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PuriCare 360° Aero 系列空氣清新機 True HEPA(PTFE) 濾網
LG PuriCare Aero 系列空氣清新機 True HEPA(PTFE) 濾網
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
多重過濾系統，提供潔淨空氣
① 前濾網：過濾大型粒子
② HEPA 濾網：消除 99.9% 經空氣傳播的細菌和小至 0.01 微米的超微細灰塵
③ 除臭濾網：清除生活異味、霧霾及空氣中的化學物質
[99.9% 抗菌效果]
1) 測試日期：2020 年 4 月
2) 測試機構：韓國化學融合試驗研究院 (KTR)
3) 測試主題：抗菌濾網/非抗菌濾網 (對比組別)
4) 測試條件：0.4 克，37±1℃，18±1 小時
5) 測試方法：KS K 0693:2016，測量在測試樣本中培養 18 小時後的三種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌）減少的數量
6) 測試結果：與非抗菌濾網相比，金黃色葡萄球菌/ 肺炎克雷伯菌/ 大腸桿菌減少 99.9%
BG
[99.9% 抗病毒效果]
1) 測試日期：2020 年 3 月
2) 測試機構：首爾大學公共衛生研究生院
3) 測試主題：抗菌濾網/非抗菌濾網 (對比組別)
4) 測試條件：23.1~24.8℃，相對濕度 20~22%RH
5) 測試方法：ISO 20743，測量培養 18 小時後的鼠肝炎病毒 (與 COVID-19 不同) 減少的數量
6) 測試結果：與非抗菌濾網相比，鼠肝炎病毒減少 99.9%
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
BG
[去除 99.999% 的 0.01μm 超微細灰塵粒子]
1) 測試日期：2021 年 7 月
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：測試室為 30 立方米，溫度 23±1℃，相對濕度 50±2%RH，測試氣溶膠：Nano KCI
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：99.999% 的 0.01μm 粒子去除效率
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。
BG
HEPA 濾網
[HEPA 表現]
1) 測試日期：2022 年 9 月
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3) 測試主題：AeroTower 濾網
4) 測試條件：標稱空氣流量 162 立方米/小時，測試氣溶膠 KCI (0.3μm)
5) 測試方法：KS B 6141: 2020
6) 測試結果：粒子捕集效率 99.98%，初始氣流阻力 57Pa（HEPA 濾網術語定義基於 KSA 0010:2005：粒子收集效率 99.97% 以上，壓力損失 245 kPa 或以下）
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
BG
除臭濾網
[去除甲醛、氨、甲苯]
1) 測試日期：2023 年 3 月
2) 測試機構：韓國空氣淨化協會/BTP
3) 測試型號：FS063PSHA
4) 測試條件：測試室為 8 立方米，溫度 23±3℃，相對濕度 50±10%RH，通過 NH3/C7H8/HCHO 測試
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：平均空氣淨化能力 0.9CMM
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
bg
[去除二氧化硫、二氧化氮]
1) 測試日期：2021 年 7 月
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：測試室為 8 立方米，溫度 21±1℃，相對濕度 45±5%RH，通過 SO2/NO2 測試
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：2 小時後氣體去除率超過 99.5%
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。
bg
安裝位置
*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
LG PuriCare™ AeroFurniture
LG PuriCare™ AeroTower Hit
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
Aero Booster 型號
步驟 1
用拇指支撐產品以防止其掉落，握住前蓋的頂端，並輕輕拉出以將其分離。
- 有 LG 標誌的一面是產品的正面
步驟 2
在設備中安裝濾網。
安裝時請將附有手柄 (①) 的一面朝上。
步驟 3
將蓋子底部的固定零件插入產品底部的固定溝槽中，然後蓋上蓋子。
步驟 4
關閉濾網狀態通知：按住控制面板上的模式和風速按鈕 3 秒。
- 狀態面板上的濾網狀態通知已關閉，且濾網狀態通知時間已初始化。
Aero Furniture 型號
步驟 1
以產品正面為基準，握住並輕拉進風口 (蓋板) 兩側將其分開。
- 產品正中央有 LG 標誌的一面是產品的正面。
步驟 2
將濾網安裝至產品。
- 確保有濾網手柄的一面朝上。
步驟 3
將蓋子底部兩側的固定零件插入產品底部的固定溝槽中，然後蓋上蓋子。
步驟 4
狀態面板上的濾網更換提示將被取消，並會將更換通知時間初始化。
- 同時按住控制面板上的待機開/關和氣氛燈按鈕 3 秒。
Aero Tower 型號
步驟 1
以產品正面為基準，握住並輕拉進風口 (蓋板) 兩側將其分開。
- 產品顯示屏上有 LG 標誌的一面是產品的正面。
步驟 2
將濾網安裝至產品。
- 確保有濾網手柄的一面朝上。
步驟 3
要重新裝上蓋子，請將蓋子底部的固定零件插入產品底部的固定溝槽中，然後蓋上蓋子。
步驟 4
關閉濾網更換通知
- 按住控制面板上的風速增加按鈕 3 秒。
清潔方式
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
步驟 1
以產品正面為基準，握住並輕拉進風口 (蓋板) 兩側將其分開。
- 產品顯示屏上有 LG 標誌的一面是產品的正面。
步驟 2
使用吸塵機或軟毛刷，去除濾網周圍的超細濾網上的灰塵。
步驟 3
將超細濾網與整體濾網分開。
- 如何將超細濾網分開：檢查超細濾網的魔術貼，並小心移除超細濾網，以免損壞。
步驟 4
要重新裝上蓋子，請將蓋子底部的固定零件插入產品底部的固定溝槽中，然後蓋上蓋子。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
ADQ75153454
類別
濾網
尺寸和重量
直徑（公分）
20
長度（公分）
14.6
淨重（克）
334
用家意見
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