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R32雪種變頻窗口式冷氣機 (1.5 匹 附無線遙控器)
製冷性能強大，能源效益達第一級
變頻科技
R32 環保雪種
善用空間
抗鏽蝕金散熱片 Gold Fin
R32 環保雪種
持續製冷，
帶來舒適感受
R32 環保雪種有助保持穩定的製冷效果，藉以控制溫度水平。
善用空間
精巧而時尚設計
現代設計更添精緻外觀，以時尚風格融入空間。
*為了正確安裝產品，請確保已驗證安裝環境和程序。詳細資訊請參閱產品隨附的安裝手冊，並遵守安裝標準和注意事項。
方便的冷卻控制
使用配有 LCD 顯示屏的遙控器輕鬆調整模式和設定。
預設冷卻功能讓製冷變得簡單
設定計時器以自動開啟/關閉，幫助維持適合的夜間設定。
寧靜的製冷功能，讓您倍感舒適
低噪聲運行有助於維持舒適的室內環境設定。
抗鏽蝕金散熱片 Gold Fin
耐用保護，確保持久性能
Gold Fin 塗層可防止腐蝕，有助於延長換熱器的壽命²⁾。
保養服務，
讓您安心無憂
享有 3 年全機保養和 5 年壓縮機保養，服務可靠，讓你安心無憂。
*只為壓縮機零件提供 5 年保養。除壓縮機以外，可能會收取其他費用 (人力成本、其他零件等)。
*因為保養期可能根據購買時間和產品而有所不同，購買前請先查看。
簡單安裝，設計適合各種空間
設置簡便，適用於大多數標準窗戶³⁾。
*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。
1)多功能濾網
- 根據2023年6月、2018年7月,及2018年5-6月測試報告結果，濾網可抑制細菌。
- 認證機構：CNAS
- 測試機構：廣東省微生物分析檢測中心, 中國廣州分析測試中心
- 校驗碼或報告編號：34792081, 03847925, 2018007290-1 a
- 測試類別：抑制細菌生長效果
- 測試範圍：大腸桿菌及金黃葡萄球菌
- 測試結果：抗大腸桿菌及金黃葡萄球菌率均達97%或以上
該測試未測量冷氣內部去除細菌的效率，且實際使用條件下的細菌去除效率可能有所不同。
2) 抗鏽蝕金散熱片 Gold Fin
-實際情況取決於產品使用環境。
根據內部鹽霧測試，Gold Fin 的腐蝕面積不超過 0.01%。(經過 1500 小時測試後評分為 9.8 或以上)
3)安裝
為了用家的安全和產品的正確安裝，請在安裝之前確保所有必要的設備和程序都已經驗證。為了取得詳細資訊，請參考隨產品附送的安裝手冊，並遵守安裝標準和注意事項。
常見問題
Q.
選擇窗口式冷氣機時，我應該尋找哪些能源效益功能呢？
A.
當購買窗口式冷氣機時，能源效益是一個關鍵考慮因素。LG 窗口式冷氣機配備高 EER (能源效益比例) 評級和 Energy Star 認證，確保能源消耗較低，從而降低水電費用。此外，此𥦬口機獲香港機電工程處(EMSD)認證一級產品能源標籤。計時器、睡眠模式和省電模式等功能可讓您根據自身時間表和喜好管理冷卻功能。
*ENERGY STAR 是由美國環保署 (EPA) 管理的政府支援能源效益標誌。
*美國環保署為產品設定能源效益規格，符合這些規格的產品將獲得 ENERGY STAR 標籤。
*香港機電工程處設定能源效益規格，符合這些規格的產品將獲得一級產品能源標籤。
*功能或因產品和地區而有所差異，請在購買前檢查產品規格。
Q.
安裝窗口式冷氣機容易嗎？
A.
安裝窗口式冷氣機非常簡單，而 LG 的設計亦非常用家友好，安裝可謂易如反掌。LG 窗口式冷氣機附易於遵循的安裝套件，包括支架、擋風雨條和說明。安裝容易，確保您可以快速安裝 LG 窗口式冷氣機，輕鬆享受涼爽舒適的空間。
*安裝套件中提供的配件或因產品和地區而有所差異，請在購買前檢查產品規格。
*為了用家的安全和產品的正確安裝，請在安裝之前確保所有必要的設備和程序都已經驗證。為了取得詳細資訊，請參考隨產品附送的安裝手冊，並遵守安裝標準和注意事項。
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