4K 120Hz, eARC, TRV, MAFL, QMS, QFT pris en charge)

  • Entrée RF (antenne/câble)

    1ch.

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • SPDIF (sortie audio numérique optique)

    1ch.

  • EntréeUSB

    2ch. (v2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi5)

JEUX

  • Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • MAFL (mode automatique à faible latence)

    Oui

  • DolbyVision pour le jeu (4K, 120Hz)

    Oui

  • Optimiseur de jeu

    Oui (tableau de bord de jeu)

  • Mode HGIG

    Oui

  • 120 Hz (natif) (TRV 120 Hz)

    Oui (jusqu’à 165 Hz)

IMAGE (AFFICHAGE)

  • Type de rétroéclairage

    MicroRVB

  • Résolution de l’affichage

    ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)

  • Type d’affichage

    MicroRVB4K

  • Taux de rafraîchissement

    120 Hz natif (VRR 165 Hz)

  • Grande gamme de couleurs

    Couleur primaire RVBUltra

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur d’image

    ProcesseurIA α114K de troisième génération

  • Sélection du genreIA

    Oui (SDR/HDR)

  • ImageIA Pro

    Oui

  • Mise à l’échelle supérieure IA

    Super optimisation de l’IA α114K

  • Calibration automatique

    Oui

  • Technologie de gradation

    MicrogradationUltra

  • Reproduction tonale dynamique

    Oui (reproduction tonale dynamiqueUltra)

  • MODE CINÉASTEMC

    Oui

  • HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    DolbyVision/HDR10/HLG

  • HFR (fréquence d’images élevée)

    4K 120ips (HDMI, USB)

  • Motion

    Motion Pro

  • Mode Image

    9 modes

  • QFT (Transport rapide d’image)

    Oui

  • QMS (Quick Media Switching [commutation rapide de médias])

    Oui

ALIMENTATION

  • Alimentation (tension, fréquence)

    120Vc.a., 50/60Hz

  • Consommation d’énergie en veille

    Moins de 0,5W

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT

  • Agent conversationnel IA

    Oui

  • Toujours prêt

    Oui

  • Navigateur Web complet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Commandes vocales mains libres

    Oui

  • Oui (LG ThinQ)

    Oui (LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LGChannels

    Oui

  • Vues multiples

    Oui

  • Système d’exploitation

    webOS26

  • Application de téléphone intelligent à distance

    Oui (LGThinQ)

  • Prise en charge des camérasUSB

    Oui

  • Compatible avec Apple AirPlay

    Oui

  • Compatible avec AppleHome

    Oui

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