R32雪種變頻窗口式冷氣機 (3/4 匹 附無線遙控器)

當購買窗口式冷氣機時，能源效益是一個關鍵考慮因素。LG 窗口式冷氣機配備高 EER (能源效益比例) 評級和 Energy Star 認證，確保能源消耗較低，從而降低水電費用。此外，此𥦬口機獲香港機電工程處(EMSD)認證一級產品能源標籤。計時器、睡眠模式和省電模式等功能可讓您根據自身時間表和喜好管理冷卻功能。

*ENERGY STAR 是由美國環保署 (EPA) 管理的政府支援能源效益標誌。

*美國環保署為產品設定能源效益規格，符合這些規格的產品將獲得 ENERGY STAR 標籤。

*香港機電工程處設定能源效益規格，符合這些規格的產品將獲得一級產品能源標籤。

*功能或因產品和地區而有所差異，請在購買前檢查產品規格。