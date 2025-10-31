We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PuriCare™ 360º 空氣清新機移動底座 (雙層版型號專用)
AS183DWFC
AS193DWFA
AS203NBCA
AS203NSCA
AS204NGDA
AS204NSDA
PWH8DBB
安裝位置
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
類別
移動輪
尺寸和重量
直徑（公分）
41.8
長度（公分）
6
淨重（克）
1000
用家意見
LG 為您精選
推薦產品