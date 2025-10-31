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PuriCare 360° Aero 系列空氣清新機 True HEPA(PTFE) 濾網

PuriCare 360° Aero 系列空氣清新機 True HEPA(PTFE) 濾網

ADQ75153454
ADQ75153454 15 度側視圖
ADQ75153454 15 度側面細節視圖
ADQ75153454 側視圖
ADQ75153454 頂視圖
ADQ75153454 尺寸圖
ADQ75153454 Aero 生活風格視圖 1
ADQ75153454 15 度側視圖
ADQ75153454 15 度側面細節視圖
ADQ75153454 側視圖
ADQ75153454 頂視圖
ADQ75153454 尺寸圖
ADQ75153454 Aero 生活風格視圖 1

主要功能

  • LG PuriCare Aero 系列原廠濾網
  • 可減少造成霧霾的物質（SO₂、NO₂）、引起居家病症的物質（甲苯、甲醛）、家居異味及硫化物。
  • 可減少空氣中的 PM1.0 懸浮微粒、過敏原、細菌和病毒。
  • 可減少飄浮於空氣中的大型微粒。
更多

LG PuriCare Aero 系列空氣清新機 True HEPA(PTFE) 濾網

介紹 LG 空氣清新機及其濾網的影像。

介紹 LG 空氣清新機及其濾網的影像。

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

多重過濾系統，提供潔淨空氣

三重濾網並排，顯示正在過濾髒空氣。

① 前濾網：過濾大型粒子

② HEPA 濾網：消除 99.9% 經空氣傳播的細菌和小至 0.01 微米的超微細灰塵

③ 除臭濾網：清除生活異味、霧霾及空氣中的化學物質

[99.9% 抗菌效果]

1) 測試日期：2020 年 4 月

2) 測試機構：韓國化學融合試驗研究院 (KTR)

3) 測試主題：抗菌濾網/非抗菌濾網 (對比組別)

4) 測試條件：0.4 克，37±1℃，18±1 小時

5) 測試方法：KS K 0693:2016，測量在測試樣本中培養 18 小時後的三種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌）減少的數量

6) 測試結果：與非抗菌濾網相比，金黃色葡萄球菌/ 肺炎克雷伯菌/ 大腸桿菌減少 99.9%

BG

[99.9% 抗病毒效果]

1) 測試日期：2020 年 3 月

2) 測試機構：首爾大學公共衛生研究生院

3) 測試主題：抗菌濾網/非抗菌濾網 (對比組別)

4) 測試條件：23.1~24.8℃，相對濕度 20~22%RH

5) 測試方法：ISO 20743，測量培養 18 小時後的鼠肝炎病毒 (與 COVID-19 不同) 減少的數量

6) 測試結果：與非抗菌濾網相比，鼠肝炎病毒減少 99.9%

* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

BG

[去除 99.999% 的 0.01μm 超微細灰塵粒子]

1) 測試日期：2021 年 7 月

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院

3) 測試型號：FS061PWHA

4) 測試條件：測試室為 30 立方米，溫度 23±1℃，相對濕度 50±2%RH，測試氣溶膠：Nano KCI

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：99.999% 的 0.01μm 粒子去除效率

* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。

BG

HEPA 濾網

[HEPA 表現]

1) 測試日期：2022 年 9 月

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院

3) 測試主題：AeroTower 濾網

4) 測試條件：標稱空氣流量 162 立方米/小時，測試氣溶膠 KCI (0.3μm)

5) 測試方法：KS B 6141: 2020

6) 測試結果：粒子捕集效率 99.98%，初始氣流阻力 57Pa（HEPA 濾網術語定義基於 KSA 0010:2005：粒子收集效率 99.97% 以上，壓力損失 245 kPa 或以下）

* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

BG

除臭濾網

[去除甲醛、氨、甲苯]

1) 測試日期：2023 年 3 月

2) 測試機構：韓國空氣淨化協會/BTP

3) 測試型號：FS063PSHA

4) 測試條件：測試室為 8 立方米，溫度 23±3℃，相對濕度 50±10%RH，通過 NH3/C7H8/HCHO 測試

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：平均空氣淨化能力 0.9CMM

* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

bg

[去除二氧化硫、二氧化氮]

1) 測試日期：2021 年 7 月

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院

3) 測試型號：FS061PWHA

4) 測試條件：測試室為 8 立方米，溫度 21±1℃，相對濕度 45±5%RH，通過 SO2/NO2 測試

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：2 小時後氣體去除率超過 99.5%

* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。

bg

安裝位置

檢查您正在使用的是哪個 Aero 系列型號，並確認安裝位置
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*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。

*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

更換方式

此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。

如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

LG PuriCare™ AeroFurniture

LG PuriCare™ AeroTower Hit

*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

Aero Booster 型號

Aero Furniture 型號

Aero Tower 型號

清潔方式

如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。

* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。

* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。

總結

列印

尺寸

ADQ75153454

所有規格

通用

  • 零件編號

    ADQ75153454

  • 類別

    濾網

尺寸和重量

  • 直徑（公分）

    20

  • 長度（公分）

    14.6

  • 淨重（克）

    334

用家意見

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