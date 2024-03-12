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非常感謝顧客對LG電子流動通訊產品的支持。
在重新檢視旗下的業務範疇以及重點科技研發的方向，我們決定關閉流動通訊業務，以發展新的競爭力。
十分遺憾要向一直信任和支持我們的顧客分享此消息。希望大家明白這是一個艱難但有必要性的決定，確保我們能在瞬息萬變的市場保持競爭力，繼續帶來創新的技術。
取決於不同市場的存貨狀況，顧客仍然能購買到LG電子流動通訊產品。為減低對顧客所帶來的不便，我們將繼續遵從有關條例為顧客提供支援。
LG電子將加強其核心業務的發展，透過創新產品和服務為大家帶來更美好生活。
更多的資訊，詳情請瀏覽以下常見問題。
有關售後服務
LG電子流動通訊產品的最後銷售日期為？
分銷商將繼續銷售產品直至現有庫存全數沽清。我們將繼續提供售後服務，以及遵從有關條例為操作系統和軟件更新的支援。
在LG電子流動通訊業務關閉後，手機顧客還能使用售後服務？
在LG電子流動通訊業務關閉後，我們將繼續努力遵從有關條例帶來售後服務和配件。
零件的最後供應日期為？顧客還能購買到手機配件如充電器、電池及耳機？
我們正為此準備，以避免為顧客帶來不便。取決於配件的使用壽命，用家能於現有銷售渠道買到LG電子手機配件 (電池、充電器、電源線、耳機等) 。可是，其他第三方配件(如手機套、保護貼等)的供應將受存貨量所限。
*請與當地顧客售後服務中心查詢有關配件支援 – 零件供應因地區而有異。
在LG電子流動通訊業務關閉後，還會支援操作系統的更新？
指定型號將仍然支援操作系統更新。於指定型號上Android 11操作系統的更新在處理中，而Android 12操作系統的更新將跟據相同基準和處理陸續推出。可是，請明白操作系統的更新會因Google操作系統發佈的時間表或其他因素，如產品表現及穩定性而有異。
*請與當地顧客售後服務中心查詢有關操作系統更新時間表，供應時間將因地區而有異。
在LG電子流動通訊業務關閉後，還會支援軟件更新？
我們將繼續努力為顧客帶來保安軟件和能穩定質量的更新，以避免為顧客帶來不便。
在LG電子流動通訊業務關閉後，還會提供應用程式和相關服務？
在LG電子流動通訊業務關閉後，一些應用程式和服務將結束。我們將繼續支援大部份的應用程式和服務，並會跟據現時政策進行更新，以避免為顧客帶來不便。如有任何應用程式和服務可用性的消息及其他資訊，我們將預先作公佈。
以下為LG電子流動通訊業務關閉後，將結束支援的應用程式和服務。
Qlens
於2019年前所發佈的產品所支援的PC工具： PC Suite / LGST / LG CM(Connection Manager) / LG Mirror Drive
會否於保養期過後不再向顧客提供LG電子應用程式或服務?
保養期結束後，伺服器和連結帳戶的服務將無法再使用，敬請見諒。 例如 : Qlens 其它服務的基本功能將仍然可用。 例如 : PC Suite / LGST / LG CM(Connection Manager) / LG Mirror Drive
當LG電子流動應用程式出現問題或當供應商的應用程式更新時，LG會提供相關更新嗎？
透過與合作夥伴公司的持續合作，我們將盡最大努力為LG電子應用程式和合作夥伴的應用程式提供更新。
LG電子對用於監測及控制家用電器的LG ThinQ應用程式有何部署？
LG ThinQ應用程式可用於所有流動設備，而不僅僅是LG電子旗下的流動通訊產品。該應用程式將繼續在Google Play和Apple App Store上架，方便客戶繼續應用LG ThinQ生態系統。
可否將LG Health和LG Memo中儲存的數據傳輸到其他健康或備忘錄應用程式中？
用戶可以透過備忘錄共享選項，將其數據從LG Q Memo傳輸到其他備忘錄應用程式。 至於LG Health中的用戶數據，則無法被轉移到其他健康應用程式上，敬請見諒。
LG電子將不再銷售所有流動通訊產品？
不會，LG將繼續研發和銷售LG TONE Free及無線藍牙揚聲器，而現有的智能手機和平板電腦亦將繼續出售，直到分銷商的現有庫存全數沽清。此外，LG將繼續提供售後服務和操作系統更新。
LG電子終止流動通訊服務後，客戶的個人資料會否將得到適當處理？
用戶個人資料將在保留期內根據個別服務所適用的隱私條款和政策進行維護，並按有關條款及法例作安全銷毀。