非常感謝顧客對LG電子流動通訊產品的支持。

在重新檢視旗下的業務範疇以及重點科技研發的方向，我們決定關閉流動通訊業務，以發展新的競爭力。

十分遺憾要向一直信任和支持我們的顧客分享此消息。希望大家明白這是一個艱難但有必要性的決定，確保我們能在瞬息萬變的市場保持競爭力，繼續帶來創新的技術。

取決於不同市場的存貨狀況，顧客仍然能購買到LG電子流動通訊產品。為減低對顧客所帶來的不便，我們將繼續遵從有關條例為顧客提供支援。



LG電子將加強其核心業務的發展，透過創新產品和服務為大家帶來更美好生活。



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